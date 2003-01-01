Шварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях

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ВидеоШварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях

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Почему Арнольд Шварценеггер в который раз возвращается к роли Терминатора? Что актеры думают о своих персонажах? И как Линда Хэмилтон почти потеряла слух из-за Шварценеггера на съемках второй части франшизы? Обо всем этом — в нашем интервью со звездами фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Действие нового фильма Тима Миллера разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор (Линда Хэмилтон) превратилась в настоящую охотницу на роботов-убийц из будущего. Когда-то она спасала Джона, но теперь судьба человечества зависит от Дани Рамос (Наталия Рейес). Защитить ее от терминатора REV-9 пытается и загадочная Грейс (Маккензи Дэвис), смесь человека и машины.

Авторы: Елена Ки, Анастасия Усанова

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