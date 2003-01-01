«Предатель» Марко Беллоккьо: Сага о падении «Коза ностра»

Начало 1980-х. В Италии идет жестокая война между боссами сицилийской мафии за героиновый трафик. Один из солдат мафии, Томмазо Бушетта (гениальный Пьерфранческо Фавино), прячется в Бразилии с новой красавицей женой и детьми, откуда следит за тем, как в Палермо мафия методично истребляет его семью — родных и близких, сыновей от прежних браков. Бразильская полиция арестовывает Томмазо и пытается выбить из него контакты с помощью самых гуманных методов в мире, один из которых — подержать за волосы жену арестованного, пролетая над морем на вертолете. Сцена снята под классическую мексиканскую песню «Historia de un amor» и мгновенно задает градус иронии в картине. В итоге Бушетту отправляют назад в Италию, и, понимая, что его ждет смерть, тот пытается отравиться стрихнином, но ничего не выходит. Тогда Бушетта принимает кардинальное решение — соглашается встретиться с судьей Джованни Фальконе (Фаусто Руссо Алези) и сдать всех своих боевых товарищей и командиров, нарушив тем самым клятву быть верным «Коза ностра» до конца своих дней. Как позже формулирует Фальконе, мафия падет тогда, когда заговорит хотя бы один, и поступок Бушетты приводит к тотальному краху «Коза ностра», пусть на это и понадобилось более 20 лет.

Марко Беллоккьо снял наиважнейший для Италии фильм о том, как стране наконец удалось победить того самого спрута, с которым доблестно сражался комиссар Каттани. Это реальная история того, как один человек сумел утянуть на дно громадную организацию — показания Бушетты привели к аресту почти 400 мафиози. Несмотря на объем (два с половиной часа фильма охватывают период с 1960-х по 2000-й), получилась на удивление простая и сильная драма.

Беллоккьо виртуозно управляется со временем, порхая по воспоминаниям Бушетты, визуализируя его показания из прошлого. Нас бросает в мир «Коза ностра» мгновенно, болезненно и шокирующе. С экрана на зрителя сыплются имена, события, пули. Сначала это ошеломляет, но буквально через 15 минут втягивает в кипучий водоворот страстей благодаря кружевному нелинейному повествованию, которое выстраивает режиссер.

Вот Бушетта в тюрьме в 1975 году за торговлю наркотиками, а вот мы в 1980-х, когда Бушетта объясняет Фальконе, как устроена «Коза ностра» и как раньше все было по правилам: детей и женщин убивать нельзя, дал клятву — не смей ее нарушать. Но он сейчас не нарушает клятву, наоборот, это «Коза ностра» и ее новые лидеры предали его, Бушетту, и потому он заговорил. Тут мы перемещаемся в 1963-й, когда Бушетта получил первое задание убить человека, выслеживает его на крестинах сына, жертва видит Бушетту и прикрывается младенцем, а потом всю жизнь так и ходит с сыном в обнимку, зная, что подобным образом неуязвим. Однако новый босс Тото Риина (Никола Кали) и его клан Корлеоне отныне убивают и женщин, и детей — это идет вразрез со старыми ценностями Бушетты, и потому предатель мафии не он, а Риино и его солдаты. Железная логика? Железная логика!

Всю эту махину — мафиозные сходки, расстрелы и перестрелки, одиночные убийства, аресты, пытки, допросы, экстрадицию, суды, переезд в Америку по программе защиты свидетелей — Беллоккьо прессует в невероятно плотное динамичное действие, щедро сдабривая самые напряженные сцены саундтреком из классической музыки. Его «Предатель» — настоящая шекспировская трагедия, опера Джузеппе Верди, «Последние дни Помпеи» Брюллова. Знаменитый палермский судебный процесс над членами мафии — чистейшая итальянская вакханалия. Мужчины в клетках орут, раздеваются догола, поют Челентано, в зал врываются женщины и тоже орут, словно ведьмы. Орут адвокаты, орут прокуроры, орет судья! «Силенцио! Баста! Бастардо!» — раздается из всех углов. Накал страстей таков, что зрителя, кажется, смоет взрывной волной. Перекрестный допрос Бушетты с бывшими товарищами — настоящий спектакль, где вместо фактов и показаний свидетель и подсудимый обмениваются эмоциональными криками «Лицемер!» и «Бушетта, Бушетта, твоя песенка спета!». И так 20 лет подряд. Меняются судьи, а Бушетте приходится сидеть и повторять одно и то же.

Пьерфранческо Фавино, которого мы знаем по работе с Томом Хэнксом в «Ангелах и демонах» и с Брэдом Питтом в «Войне миров Z», творит что-то невероятное в этой роли. Его Томмазо Бушетта — человек железной воли и самообладания, чья внутренняя ярость лишь изредка прорывается наружу. Бушетта плачет, когда узнает, кто именно убил его сыновей, швыряет стул после одного из перекрестных допросов — вот, пожалуй, и все эмоции, которые он позволил себе за фильм. И еще жалобу: «Мы привыкли ворочать миллионами, миллиардами, а теперь меня содержит жена!» — ворчит он в Америке старому другу Тотуччьо Конторно (Луиджи Ло Кашио), также давшему показания против мафии. Не то чтобы мы сочувствуем герою, но испытываем понимание. Ну, и переживаем за его жизнь — за эти два часа уже почти сроднились и горим жаждой справедливости и возмездия.

«У мафии нет неуязвимости. Когда-то было ее начало, значит, наступит и конец», — говорит судья Фальконе, чью машину в 1990-е взорвал клан Корлеоне. Беллоккьо воссоздает закат эпохи мафиози, показывая не только и не столько исторические события, сколько возможность победы в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Стоит только начать действовать кому-то одному.