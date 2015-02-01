Ланч оскаровских номинантов: Как это было

Рассказываем, что происходило во время съемок большой общей фотографии номинантов на «Оскар-2019».

В Беверли-Хиллз состоялась большая встреча: Американская киноакадемия собрала номинантов на «Оскар» на приветственный ланч и традиционную фотосъемку. Сам снимок, на котором уместился 171 из 212 номинантов (дошли на ланч не все), мы уже показывали. Давайте посмотрим, что происходило на самом ланче. Организаторы уже пожаловались в Twitter, что убедить столько человек вовремя занять свои места и начать встречу, было непросто. «Наступил тот момент ланча, когда номинантов попросили сесть, и они... продолжили тусить и премило общаться. Что ж, понятно».

Помимо радостных встреч, объятий и вкусной еды, на мероприятии сообщают важную информацию по церемонии. В этом году продюсеры предупредили, что у каждого лауреата будет ровно 90 секунд на все про все: встать в слезах радости с места, после того как услышит свое имя, подняться на сцену и произнести благодарственную речь. Такие скорости вводятся для того, чтобы уложиться в три часа вместо традиционных четырех и к 20:30 по местному времени уже отправиться на вечеринки.

Лора Дерн приветствует оскаровских номинантов / Фото: A.M.P.A.S.

Продюсеры 91-й оскаровской церемонии Гленн Уайсс и Донна Джильотти показали собравшимся идеальную благодарственную речь. Оказалось, ее произнес Стивен Содерберг, когда в 2001 году получил «Оскар» за режиссуру фильма «Траффик»: он пообещал поблагодарить всех лично, а не со сцены. Уайсс и Джильотти также призвали будущих победителей говорить свою речь, а не читать по бумажке.

Питер Фаррелли и Эми Адамс / Фото: A.M.P.A.S.

Сэм Эллиот, Гленн Клоуз и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.

Эми Адамс и Рэйчел Вайс / Фото: A.M.P.A.S.

Барри Дженкинс и Махершала Али / Фото: A.M.P.A.S.

Рами Малек, композитор Теренс Блэнчард и Спайк Ли / Фото: A.M.P.A.S.

Из забавного: когда 171 человек наконец-то собрался на трибунах ради общего фото, на заднем плане тихо заиграла «Shallow» Леди Гага и Брэдли Купера. Знак?

Эрик Рот, Леди Гага и Сэм Эллиот / Фото: A.M.P.A.S.

Брэдли Купер, РаМелл Росс, Леди Гага, Кевин Файги и Хирокадзу Корээда / Фото: A.M.P.A.S.

Кристиан Бэйл и Спайк Ли жмут друг другу руки. Смотрят на это Доми Ши, Надин Лабаки, Эми Адамс, Рут Картер, Джон Майер и Ричард Е. Грант / Фото: A.M.P.A.S.