«Матиас и Максим» Ксавье Долана: Слишком вялый поцелуй

Матиас и Максим дружили с детства. У Максима (Ксавье Долан) — родимое пятно на лице, и друзья шутили, что это отпечаток «Матиас»: настолько они были не разлей вода. Теперь они выросли, Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) работает в солидной фирме и живет с прелестной девушкой, Максим весь украшен татуировками, ходит в шортах и пытается ухаживать за мамой, которая уже полгода в завязке (от чего именно — не сообщается). Однажды вся дружеская тусовка выезжает отдохнуть на озеро, где кому-то срочно понадобились два актера-любителя для студенческого фильма. Нужно сняться в провокационной сцене: парни представляют себя женщинам и целуются. На эксперимент соглашаются Матиас и Максим — и наутро оба оказываются в одной кровати. Но если для Максима все ок, то Матиас в шоке. Он дважды переплывает озеро, а потом весь фильм мучается чувством стыда, вины и непреодолимой тяги к другу детства. Ситуация осложняется тем, что через пару дней Максим улетит на два года из Канады в Австралию, и у парней есть совсем немного времени для выяснения отношений.

Ксавье Долан — открытый гей, и в своих картинах всегда исследует тему гендера, сексуальной ориентации и ее общественного восприятия. Еще у него всегда в кадре токсичные родители — даже в таком невинном англоязычном дебюте, как «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» с Китом Харингтоном в главной роли. В новой картине любимца Канн (у Долана — четыре награды) тоже есть и мамочки, и запретная любовь, но нет бодрости и огонька. Режиссер совершенно неистовой «Мамочки» и провокационного, яростного «Тома на ферме» в своей восьмой картине разговаривает сам с собой и мямлит на привычные темы. В «Матиасе и Максиме» нет ни секунды, ни йоты новой режиссуры — все та же дрожащая ручная камера и крупные подглядывающие планы. Это маленькое камерное кино, в котором Долан словно школьник на первом свидании, боящийся зайти дальше поцелуев и пробежек под дождем.

Долан отчего-то теряет всю свою дерзость и иронию и робко размышляет о том, может ли мужская дружба обернуться чем-то большим, и если да — то какие у этого будут последствия. При этом создается впечатление, что режиссер понимает, на какую провокационную поляну он заходит — но вместо напалма достает хлопушку. Как актер при этом Долан — безупречен, как всегда: живой, трогательный, душераздирающий. Но его одного мало на всю эту двухчасовую махину. И даже культовый Pet Shop Boys не спасает. К том же, он оставляет финал открытым — и это, простите, безобразие.

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