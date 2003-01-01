«Болотная тварь»: Аквамен из луизианской лужи

Доктор Эбби Аркейн (Кристал Рид), эксперт ЦКЗ (Центра профилактики и контроля заболеваний) и ее коллега Харлан (Леонардо Нам) прибывают в городок Марэ в штате Луизиана, расположенный посреди обширных болот – там зафиксирована вспышка редкой вирусной инфекции, источник которой, похоже, и находится в болоте. Сама Эбби родом из Марэ, но когда-то покинула городок в результате темной истории, связанной со смертью ее школьной подруги. Отец подруги, самый богатый бизнесмен Марэ Сандерлэнд (Уилл Пэттон) финансирует исследования биологической субстанции из болотной воды, и вскоре Эбби придется столкнуться с доктором Алеком Холландом, которого он нанял – Холланд без конца путается под ногами у экспертов и лезет куда не просят.

Новая экранизация «Болотной твари» – очередной вклад DC в построение своей вселенной на ТВ, пока Marvel по всем параметрам опережает конкурента на большом экране, хотя когда-то именно DC первыми добились успеха в кино. Впервые «Болотную тварь» экранизировал легендарный Уэс Крейвен в 1982 году. В DC на эту экранизацию возлагали большие надежды после того, как с «Супермена» (1978) Ричарда Доннера началась экспансия персонажей комиксов на большой экран. Но повторить успех «Супермена» не вышло, и настоящей экспансии тогда так и не случилось - по крайней мере, до появления «Бэтмена» Тима Бертона в 1989 году. В эпоху, когда фильмы про супергероев были неочевидным решением для издателей комиксов, и успех «Супермена» всех по-настоящему удивил, дальнейшая игра на этом поле целиком зависела от того, насколько удачно выступит следующая экранизация. «Болотная тварь» затормозила развитие нового киножанра, провалившись между двумя фильмами, которые стали его вехами - «Суперменом» и «Бэтменом». В карьере Крейвена фильм тоже стал лишь проходным стандартным – и не страшным! - ужастиком про резинового монстра перед настоящим прорывом: всего через год он снимет выдающийся «Кошмар на улице Вязов».

Зато экранизация подтолкнула DС к тому, чтобы возобновить прерванную на тот момент серию комиксов. Именно тогда создатель Твари Лен Уин выбрал на роль нового сценариста выдающегося автора, британца Алана Мура. В 1983 году Мур перезагрузил историю Болотной твари, сочинив для нее новую мифологию. Он вытащил Тварь из луизианских болот и превратил в гражданина мира. Отныне Тварь могла оказаться в любой точке Земли благодаря своей связи с природой – обволакивающей планету Зеленью. Кроме того, что Мур наделил Болотную тварь экологическим сознанием, он изменил ее суть: это был больше не несчастный человек, тяготившийся быть монстром, а природная сущность, наделенная человеческим сознанием и памятью – и для этого ему пришлось убить доктора Алека Холланда.

Одним из не самых удачных решений в фильме Крейвена как раз и был этот технический зазор между человеком и монстром, который позже устранит Мур - раздвоившийся образ доктора Холланда, которого сыграли Рэй Уайз и Дик Дерок. В заслугу Крейвену можно поставить то, что он вообще выбрал Уайза, до тех пор снимавшегося исключительно на ТВ – «Тварь» стала его дебютом на большом экране. Но после взрыва в лаборатории доктор превращается в Болотную тварь, и на авансцену выходит куда более мощный плечистый Дерок в резиновом костюме. Потому что никто еще не знает, насколько страшную тварь может изобразить Уайз сам по себе, без грима и костюмов – для этого нужно быть Дэвидом Линчем, который спустя годы сделает из него Лиланда Палмера в «Твин Пиксе». Тем не менее, фильм, где Эдриенн Барбо играет типичную «деву в опасности», демонстрируя красивую грудь (в фильме есть сцена, где она купается обнаженной), получил сиквел, а потом и телевизионное продолжение – сериал, в котором на протяжении трех сезонов все тот же Дерок изображал резинового монстра.

То, что авторы нового сериала Лен Уайзман и Джеймс Ван идут по тому же пути, настораживает: Алека Холланда в человеческом обличье играет симпатичный Энди Бин, в задачу которого входит мило флиртовать с доктором Эбби Аркейн до того, как взрыв на болотах не превратит его в «мшистого бегемота», по меткому выражению одного из критиков. Таким образом, за «психологию» снова отвечает один актер, а за «спецэффекты» другой – актер и каскадер Дерек Мирс. Но пока Лен Уайзман строго следует неписаному правилу никогда не показывать монстра целиком и при свете, чтобы не вмешиваться в работу зрительского воображения, которое способно пугать куда эффективнее любой картинки. Пилот выглядит многообещающе: в зачине все же не резиновый монстр переворачивает лодки браконьеров, а само луизианское болото будто превращается в сплетение струящихся ветвей и водорослей, мстящих за непрошеное вторжение на свою территорию.

На этих самых болотах стоит остановиться подробнее – любопытно, в какой степени Уайзман и Ван попадают со своим сериалом в жанр южной готики. Одного одушевленного болота для этого мало – как для жанра нуар мало одной лишь декорации темного города. Литературные и киношные составляющие южной готики сложнее: он непременно затевает разговор о пороках и насилии, грехе и искуплении, богоискательстве и подавленном сексуальном желании и часто смотрит на мир глазами ребенка или юродивого. Ничего этого в сюжете сериала пока нет – разве что бешеная жена Сандерленда Мария (Вирджиния Мэдсен), едва не спившаяся после потери дочери, темпераментом и биографией напоминает отчаявшихся героинь южноготических драм с хриплыми от выпивки голосами. После первого эпизода можно лишь заметить, что Ван и Уайзман удачно выступили в направлении боди-хоррора: все сцены с деформациями человеческого тела в нем по-настоящему впечатляют, и чего уж там – пугают.