Что смотреть дома: «Легион», «Очень странные дела» и «Шазам!»

«Развод», 3-й сезон

HBO / «Амедиатека»

Продолжение истории супругов, которым вместе уже совсем никак, но и по отдельности непросто. Фрэнсис и Роберт решили развестись и теперь пытаются жить дальше, но врозь. В третьем сезоне это даже как будто бы начало получаться. Прежде всего, главная звезда здесь — Сара Джессика Паркер, которая вернулась на HBO с драматическим сериалом, в котором, впрочем, много юмора, часто черного. За него отвечают продюсеры «Девочек» Пол Симс, Шэрон Хоган и сама актриса Паркер. В роли подружек Фрэнсис — Талия Болсам («Хорошая жена») и Молли Шеннон («Твин Пикс»). Никуда не делся и бедняга Ник в исполнении актера и драматурга Трэйси Леттса — в первом сезоне его чуть было не пристрелили, в третьем он просто оказался в тюрьме.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Легион», 3-й сезон

FX / КиноПоиск

Дэвид Хеллер попал в психушку еще в юности, после того как ему поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Но сам-то Дэвид не очень уверен в компетентности врачей; ему всерьез кажется, что его проблемы со здоровьем — это на самом деле сверхспособности. Более того, вскоре ему удается их применить. Премьера третьего и заключительного сезона сериала, созданного сценаристом и режиссером Ноем Хоули, одним из авторов «Фарго». Нас ожидает новый персонаж — девушка-мутант по прозвищу Switch, а заодно еще более невероятные драматургические твисты, чем те, что мы наблюдали в предыдущих двух сезонах.

«Последние цари»

Netflix

Премьера на Netflix — сериал на тему, которая для многих может оказаться животрепещущей, как мы это выяснили после выхода «Матильды». В центре сюжета — правление последнего российского монарха Николая II, от момента его восхождения на трон и до гибели в подвале дома Ипатьевых. Здесь же все участники того периода российской истории — от Распутина до лже-Анастасии, царской дочери, якобы оставшейся после расстрела в живых. Плюс, конечно, великолепные дворцы, грубые избы, богатство и многообразие, удаль и сумасбродство огромной страны. Сериал игровой, но периодически на экране появляются эксперты, историки и писатели, которые подробно комментируют происходящее, одновременно превращая сериал в дорогую реконструкцию. И хотя опыт «Войны и мира» и недавнего «Чернобыля» говорит о том, что иногда иностранцы все-таки могут снимать достоверные сериалы об истории России, здесь без грубых ляпов типа Мавзолея на Красной площади в феврале 1905 года, к сожалению, не обошлось.

«Очень странные дела», 3-й сезон

Netflix

В городке под названием Хокинс, штат Индиана, дела с каждым сезоном становится все более странными. Теперь, помимо чудовищ из параллельного измерения, там появляется новая страшная сила: русские шпионы. Именно их переговоры случайно ловит Дастин в попытках связаться со своей девчонкой Сьюзи (да-да, тема первых отношений и уходящего детства в этом сезоне будет особенно актуальна). Между тем, Уилл и Одиннадцатая постепенно начинают подозревать, что страшный монстр из второго сезона, возможно, никуда не делся.

«Кладбище домашних животных»

КиноПоиск

Семья Крид решила променять суетливый Бостон на загородную жизнь: тут и чудесный дом, и земельный участок, и вообще близость с природой. Переезд омрачает несчастье: кота по прозвищу Черч, любимчика семьи Крид, сбивает грузовик. Они хоронят его в лесу, но вскоре Черч возвращается. Как бы это забавно ни звучало, он теперь не такой, как прежде. Ужастик — новая экранизация романа Стивена Кинга, интерес к творчеству которого у кинематографистов никогда не ослабевал, но в последнее время особенно повысился после успехов в прокате фильма «Оно» и сериала «Касл-Рок». Кстати, предыдущая экранизация «Кладбища» также доступна для просмотра на КиноПоиске, равно как и вторая часть, к которой Кинг имел весьма опосредованное отношение.

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«Миллиард»

ivi

Банкир Матвей Левин — страшно богатый человек. Суров, требователен, окружен охраной. Кого он уж точно к себе не подпустит, так это незаконнорожденных детей, которые то и дело норовят наладить отношения с отцом. Левин считает, что все они претендуют только на его деньги. Но лишь до тех пор, пока сам не оказывается у разбитого корыта. Потеря бизнеса, состояния и власти заставляет его собрать своих детишек и организовать с ними банду. Российская криминальная комедия хоть и не собрала в прокате даже части тех денег, которыми обладает ее главный герой, но представляет собой лихой образчик отечественного кино с его лоском и нелепостями. В главной роли — Владимир Машков, который в начале нулевых играл похожего персонажа в фильме Павла Лунгина «Олигарх», а теперь показывает, как в таком хладнокровном нуворише может вдруг проявиться нечто человеческое.

«Шазам!»

КиноПоиск

Маленький Билли потерял на ярмарке маму, и теперь он сирота и хулиган. Сбегает из каждой приемной семьи, которая берется его опекать, грабит магазины, угоняет полицейские машины. И не теряет надежды найти родную мать. Но однажды он встречает пожилого волшебника, который решает передать Билли всю свою магическую силу. Дело даже не в том, что мальчишка самый достойный из всех — просто больше некому. Теперь Билли может превращаться во взрослого парня, затянутого в костюм, с плащом и не менее хулиганскими замашками. Отличное кино передает дух 1980-х, подшучивает над супергеройскими боевиками, правда, гуманнее Дэдпула и пестрит ссылками то к «Большому», то к «Одному дома».

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