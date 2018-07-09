Как «Иди и смотри» передает ужас войны

Какие события легли в основу фильма «Иди и смотри»? Почему для режиссера Элема Климова было важным соблюсти достоверность в деталях? Какие визуальные приемы используют создатели картины, чтобы добиться у зрителя ощущения ужаса, страха и безысходности? И как фильму удалось соединить документальный реализм и символику апокалипсиса? В видео к 75-летию Победы мы рассмотрим, как устроен один из самых жестоких и красивых фильмов о войне — «Иди и смотри».

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