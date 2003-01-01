Сериалы мая: Герои Marvel вернутся со Щ.И.Т.ом, а Нил Гейман отменит апокалипсис

«Я — зомби», 5-й сезон

CW, 2 мая

Продолжение ироничного полицейского процедурала. Главная героиня, студентка-медик Оливия, превращается в зомби, но убивать людей ей мешают моральные принципы. Что же делать? Пустить свои новые способности на благое дело! Устроившись в морг, она понимает, что может проникать в воспоминания трупа, отведав кусочек его мозга. Так Оливия становится ценным помощником для полиции и поначалу притворяется экстрасенсом. Этот сезон станет последним, так что поклонникам стоит быть готовыми к финалу.

«Мертв для меня», 1-й сезон

Netflix, 3 мая

Комедийная альтернатива сериалу «Большая маленькая ложь». Главные героини — женщины с непростыми судьбами. Джен (Кристина Эпплгейт), недавняя вдова со сложным характером, знакомится с холостячкой Джуди (Линда Карделлини), чье прошлое таит в себе немало секретов. Создательница шоу Лиз Фельдман была сценаристкой «Двух девиц на мели», так что с юмором тут должно быть все в порядке.

«Тука и Берти», 1-й сезон

Netflix, 3 мая

Взрослый анимационный сериал про антропоморфных зверей на Netflix. Нет, речь идет не о «Коне БоДжеке», хотя рисовка очень похожа. Тому есть причина: «Тука и Берти» созданы Лизой Ханавальт, которая была продюсером и дизайнером мультсериала про депрессивного коня. Ее новое шоу расскажет о соседях Туке (тукан, озвученный Тиффани Хэддиш) и Берти (воробей, озвученный Али Вонг). Чем это будет отличаться от «Коня БоДжека» и сможет ли сериал стать таким же культовым, узнаем совсем скоро.

«Испанская принцесса», 1-й сезон

Starz, 5 мая

Исторический сериал про Катерину Арагонскую, которая прибывает в дождливую Великобританию, дабы сочетаться браком с Артуром Тюдором. Когда ее жених умирает, испанская принцесса намерена выйти замуж за принца Гарри, который станет Генрихом VIII. Этим мини-сериалом CW продолжит свой линейку исторических проектов. В прошлом уже были показаны «Белая королева» и «Белая принцесса».

«Чернобыль», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 6 мая / 7 мая

Драматический сериал про взрыв четвертого энергоблока ЧАЭС в апреле 1986 года. За шесть серий нам расскажут о героях-ликвидаторах — самых обычных людях, которые ценой своей жизни спасли многих других. «Чернобыль» прельщает звездными актерами: главные роли исполняют Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон и Джаред Харрис.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Положение в стране», 1-й сезон

SundanceTV, 6 мая

Луиз и Том были вместе 15 лет, но что-то пошло не так. Теперь каждую неделю они посещают семейного психолога, а перед этим заглядывают в маленький пустой бар, где пропускают по стаканчику. Каждый эпизод рассказывает про их предыдущую жизнь и то, как они живут сейчас. Критики хвалят актерский состав — пару играют Розамунд Пайк и Крис О’Дауд. Отдельно стоит отметить создателей «Положения в стране» — сценариста Ника Хорнби и режиссера Стивена Фрирза.

«Люцифер», 4-й сезон

Netflix, 8 мая

Сверхъестественный сериал о том, как король ада заскучал в преисподней и отправился на землю, где открыл ночной клуб «Lux» в Лос-Анджелесе. Роскошную жизнь омрачает убийство поп-звезды, и Люцифер решает помочь следствию. Тем более он по уши влюблен в детектива Хлою Декер. Первоначально шоу выходило на FOX, но в прошлом году телеканал принял решение его закрыть. «Люцифера» спас Netflix, и теперь нас ждет четвертый сезон. Он должен стать более мрачным.

«Агенты Щ.И.Т.», 6-й сезон

ABC / «Амедиатека», 10 мая / 11 мая



Долгоиграющий хит, тесно связанный с киновселенной Marvel, и не думает заканчиваться. Агенты Щ.И.Т. и их лидер Фил Коулсон уже столкнулись с немалым количеством испытаний. Предыдущий сезон команда провела в космосе, поэтому никак не участвовала в событиях «Войны бесконечности». Теперь же им предстоит столкнуться с тем, что произойдет после «Мстители: Финал».

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Общество», 1-й сезон

Netflix, 10 мая

Подростковое фэнтези про американских тинейджеров, которые оказались в копии родного городка в Новой Англии. Важное отличие — отсутствие взрослых. Детям придется самим пытаться выяснить, что с ними произошло и как отсюда выбраться. В процессе они будут формировать свои союзы и устанавливать порядки — все, как в «Повелителе мух» Уильяма Голдинга.

