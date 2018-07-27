Что смотреть дома: «Касл-Рок», «Сторож» и «Фантом»

«Касл-Рок», 2-й сезон

Hulu / КиноПоиск

Сидящая на таблетках медсестра Анни Уилкинз (которая была ключевой героиней в «Мизери») переезжает с дочерью из штата в штат. Она скрывается от правосудия из-за убийства, совершенного несколько лет назад. В окрестностях Касл-Рока их внедорожник переворачивается, и теперь им придется застрять здесь надолго, и авария — лишь малая часть неприятностей, которые их ожидают. О том, что Анни в розыске, узнает хозяин дома, где остановились мать и дочь. Медсестре придется дать отпор шантажисту.

Второй сезон мистического сериала, адресованного не только любителям жанра, но и поклонникам Стивена Кинга. Здесь в одном городе собрались его герои, темы, мотивы, актеры, игравшие в экранизациях его текстов (например, Тим Роббинс). Масса отсылок к творчеству и жизни писателя: например, в самом начале мать и дочь даже слушают в пути радиостанцию, которой владеет писатель.

«Сторож»

КиноПоиск

Одинокую жизнь сторожа (Юрий Быков) заброшенного санатория нарушает появление странной пары — мужчины (Владислав Абашин) и женщины (Алла Юганова). Они спасаются от преследования и просят укрыться. Далее будут ошибки, неловкие попытки всех троих уйти от прошлого и помочь друг другу. Новый фильм Юрия Быкова лишен остросоциального контекста и привычной прямоты, зато получился более эстетским и универсальным. К тому же «Сторож» — первый случай в истории отечественного кино, когда фильм выходит одновременно в обычный прокат и онлайн, на КиноПоиск HD.

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«Фантом»

FILM.UA Group / okko

Мужчина, поступивший в психиатрическую клинику год назад и все это время пребывавший в коме, вдруг приходит в себя. Он ничего не помнит, а как оказался тут, не знает. Кажется, в курсе происходящего директор больницы, который таинственным образом погибает. Сериал «Фантом» получился многожанровым — здесь есть масса экшен-сцен с перестрелками и потасовками, встречаются фантастические элементы. Но не обошлось и без философии. Это история о том, как легко человеку потерять себя в современном мире.

«ИП Пирогова», 2-й сезон

«Супер Продакшн» / Start

Продолжение комедийного сериала про домохозяйку Веру, которая пережила измену мужа (во втором сезоне он еще и сидит в тюрьме). В попытках изменить жизнь Вера открывает семейную кондитерскую. Процесс, конечно же, сопровождается разного рода личными и профессиональными неприятностями, недоразумениями и нелепостями — в общем, совсем не тем, с чем обычно сталкивается средний и малый бизнес в России. Простой народный юмор и Елена Подкаминская в главной роли — хорошо должно зайти поклонникам «Кухни» и любителям сладенького.

«Лаймтаун»

Two-Up Productions / Facebook Watch

Радиожурналист Лиа Хэддок берется за расследование происшествия 25-летней давности — странного исчезновения сразу 300 жителей города Лаймтаун. В основе — одноименный подкаст, созданный Заком Акерсом и Скипом Бронки в 2015 году и растянувшийся на два сезона. В главных ролях — Джессика Бил и Стэнли Туччи.