Что смотреть на «Бритфесте»: «Аббатство Даунтон», «Сувенир», «Гвен»

Фестиваль начнется в Москве, а потом его программу покажут еще почти в 30 городах — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Среди 22 фильмов нового «Бритфеста» много всего интересного и познавательного — от подборки короткометражек, номинированных на BAFTA до портрета раста-продюсера Блэкера Дреда («Быть Блэкером») или трагикомедии о 74-летней звезде транс-кабаре, обреченной на скорую смерть от рака («Скованный»). Мы выбрали шесть самых громких и важных картин и рассказываем о них подробно. Полная программа и расписание фестиваля здесь.

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«Аббатство Даунтон»

Вслед за «Дэдвудом» и «Во все тяжкие» полнометражным сиквелом обзавелся еще один культовый сериал — английская историческая драма «Аббатство Даунтон». Большая часть актерского состава вернулась на экран, как и бессменный сценарист Джулиан Феллоуз и постановщик финала шоу Майкл Энглер. На этот раз загородное поместье семьи Кроули посетят сам король Великобритании Георг V (монарх-заика, которого в «Король говорит!» играл Колин Фёрт) и его супруга Мария. По ходу его визита героям придется столкнуться с покушением на убийство, сломанным бойлером и борьбой за наследство. В первую очередь фильм рассчитан на поклонников одноименного сериала, которые полюбили этот англофильскую сагу за дотошную работу художников по костюмам (и плохо скрытую ностальгию по старым добрым временам и жесткой классовой иерархии). На роскошных фарфоровых тарелках им подадут изрядную порцию фан-сервиса. Неофиты же имеют шанс ознакомиться с концентрированной версией крайне успешного британского феномена и любимого сериала Хэппи Хогана.

«Сувенир»

Судя по английской прессе, эта победившая на «Сандэнсе» картина — главная гордость британского кинопрома последнего года. Автор «Сувенира» Джоанна Хогг — крупнейшая звезда островного арт-кино, успешно и творчески переносящая на суровую британскую почву модные тренды немецкого и французского кино. Снимает Хогг достаточно редко. Это вообще ее первый фильм за последние 6 лет и первый относительно понятный простому зрителю.

Лондон 1980-х. 24-летняя Джули (на самом деле это сама Хогг; «Сувенир» — кино автобиографическое), наивная девушка из привилегированной семьи (мать Джули играет Тильда Суинтон), учится в киношколе, фотографирует и пишет сценарий о мальчике из портового городка, мечтая узнать о «настоящей жизни». Однако судьба подкидывает ей другой опыт: Джули влюбляется в более зрелого Энтони, сотрудника МИДа (якобы), эстета, знатока искусства… и героинового наркомана. Джули игнорирует зависимость любовника, до тех пор пока сама крепко не увязает в токсичных отношениях с денди-манипулятором.

Прошлые фильмы Хогг, «Чужая» и «Архипелаг», проложили путь в кино Тому Хиддлстону. Этот открывает новый талант — Онор Суинтон-Бирн (дочь Тильды Суинтон). Хогг выстраивает повествование несколько обрывочно, то и дело прыгая во времени и меняя место действия. Психологически точная драма о болезненной первой любви и портрет художницы в юности заодно оказываются экскурсией по Лондону 30-летней давности, где боялись террористов из Ирландской Республиканской Армии, слушали Bauhaus и Гэри Ньюмана и писали письма от руки. Познавать жизнь Джули продолжит в «Сувенир. Часть 2», съемки которого уже завершились.

