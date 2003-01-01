Трейлер третьего сезона «Очень странных дел»: Эпичный конец лета

41 минуту назадОбсудить0

Третий сезон станет последним для сериала «Очень странные дела», так что создатели проекта Мэтт и Росс Дафферы решили себя не сдерживать. В финальном сезоне зрителей ждут явление главного монстра Изнанки, обладателя внушительного закадрового голоса, веселье в торговом центре, гигантские лазеры и решающая схватка за судьбу всего человечества.

Во втором сезоне Одиннадцатая закрыла проход в Изнанку, и все решили, что худшее уже позади. Однако представитель темного измерения успел пробраться в наш мир и теперь строит планы по его захвату. В качестве помощника он выбирает Билли и готовится уничтожить всех и вся. Параллельно с этим местные ученые продолжают свои подозрительные эксперименты. Оди и ее друзья должны приложить все усилия, чтобы остановить пришельца из Изнанки и спасти мир.

Третий сезон станет доступен подписчикам Netflix с 4 июля.

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