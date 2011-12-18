Что смотреть дома: «Дылда», «БИХЭППИ» и «Шучу»

«Дылда»

КиноПоиск

История двух бывших зенитчиц, которые пытаются устроить свою жизнь в разрушенном войной Ленинграде. Вдохновленная романом Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» картина — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Его первый фильм, «Теснота», был отлично принят и зрителями, и критиками, и теперь мы знаем, что этот успех не был случайностью. «Дылда» участвовала во втором по значимости конкурсе Каннского фестиваля — «Особом взгляде» — и принесла своему автору приз за режиссуру (подробно о фильме мы рассказывали в обзоре с фестиваля). Эксклюзивная премьера КиноПоиска: фильм «Дылда» можно посмотреть по подписке.

«Шучу»

Aggregate Films / «Амедиатека»

Ведущий детской телепередачи по прозвищу мистер Пиклз (никакой связи с псом-сатанистом из известного мультфильма) недавно пережил гибель сына, а его брак трещит по швам. Возможности оставаться прежним добродушным весельчаком на экране все меньше и меньше, поэтому, вопреки желанию руководства, Джефф меняет свою, прямо скажем, наивную прическу, заговаривает с юной аудиторией о смерти и другими способами пытается стереть границы между собой настоящим и экранным. Детские страхи, способы склеить разбитую на кусочки жизнь, стремление быть собой — новый сериал Мишеля Гондри затрагивает целый ворох тем. В главной роли — Джим Керри, который всегда умел балансировать между комедией и драмой.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«БИХЭППИ»

ТНТ-PREMIER

Аркадий, представитель крайне популярной нынче у кинематографистов профессии врач-гинеколог, возвращается из Америки в Россию, чтобы возглавить здесь клинику. Теперь ему предстоит погрузиться целиком во все интриги и дрязги, которые происходят между его коллегами и пациентами. Новая картина, выходящая на платформе ТНТ-PREMIER, с уже знакомыми именами: режиссером стал Андрей Джунковский, поставивший «Лучше чем люди» и «Сладкую жизнь». Доктора Аркадия играет Шамиль Хаматов. В других ролях — Александр Паль и Федор Лавров.

«Кондор»

Skydance Television / КиноПоиск

Пока молодой сотрудник ЦРУ Джо Тернер курил на пожарной лестнице, в отдел ворвались киллеры и перебили всех его коллег. Теперь Джо должен не только спастись, но и выяснить, кто организовал нападение, а главное, узнать, как он сам замешан в произошедшем. Сериал, снятый по мотивам выдающегося шпионского триллера Сидни Поллака «Три дня Кондора» (он, в свою очередь, экранизация книги Джеймса Грэйди «Шесть дней Кондора»), получился неплохим. Напряжение, отличный экшен, исполнитель главной роли Макс Айронс, который здесь напоминает не столько своего отца, сколько молодого Роберта Редфорда, сыгравшего Кондора в 1975-м. Первый сезон из двух доступен по подписке КиноПоиска.

«За мечтой»

КиноПоиск

Юная Вайолет — скромница и тихоня, но даже это не помешает ей мечтать о том, чтобы вырваться из маленького городишки, где она живет, и превратиться в звезду. Впереди у нее местный вокальный конкурс, на котором она должна во что бы то ни стало победить. Своеобразный микс сказки про Золушку и фильма «Танец-вспышка» — режиссерский дебют актера Макса Мингеллы, знакомого нам по «Рассказу служанки» и «Социальной сети», сына Энтони Мингеллы. Играет и поет Эль Фаннинг.

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«Самый громкий голос»

Blumhouse Television / «Амедиатека»

«Консерватор, параноик, жиртрес» — так описывает сам себя Роджер Эйлс, политтехнолог и консультант нескольких президентов США, ставший одним из ключевых создателей канала Fox News. Российскому зрителю личность Эйлса, вероятно, не так известна, но, пожалуй, сегодня удачный момент, для того чтобы познакомиться с человеком, которому нестандартные методы в работе помогли добиться успеха, а хамство, сексизм и шовинизм не помешали. Главная роль — у неузнаваемого Рассела Кроу.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Алита: Боевой ангел»

КиноПоиск

Далекое и очень неприглядное будущее. Блуждая по свалке, доктор Идо обнаруживает там девушку-киборга Алиту, точнее, то, что от нее осталось. Он решает, что находка пригодится в хозяйстве, поэтому возвращает глазастую героиню к жизни. Теперь Алита отремонтирована, сильна и готова к тому, чтобы отправлять других роботов на свалку. Фантастический боевик Роберта Родригеса, снятый по манге Юкито Кисиро, хвалят за крутые спецэффекты и мощные экшен-сцены. Продюсером выступил Джеймс Кэмерон, большой специалист по киборгам из будущего.

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