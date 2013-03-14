Сериалы июля: «Очень странные дела», дворецкий Бэтмена и гибель Николая II

«Развод», 3-й сезон

HBO / «Амедиатека», 1 / 2 июля

Драматический сериал с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Ее героиня переживает мучительный период: брак трещит по швам, муж давно не вызывает теплых эмоций, к тому же у женщины есть любовник. Самый логичный вариант развития событий, вынесенный в заголовок, оказывается невообразимо сложным. Критики хвалят сериал за черный юмор и химию между Паркер и Томасом Хейденом Черчем, который играет ее мужа. Подробнее про сериал мы писали здесь.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Последние цари», 1-й сезон

Netflix, 3 июля

Зарубежные кинематографисты продолжают обращаться к драматическим эпизодам нашей истории. После «Курска» и «Чернобыля» зрителю предлагают погрузиться в чуть более отдаленную эпоху. Новое высокобюджетное шоу расскажет о падении династии Романовых. Действие развернется с 1896 года, когда Николай II сел на престол, и закончится расстрелом царской семьи в 1918 году. Формат предполагает как игровые, так и документальные вставки с комментариями историков.

«Очень странные дела», 3-й сезон

Netflix, 4 июля

Братья Даффер возвращаются с третьим сезоном своего хита. На этот раз нам покажут маленький городок Хокинс в разгар летних каникул. О сюжете почти ничего не известно, но уже заявлено, что главные события будут разворачиваться вокруг нового супермаркета, а монстры с Изнанки все еще пытаются вырваться на свободу. Дэвид Харбор, играющий роль шерифа Хоппера, обещает много экшена, связанного с его персонажем.

«Фильмы», мини-сериал, 1-й сезон

CNN, 7 июля

Шестисерийная документалка для тех, кто хочет окунуться в историю кино. Среди продюсеров «Фильмов» — Том Хэнкс, а интервью для сериала брали у множества известных режиссеров (Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг) и актеров (Роберт Де Ниро, Джулия Робертс). Особо глубокого погружения ждать не стоит, ведь серии будут посвящены только популярным фильмам определенного десятилетия.

«Крик», 3-й сезон

VH1, 8 июля

Хоррор-антология по мотивам фильма Уэса Крэйвена переехала с MTV на VH1 и обзавелась третьим сезоном с подзаголовком «Воскрешение». Уже обещано возвращение той самой легендарной маски Призрачного Лица. Главным героем станет спортсмен Дейон Эллиот (АрДжей Сайлер), которого преследует собственное прошлое.

«Куртизанки», 3-й сезон

ITV Encore / Hulu, 10 июля

Британо-американская историческая драма про Лондон конца XVIII века. Маргарет Уэллс (Саманта Мортон) руководит популярным борделем, ведет борьбу с конкурентками и с полицейскими констеблями. Одновременно с этим Маргарет пытается обустроить будущее для своих двух дочерей. Критикам шоу полюбилось за эстетские сексуальные сцены, совмещение семейной темы и бизнес-противостояния, погруженного в костюмированный антураж.

«Снегопад», 3-й сезон

FX, 10 июля

Продолжение стильного сериала про Лос-Анджелес 1980-х, когда город захлестнула кокаиновая лихорадка. Легкодоступный крэк из Доминиканы привел к неудержимому росту преступности. Именно в этом водовороте событий существуют три главных героя — мелкий бандит, уличный наркоторговец и парень из богатой семьи. Улично-гангстерский сериал напоминает культовый фильм «Ребята с улицы» — неудивительно, ведь шоураннер Джон Синглтон, скончавшийся в этом году, был его режиссером.

«Аванпост», 2-й сезон

CW, 11 июля

Подростковое фэнтези про девушку Талон (Джессика Грин), представительницу расы чернокровок. Ей предстоит найти убийц своей семьи, а также побороть местного диктатора-фанатика при помощи открывшихся сверхъестественных способностей. За сериал отвечают продюсеры, подарившие зрителям «Звездные врата» и «Рухнувшие небеса».

«Шангри-Ла», мини-сериал, 1-й сезон

Showtime, 12 июля

Четырехсерийная документалка о работе легендарного музыкального продюсера Рика Рубина. Также там засветятся музыканты, посещающие его студию. В тизере мелькнули участники Red Hot Chili Peppers, Vampire Weekend и Дэвид Линч. «Шангри-Ла» снял Морган Невилл, получивший в 2014 году «Оскар» за музыкальный документальный фильм «В двух шагах от славы».

«Сладкая горечь», 2-й сезон

Starz, 14 июля

Тесс (Элла Пернелл) переезжает в Нью-Йорк, снимает квартиру и устраивается на работу официанткой в фешенебельный ресторан. Большой город быстро предложит ей свои соблазны — алкоголь, наркотики и секс. Сериал основан на одноименном романе Стефани Данлер.

«Пандора», 1-й сезон

CW, 16 июля

Новый научно-фантастический сериал, действие которого разворачивается в 2199 году. Молодая девушка Джакс (Присцилла Квинтана), потерявшая все, начинает новую жизнь в космической академии, где вместе с друзьями учится защищать планету от человеческих и инопланетных угроз. Однако правда о прошлом Джакс может как спасти Вселенную, так и уничтожить ее.

«Форс-мажоры», 9-й сезон

USA Network, 17 июля

Долгоиграющая юридическая драма про нью-йоркских адвокатов подходит к концу — этим летом фанатов ждет последний сезон. Горькую пилюлю скрашивает тот факт, что в финальных сериях появятся все актеры прошлых сезонов, даже те, кто покинул шоу. За исключением Меган Маркл, которая теперь стала частью королевской семьи и по регламенту не может сниматься в телешоу. Вторая приятная новость: грядет запуск полноценного спин-оффа.

