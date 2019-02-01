Номинанты «Оскара-2019» собрались на одном фото

Прежде чем состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар», все номинанты собираются в Беверли-Хиллз для ежегодной «классной фотографии». В этом году на фото 212 номинантов, представляющих 52 проекта.

Фото в полном разрешении можно посмотреть здесь.

В рамках встречи президент киноакадемии Джон Бэйли признался, что программа 91-й церемонии до сих пор в работе, так как продюсеры награждения хотят найти баланс между новизной и традицией. В частности, пока нет определенности, кто будет объявлять победителей. По правилам новых лауреатов называют предыдущие обладатели премии.

Академия постепенно раскрывает, кто будет объявлять номинации. На данный момент известно, что на сцене появятся Крис Эванс, Бри Ларсон, Аквафина, Дэниэл Крэйг, Тина Фей, Вупи Голдберг, Дженнифер Лопез, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву.

Остальные имена будут объявлены в ближайшее время.

Ранее в сети появилась информация, что в попытке сократить хронометраж церемонии продюсеры решили сократить и количество живых исполнений. Планировалось, что со сцены прозвучит только две песни-номинанта. Подобное решение не устроило зрителей, и в итоге все пять композиций получат отдельные выступления.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на премию «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.

Источник: Deadline