«Подлый Пит», 3-й сезон

Amazon, 10 мая

Авантюрный сериал Брайана Крэнстона и Дэвида Шора («Доктор Хаус») продолжается. Мошенник Мариус после выхода из тюрьмы примеряет на себя личину сокамерника Пита, но простой счастливой жизни не получается: криминальное прошлое не даст ему спокойно начать все с нуля. Джованни Рибизи, по мнению критиков, играет здесь свою лучшую роль.

«Проще простого», 3-й сезон

Netflix, 10 мая

Комедийный телесериал-антология от независимого режиссера Джо Сванберга, который самолично работает над каждым эпизодом. Критики в восторге от того, как «Проще простого» раскрывает романтические и сексуальные отношения современных жителей больших американских городов. Теперь им придется попрощаться с шоу: уже известно, что третий сезон станет последним.

Wu-Tang Clan: Of Mics and Men, 1-й сезон

Showtime, 10 мая

Четырехсерийная документалка о самой влиятельной хип-хоп-группировке Восточного побережья. Режиссером Wu-Tang Clan: Of Mics and Men стал Саша Дженкинс, историк хип-хопа и креативный директор культового журнала Mass Appeal. Критики уже посмотрели сериал на «Сандэнсе» и остались довольны. Вполне вероятно, что это достойный кандидат на включение в наш список лучших фильмов и сериалов о хип-хопе.



«Доктор Хэрроу», 2-й сезон

ABC / «Амедиатека», 13 мая / 14 мая

Австралийская драма о Дэниэле Хэрроу (Йоан Гриффит) — гениальном патологоанатоме, который, однако, обладает непереносимым характером. Внимание к мертвым телам помогает ему распутывать самые сложные дела. Жуткий секрет из прошлого грозит похоронить его семью, карьеру и спокойную жизнь.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Лучшие в Лос-Анджелесе», 1-й сезон

Spectrum, 13 мая

Телевизионный спин-офф «Плохих парней» и одновременно женский ответ им же. Сид Бернетт (Гэбриэл Юнион) еще недавно сражалась с наркокартелем в Майами. Нэнси Маккена (Джессика Альба) — работающая мама со сложным прошлым. Двум разнохарактерным полицейским придется учиться работать в паре.

«Годы», 1-й сезон

BBC / «Амедиатека», 14 мая / 15 мая



Сериал создан Расселлом Т. Дэвисом, бывшим шоураннером «Доктора Кто». В главной роли — Эмма Томпсон, которая играет знаменитость, ставшую видным политиком. Ее противоречивые решения разобщат нацию. «Годы» соберут ключевых британских актеров: кроме Томпсон, в составе шоу значатся Рори Киннер, Т’Ниа Миллер, Рассел Тови и Джессика Хайнс. Они сыграют членов семьи Лайонс, чья жизнь изменится во время одной роковой ночи. Сериал расскажет об их жизни в течение следующих пятнадцати лет.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Дождь», 2-й сезон

Netflix, 17 мая

Апокалипсис по-датски: вирус, распространяемый дождем, выкосил большую часть человечества. Главные герои — брат Расмус и сестра Симоне — выбрались из бункера в поисках еды и присоединились к группе выживших. Их путешествие пройдет через вымершую Скандинавию. Пропавший отец может дать ответы на многие волнующие вопросы.

«Уловка-22», 1-й сезон

Hulu / Videomore, 17 мая / 18 мая

Новая экранизация культового романа Джозефа Хеллера — предыдущая, от Майка Николса, выходила почти 50 лет назад. Главный герой — Джон Йоссариан (Кристофер Эббот), пилот ВВС США, который пытается откосить от службы, симулируя сумасшествие. Тем не менее события Второй мировой оказываются ему под стать. За экранизацию отвечает трио в лице Гранта Хеслова, Эллен Кёрас и Джорджа Клуни. Голливудский красавчик появится и в качестве актера — сыграет лейтенанта Шейскопфа, командира учебной эскадрильи.

«Слэшер», 3-й сезон

Netflix, 23 мая

Канадская хоррор-антология продолжает рассказывать о маньяках, собирая архетипичные сюжеты фильмов ужасов. Режиссером всего третьего сезона, получившего подзаголовок «Солнцестояние», стал Адам МакДональд («Злой дух»). В этот раз «Слэшер» расскажет про убийцу, облаченного в одежды друида. Он убил молодого человека перед жилым комплексом, а теперь охотится за свидетелями происшествия.

«Элементарно», 7-й сезон

CBS, 23 мая

Последний сезон современной истории, основанной на персонажах Артура Конана Дойля. Джоан Ватсон (Люси Лью) и Шерлок Холмс (Джонни Ли Миллер) живут в Нью-Йорке и участвуют в детективных сюжетах современности. Не только Ватсон оказывается женщиной, но и Мориарти! Причем не просто гением преступного мира, но и бывшей девушкой Холмса. Ждем от финала новых сюжетных поворотов.

