Как «Иди и смотри» передает ужас войны

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ВидеоКак «Иди и смотри» передает ужас войны

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Какие события легли в основу фильма «Иди и смотри»? Почему для режиссера Элема Климова было важным соблюсти достоверность в деталях? Какие визуальные приемы используют создатели картины, чтобы добиться у зрителя ощущения ужаса, страха и безысходности? И как фильму удалось соединить документальный реализм и символику апокалипсиса? В видео к 75-летию Победы мы рассмотрим, как устроен один из самых жестоких и красивых фильмов о войне — «Иди и смотри».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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