«Животные»

Экранизация одноименного романа Эммы Джейн Ансворт, написанная ею самой, — комедия в стиле «Девочек» и «Дряни», гендерный перевертыш великой алкодрамеди «Уитнэйл и я». Лаура и Тайлер, энергично сыгранные Холлидей Грейнджер («Моя кузина Рэйчел») и Алией Шокат («Зеленая комната»), — неразлучные подруги-бариста; первая много лет мечтает написать роман, вторая довольна положением вещей. Они вместе живут, пьют, употребляют и наслаждаются отсутствием обязательств. Однако их дружба оказывается под угрозой, когда Лаура обручается с симпатичным надежным пианистом и переживает экзистенциальный кризис. Оказавшись перед выбором — продолжать беспорядочно кутить или пойти по предсказуемой «взрослой» дороге, девушка переосмысляет приоритеты и приходит к неожиданным решениям. «Животные» радуют острыми диалогами, отсутствием всякого осуждения героинь со стороны авторов и тонкой игрой Грейнджер, для которой драмеди о поисках себя стала запоздалым и заслуженным прорывом.

«Гвен»

Страшный фолк снова в моде. «Гвен» — очередной подарок тем, кому по душе пришлись «Поле в Англии», «Ведьма» и «Солнцестояние». Действие этого готического слоубернера (подробнее о феномене подобных медленных хорроров читайте тут) происходит в районе Ливерпуля во времена промышленной революции. Пока отец сражается на войне, девочке-подростку Гвен приходится помогать обозленной матери и маленькой сестре управляться с фермерским хозяйством. Тяжелая жизнь женщин усугубляется постоянными бедами: по соседству вспыхивает холера, кто-то жестоко убивает всех овец и уничтожает урожай, а у матери начинается эпилепсия. Мать явно скрывает от детей правду об отце и намерениях владельца местного карьера, решившего забрать себе землю семейства. Серые дикие пейзажи и таинственные ритуалы нагнетают страх, однако настоящий ужас скрывается не в мистических силах, а в процессе первоначального накопления капитала, согнавшем миллионы английских крестьян с земли. Атмосферный и красивый фильм ужасов завершается кровавой развязкой, символизирующей конец аграрного общества.

«Хорошую женщину найти тяжело»

Еще одно мрачное кино «Бритфеста-2019» — смесь социальной драмы в стиле Кена Лоуча и криминальных черных комедий в духе «Сексуальной твари» и «Неглубокой могилы». Фильм уже успел засветиться на жанровых фестивалях FrightFest, Fantasia и Screamfest.

Сара Коллинз — мать-одиночка с двумя маленькими детьми, которой не позавидуешь. Мужа зарезали прямо на улице, а его убийцу так и не нашли. Бывший свидетелем убийства сын перестал разговаривать. Собственная мать до сих пор осуждает Сару за неудачное замужество, полиция не спешит с расследованием убийства супруга, а стремный охранник из супермаркета делает унизительные намеки. Словно этого мало, однажды в квартиру к замученной Саре заваливается мелкий наркоторговец Тито, решивший спрятать у нее в ванной героин, за которым охотятся серьезные бандиты. Постепенно Сара превращается из запуганной женщины в уверенную мстительницу, готовую на все ради защиты своих детей. Несомненно, главное достоинство этого интонационно неровного фильма — ирландская актриса Сара Болгер («В Америке», «Майянцы») в главной роли.

«Наживка»

Если бы не современная одежда героев, можно было бы подумать, что в программу фестиваля попала плохо отреставрированная документалка столетней давности. Марк Дженкин снял микробюджетный черно-белый фильм о загнивающем корнуэльском городке на допотопную 16-миллиметровую камеру Bolex, запечатлев на исцарапанную и местами засвеченную пленку потрепанных бородатых рыбаков, их повидавшие виды лодки и снасти. Этнографическая история о двух братьях, которые не могут смириться с тем, что из-за джентрификации региона вместо рыбалки приходится катать туристов и сдавать дом отца неприятным лондонцам, которые обвесили его фальшивым морским декором. По мере того как напряжение между местными и городскими нарастает, кадр заполняют выразительные сверхкрупные планы небритых лиц. Дженкин снимает социальную мелодраму о современности, но использует язык раннего кино, и этот странный эксперимент смотрится на удивление свежо.