«Ей это нужно позарез», 2-й сезон

Netflix, 24 мая

Уже второй сезон шоу про чернокожую художницу Нолу Дарлинг, которая живет в Бруклине и справляется с трудностями на профессиональном и личном фронте. «Ей это нужно позарез» примечателен по той причине, что это адаптация одноименного дебютного фильма Спайка Ли. При этом все эпизоды сериала культовый режиссер поставил самолично, не ограничившись ролью продюсера.

«Игра престолов: Последний дозор»

HBO / «Амедиатека», 26 мая / 27 мая



Документалка о секретах производства самого громкого современного сериала выйдет спустя неделю после долгожданного финала. Фанаты как раз переведут дух и настроятся на еще одно прощание с «Игрой престолов».

Фильм можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«По волчьим законам», 4-й сезон

TNT, 28 мая

Американская адаптация одноименного австралийского фильма Дэвида Мишо. Главный герой — 17-летний подросток Джошуа Коди (Финн Коул), который после смерти матери переезжает к бабушке в Южную Калифорнию. Семейный бизнес оказывается прикрытием для криминальных дел, поэтому юноша все глубже тонет в интригах по ту сторону закона.

The InBetween, 1-й сезон

NBC / КиноПоиск, 29 мая / 30 мая

Новое необычное шоу, главная героиня которого, Кэсси Бишоп (Харриет Дайер), c детства обладала способностью общаться с призраками. Объединившись с отцом-детективом (Пол Блекторн) и бывшим агентом ФБР Дэмиеном Асанте (Джастин Корнвэлл), она соглашается использовать свои силы. Вместе им предстоит расследовать самые сложные и мрачные дела.

В России сериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиске.

«Арчер», 10-й сезон

FXX, 29 мая

Мультсериал про крутого спецагента снова меняет формат: юбилейный сезон станет научно-фантастическим приключением. Он получил подзаголовок «1999». Арчер и его коллеги оказываются в альтернативной вселенной, где станут командой космического корабля, вдохновленного олдскульной фантастикой. Такими темпами это шоу никогда не надоест своим фанатам.

«Святилище», 1-й сезон

BBC / «Амедиатека», 30 мая / 1 июня

Новый шведский триллер про санаторий экстра-класса, расположенный в Альпах. Хелена приезжает туда, чтобы повидаться с сестрой-близнецом Сири. Вторая хочет на время поменяться личностями, на что Хелена отвечает отказом. Уже на следующий день Сири пропадает, а госпиталь обнажает свою неприятную сторону. Хелене придется научиться выживать в этом месте и ждать подвоха как от пациентов, так и от врачей.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Когда они нас увидят», 1-й сезон

Netflix, 31 мая

Политическая драма по мотивам реальных событий. В 1989 году пятерых афроамериканцев из Гарлема обвинили в изнасиловании белой девушки, которого они не совершали. Четырехсерийное шоу расскажет о том, как это событие повлияло на семьи обвиняемых и других людей. Среди звезд сериала — Вера Фармига, Фелисити Хаффман, Фамке Янссен и Джован Адепо. Режиссером, сценаристом и продюсером выступила Ава ДюВерней («Сельма»). Посмотрим, как это будет отличаться от уже существующего документального фильма.



«Благие знамения», 1-й сезон

Amazon Prime, 31 мая

Ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) берут на воспитание юного Антихриста, потому что вовсе не хотят наступления Армагеддона. Их методы воспитания отличаются, отсюда и комизм ситуации. Мини-сериал Amazon Prime основан на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Последний еще и стал шоураннером. Кроме Майкла Шина и Дэвида Теннанта, тут есть еще целая россыпь звезд: Джон Хэмм, Фрэнсис МакДорманд (отвечает за голос Бога) и Бенедикт Камбербэтч (озвучивает Сатану).

«Болотная Тварь», 1-й сезон

DC Universe / КиноПоиск, 31 мая

От супергеройских сериалов DC движется в сторону экологического хоррора. Алек Холланд (Энди Бин) работает в центре по контролю и профилактике болезней, но после трагического случая перерождается в Болотную Тварь — гибрид растения и человека. Теперь его заботит состояние окружающей среды — настолько, что он не остановится ни перед чем. Его бывшая коллега Эбби Аркан (Кристал Рид) тем временем исследует смертельный вирус болотного происхождения.

В России сериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиске.

«Хорошая жена», 1-й сезон

НТВ / КиноПоиск, май

Российский ремейк культовой юридической драмы. Завязка осталась примерно той же: известный прокурор Ленинградской области Петр Филиппов становится участником нескольких скандалов и оказывается за решеткой. Весь груз ответственности за семью ложится на плечи его жены Алисы, которая возвращается к адвокатской карьере. Главных героев сыграют Александра Урсуляк и Александр Домогаров.