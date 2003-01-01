Трейлер сериала «Пенниуорт»: Когда дворецкий был Джеймсом Бондом

Сегодня, 09:01Обсудить0

На волне успеха закончившегося «Готэма» канал Epix взялся рассказать собственную историю из прошлого Бэтмена о его верном дворецком Альфреде Пенниуорте. Прежде чем стать суррогатным отцом для Брюса Уэйна, Альфред успел пожить веселой жизнью. На самом деле в 1960-е он был кем-то вроде Джеймса Бонда, только без лицензии на убийство и с настоящими английскими родителями.

В сериале «Пенниуорт» Альфред — милый на вид юноша, обладатель хороших манер и острого языка. При взгляде на него никто и не подумает, что перед ним бывший боец британского спецназа, тренированный убийца. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред открывает в Лондоне частное охранное агентство, где впервые встречает миллионера Томаса Уэйна. Но у Альфреда хватает проблем здесь и сейчас, и он не задумывается, как это знакомство изменит его жизнь в будущем.

Премьера сериала состоится 27 июля.

Вместе с остальным миром сериал «Пенниуорт» смогут эксклюзивно смотреть и зрители КиноПоиска.

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