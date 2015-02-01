Ланч оскаровских номинантов: Как это было

СегодняОбсудить0

Рассказываем, что происходило во время съемок большой общей фотографии номинантов на «Оскар-2019».

В Беверли-Хиллз состоялась большая встреча: Американская киноакадемия собрала номинантов на «Оскар» на приветственный ланч и традиционную фотосъемку. Сам снимок, на котором уместился 171 из 212 номинантов (дошли на ланч не все), мы уже показывали. Давайте посмотрим, что происходило на самом ланче.

Организаторы уже пожаловались в Twitter, что убедить столько человек вовремя занять свои места и начать встречу, было непросто. «Наступил тот момент ланча, когда номинантов попросили сесть, и они... продолжили тусить и премило общаться. Что ж, понятно».

Помимо радостных встреч, объятий и вкусной еды, на мероприятии сообщают важную информацию по церемонии. В этом году продюсеры предупредили, что у каждого лауреата будет ровно 90 секунд на все про все: встать в слезах радости с места, после того как услышит свое имя, подняться на сцену и произнести благодарственную речь. Такие скорости вводятся для того, чтобы уложиться в три часа вместо традиционных четырех и к 20:30 по местному времени уже отправиться на вечеринки.

Лора Дерн приветствует оскаровских номинантов / Фото: A.M.P.A.S.Лора Дерн приветствует оскаровских номинантов / Фото: A.M.P.A.S.

Продюсеры 91-й оскаровской церемонии Гленн Уайсс и Донна Джильотти показали собравшимся идеальную благодарственную речь. Оказалось, ее произнес Стивен Содерберг, когда в 2001 году получил «Оскар» за режиссуру фильма «Траффик»: он пообещал поблагодарить всех лично, а не со сцены. Уайсс и Джильотти также призвали будущих победителей говорить свою речь, а не читать по бумажке.

Пройдя инструктаж и оторвавшись от салатов ради «классного фото», номинанты принялись общаться. Журналисты подсмотрели, как Леди Гага поговорила с Ялицей Апарисио, а за соседним столиком что-то обсуждали Альфонсо Куарон и Питер Фаррелли. Барри Дженкинс сидел за столиком с Рэйчел Вайс и президентом Disney Бобом Айгером и признавался, что сейчас «одержим работой». Спайк Ли признался, что если победит, то будет благодарить своих предков.

У фотографов тоже был неплохой улов звездных тандемов.

Питер Фаррелли и Эми Адамс / Фото: A.M.P.A.S.Питер Фаррелли и Эми Адамс / Фото: A.M.P.A.S.
Сэм Эллиот, Гленн Клоуз и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.Сэм Эллиот, Гленн Клоуз и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.
Эми Адамс и Рэйчел Вайс / Фото: A.M.P.A.S.Эми Адамс и Рэйчел Вайс / Фото: A.M.P.A.S.
Барри Дженкинс и Махершала Али / Фото: A.M.P.A.S.Барри Дженкинс и Махершала Али / Фото: A.M.P.A.S.
Рами Малек, композитор Теренс Блэнчард и Спайк Ли / Фото: A.M.P.A.S.Рами Малек, композитор Теренс Блэнчард и Спайк Ли / Фото: A.M.P.A.S.

Из забавного: когда 171 человек наконец-то собрался на трибунах ради общего фото, на заднем плане тихо заиграла «Shallow» Леди Гага и Брэдли Купера. Знак?

Эрик Рот, Леди Гага и Сэм Эллиот / Фото: A.M.P.A.S.Эрик Рот, Леди Гага и Сэм Эллиот / Фото: A.M.P.A.S.
Брэдли Купер, РаМелл Росс, Леди Гага, Кевин Файги и Хирокадзу Корээда / Фото: A.M.P.A.S.Брэдли Купер, РаМелл Росс, Леди Гага, Кевин Файги и Хирокадзу Корээда / Фото: A.M.P.A.S.
Кристиан Бэйл и Спайк Ли жмут друг другу руки. Смотрят на это Доми Ши, Надин Лабаки, Эми Адамс, Рут Картер, Джон Майер и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.Кристиан Бэйл и Спайк Ли жмут друг другу руки. Смотрят на это Доми Ши, Надин Лабаки, Эми Адамс, Рут Картер, Джон Майер и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. КиноПоиск вновь будет транслировать церемонию в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.

Источники: AP 1, AP 2

Автор: Ольга Белик

Смотрите также

Номинанты «Оскара-2019» собрались на одном фото

Сегодня

Альфонсо Куарон взял главный приз Гильдии режиссеров

3 февраля

Гильдия актеров: 14 самых ярких нарядов церемонии

28 января

«Оскар-2019»: Номинации — сюрпризы и цифры

23 января

Главное сегодня

Выбор редакции: Кто должен стать новым Бэтменом

Сегодня

Ланч оскаровских номинантов: Как это было

Сегодня

Один за всех: Как Александр Петров стал главным актером поколения

Сегодня

«В предыдущих сериях»: КиноПоиск запускает новый подкаст о сериалах

Сегодня

Продюсер «Людей Икс» рассказала о будущем франшизы в Marvel

Сегодня

Трейлер «Потерянного звена»: Обаятельная криптозоология

Сегодня

Бокс-офис России: Бабушка непобедима

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании