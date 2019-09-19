Опрос КиноПоиска: Выберите главный фильм о Великой Отечественной войне

КиноПоиск запустил опрос с целью выяснить, какой фильм о Великой Отечественной войне читатели считают самым главным. Выбрать предлагается из следующих вариантов: «В бой идут одни „старики“», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Битва за Севастополь», «Летят журавли», «Мы из будущего», «Иди и смотри», «Баллада о солдате», «Иваново детство» и «Т-34».



В комментариях под опросом появились варианты, которых нет в предложенном списке: «Они сражались за Родину», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры».

Голосуйте в опросе, выбирайте главный фильм о Великой Отечественной войне и предлагайте в комментариях свой вариант.

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