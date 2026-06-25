«Настройщик»: триллер про взломщика сейфов — о 2020-х, но как в 1970-е

На стримингах вышел нашумевший канадский инди-триллер «Настройщик». Герой Лео Вудалла переключается с роялей на сейфы, когда его любимый наставник (Дастин Хоффман) попадает в больницу с инфарктом. В фильме есть на что посмотреть и особенно что послушать.
Ники (Лео Вудалл) работает помощником у Гарри Горовица (Дастин Хоффман), легендарного нью-йоркского настройщика фортепиано; тот дружил с его покойным отцом, и отношения у них почти родственные. Ники подавал большие надежды как пианист, но бросил играть, когда у него развилась гиперакузия — острая болезненная реакция на громкие звуки. У Гарри другая проблема: ему очень много лет, и, когда он в очередной раз попадает в больницу, выясняется, что у него накопились медицинские долги. Ники тем временем случайно открывает в себе новый талант: абсолютный слух помогает взламывать сейфы. Выполняя заказ, он знакомится с троицей израильтян, которые под прикрытием охранной фирмы обворовывают собственных клиентов.
Тезка замечательной комедии Киры Муратовой — дебют в художественном кино Дэниэла Роэра, молодого канадского документалиста, обладателя «Оскара» за картину «Навальный». «Настройщик» — нью-йоркский фильм, целиком снятый в Торонто, и фильм в духе 1970-х, поставленный в 2020-е. Еврейская среда и корни в Новом Голливуде где-то роднят его с работами братьев Сэфди, но если те выглядят лихими двоечниками, то Роэр больше похож на отличника, и кино его, несмотря на криминальную фактуру, скорее консерваторское, чем уличное.
За прямую связь с кинематографом золотого прошлого отвечает, разумеется, Дастин Хоффман, чья роль здесь в значительной степени символическая. И для главного героя, и для зрителя он фигура сразу отца и деда; Роэр даже не удержался и вложил в уста третьестепенного персонажа реплику про «Человека дождя». Настройщик Горовиц, который делит с актером дату рождения (8 августа 1937 года), слишком быстро оказывается на больничной койке. Но даже в небольшом пространстве и в общем на автопилоте Хоффман успевает вспыхнуть старорежимным, антикварным обаянием.
Хоффман не единственный здесь почтенный старик. Жан Рено появляется ближе к концу в паре эпизодов в роли знаменитого композитора из Европы, а однажды в кадре неожиданно мелькает Херби Хэнкок в роли самого себя. Однако главным образом сцена, конечно, принадлежит молодым. Стремительно набирающий популярность англичанин Вудалл, весь в хипстерских татуировочках и с обманчиво прозрачными голубыми глазами, комфортно чувствует себя в этой жанровой нише — персонаж ромкома, готовый заигрывать с темной стороной. Параллельно он, впрочем, как положено, заигрывает с девушкой Рути (Гавана Роуз Лю), которая заканчивает композиторское отделение и в самый ответственный момент удачно заливает свой рояль.
Несмотря на сюжетные заходы в мир академической музыки, саундтрек у фильма преимущественно джазовый, что куда больше подходит его энергичному ритму, игривому монтажу и в целом легкомысленному настроению. В какой-то момент Роэр даже включает «Sinnerman» Нины Симон, что, вообще говоря, должно быть признано запрещенным приемом.
Если вглядеться в сценарий «Настройщика» критическим взглядом, трудно не заметить, что в этой истории непозволительно много удобных для авторов роковых совпадений. И криминальной линии, довольно предсказуемой (едва ли кто-то предположит, что взлом сейфов в компании трех предельно мутных израильтян может закончиться хорошо), не хватает тонкости и убедительности, особенно ближе к развязке.
Но Роэр компенсирует слабые стороны фильма свежестью взгляда, юмором и обилием любопытных технических деталей, прежде всего из мира настройки фортепиано. Редкий недуг главного героя подан без лишней сентиментальности и в то же время не становится экзотическим тузом в рукаве (за что как раз ругали постфактум «Человека дождя», из которого можно было сделать вывод, что аутизм — незаменимый козырь для похода в казино). Наушники служат Ники и защитой от окружающего мира, и отмычкой к нему, в том числе в самом буквальном смысле. Это элегантный и оригинальный фундамент, на котором держится все остальное.
Сделан ли канадец из того же теста, что, скажем, Джеймс Тобак, режиссер феноменального фильма «Пальцы», где молодой Харви Кейтель днем репетировал сонаты, а вечером теми же руками выбивал долги для папаши? Конечно, нет. Роэр всерьез не заглядывает в провокационные, пугающие глубины сознания, куда рутинно смотрели его предшественники в 1970-х. Но запросы публики изменились, и уж для карьеры так оно точно безопаснее. «Настройщик», в любом случае, сыгран технично и с душой.