«Пирсон», 1-й сезон

USA Network, 17 июля

В один день с новым сезоном «Форс-мажоров» стартует спин-офф этого популярного сериала. Джина Торрес вернется к роли могущественного адвоката Джессики Пирсон, которая погружается в грязный политическим мир Чикаго. Фактическим пилотом этого сериала стал один из эпизодов седьмого сезона «Форс-мажоров».

«Дом Дэнни», 1-й сезон

Viceland, 17 июля

Потенциально самая безумная новинка летнего телесезона. Популярный рэпер Дэнни Браун станет ведущим собственного еженедельного ток-шоу, частыми гостями будут коллеги по цеху: A$AP Rocky, ScHoolboy Q, Insane Clown Posse. Трейлер обещает сюрреалистичное безумие в духе «Шоу Эрика Андре».

«Бумажный дом», 3-й сезон

Antena 3 / Netflix, 19 июля

Третий сезон испанского криминального триллера, который весь мир смотрит на Netflix. Главные герои — преступники, решившие ограбить Королевский монетный двор Испании и вынести оттуда огромную сумму. Теперь им придется столкнуться с последствиями: одного из членов этой обаятельной банды похитили, поэтому Профессор снова объявляет общий сбор и спешит на помощь.

«Комики за рулем в поисках кофе», 11-й сезон

Netflix, 19 июля

Легендарный стендап-комик и звезда культового ситкома Джерри Сайнфелд продолжает устраивать непринужденные автопрогулки. Он заезжает на красивой машине за известным комедийным деятелем и отправляется пить кофе вместе с гостем, попутно болтая на отвлеченные темы. Новый сезон откроется Эдди Мйрфи, среди других объявленных гостей — Сет Роген, Мартин Шорт и Рики Джервэйс.

«Кайфоломы», 5-й сезон

SyFy, 19 июля

Канадский фантастический сериал рассказывал о жизни трех охотников за головами, которые работают на Коалицию Задержания и Рекламации в далекой планетной системе Квадро. Политические и классовые интриги должны будут подойти к логическому завершению, ведь пятый сезон «Кайфоломов» станет последним для шоу.

«Другая жизнь», 1-й сезон

Netflix, 25 июля

Звезда сериала «Звездный крейсер „Галактика“» Кэти Сакхофф возвращается в космос. В этот раз она сыграет астронавта Нико Брекинридж, которая вместе с командой исследовательского судна должна выяснить происхождение таинственного инопланетного артефакта. В своих поисках они столкнутся с настоящим космическим ужасом. За сценарий «Другой жизни» отвечает Аарон Мартин, один из авторов «Кайфоломов».

«Пацаны», 1-й сезон

Amazon Prime, 26 июля

Вслед за «Проповедником» на малые экраны отправляется другой комикс Гарта Энниса, за экранизацию которого тоже отвечают Эван Голдберг и Сет Роген. Действие сериала разворачивается в мире, где за супергероями нужен контроль — помимо спасения мира, они погрязли в разврате и наркотиках. Ставить зарвавшихся сверхлюдей на место становится задачей спецотряда ЦРУ «Пацаны». Шоураннером первого сезона стал создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке, актерский состав может похвастаться наличием Карла Урбана и Саймона Пегга.

«Вероника Марс», 4-й сезон

Hulu, 26 июля

Культовая молодежная драма «Вероника Марс» про школьницу-сыщицу (Кристен Белл) продержалась в эфире три сезона, с 2004 по 2007 год, а в 2014-м получила полнометражный сиквел, деньги на который собирали при помощи краудфандинга. Теперь же нас ждет новый полноценный сезон, который расскажет о новом таинственном убийстве, за расследование которого берется повзрослевшая Вероника. Создатели обещают возвращение многих старых знакомых из сериала нулевых.

«Оранжевый — хит сезона», 7-й сезон

Netflix, 26 июля

Еще один долгоиграющий сериал уходит в отставку. «Оранжевый — хит сезона» был одним из первых оригинальных хитов Netflix и рассказывал о женской тюрьмы Личфилда, куда попадает главная героиня Пайпер (Тейлор Шиллинг). В прошлом сезоне она наконец-то вышла на свободу, но сериал заканчивается только сейчас.

«Легкий как перышко», 2-й сезон

Hulu, 26 июля

Тинейджерский триллер возвращается со вторым сезоном. Его главные герои — девочки-подростки, которые столкнулись с последствиями невинной игры, приведшей к ряду смертей. Первый сезон ответил не на все вопросы, поэтому новые серии должны раскрыть сверхъестественную подоплеку происходящего.

«Пенниуорт», 1-й сезон

Epix / КиноПоиск, 28 / 29 июля

Новый сериал по мотивам персонажей комиксов DC от сценаристов «Готэма». Его главный герой — молодой Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), бывший спецназовец, открывший охранное агентство в Лондоне. Одним из его клиентов становится Томас Уэйн, отец будущего Крестоносца в плаще. Если вас всегда интересовало, чем занимался дворецкий Бэтмена в молодости, то «Пенниуорт» призван пролить свет на прошлое этого героя.

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«Четыре свадьбы и одни похороны», 1-й сезон, мини-сериал

Hulu, 31 июля

Новая версия культового британского ромкома 1993 года. Четверо американских друзей объединяются на лондонской свадьбе, но все идет не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности. Разумеется, сюда же включены и события из названия шоу. За новую версию сюжета отвечают создатели ситкома «Проект „Минди“», а в одной из главной ролей снимется звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль. В эпизодической роли появится Энди МакДауэлл, игравшая в оригинальном фильме.