Ланч оскаровских номинантов: Как это было

Рассказываем, что происходило во время съемок большой общей фотографии номинантов на «Оскар-2019».
В Беверли-Хиллз состоялась большая встреча: Американская киноакадемия собрала номинантов на «Оскар» на приветственный ланч и традиционную фотосъемку. Сам снимок, на котором уместился 171 из 212 номинантов (дошли на ланч не все), мы уже показывали. Давайте посмотрим, что происходило на самом ланче.
Организаторы уже пожаловались в Twitter, что убедить столько человек вовремя занять свои места и начать встречу, было непросто. «Наступил тот момент ланча, когда номинантов попросили сесть, и они... продолжили тусить и премило общаться. Что ж, понятно».
Помимо радостных встреч, объятий и вкусной еды, на мероприятии сообщают важную информацию по церемонии. В этом году продюсеры предупредили, что у каждого лауреата будет ровно 90 секунд на все про все: встать в слезах радости с места, после того как услышит свое имя, подняться на сцену и произнести благодарственную речь. Такие скорости вводятся для того, чтобы уложиться в три часа вместо традиционных четырех и к 20:30 по местному времени уже отправиться на вечеринки.
Продюсеры 91-й оскаровской церемонии Гленн Уайсс и Донна Джильотти показали собравшимся идеальную благодарственную речь. Оказалось, ее произнес Стивен Содерберг, когда в 2001 году получил «Оскар» за режиссуру фильма «Траффик»: он пообещал поблагодарить всех лично, а не со сцены. Уайсс и Джильотти также призвали будущих победителей говорить свою речь, а не читать по бумажке.
Пройдя инструктаж и оторвавшись от салатов ради «классного фото», номинанты принялись общаться. Журналисты подсмотрели, как Леди Гага поговорила с Ялицей Апарисио, а за соседним столиком что-то обсуждали Альфонсо Куарон и Питер Фаррелли. Барри Дженкинс сидел за столиком с Рэйчел Вайс и президентом Disney Бобом Айгером и признавался, что сейчас «одержим работой». Спайк Ли признался, что если победит, то будет благодарить своих предков.
У фотографов тоже был неплохой улов звездных тандемов.
Из забавного: когда 171 человек наконец-то собрался на трибунах ради общего фото, на заднем плане тихо заиграла «Shallow» Леди Гага и Брэдли Купера. Знак?
91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. КиноПоиск вновь будет транслировать церемонию в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.
Некоторые фильмы, номинированные на «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.