«Настройщик»: триллер про взломщика сейфов — о 2020-х, но как в 1970-е

На стримингах вышел нашумевший канадский инди-триллер «Настройщик». Герой Лео Вудалла переключается с роялей на сейфы, когда его любимый наставник (Дастин Хоффман) попадает в больницу с инфарктом. В фильме есть на что посмотреть и особенно что послушать.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Ники (Лео Вудалл) работает помощником у Гарри Горовица (Дастин Хоффман), легендарного нью-йоркского настройщика фортепиано; тот дружил с его покойным отцом, и отношения у них почти родственные. Ники подавал большие надежды как пианист, но бросил играть, когда у него развилась гиперакузия — острая болезненная реакция на громкие звуки. У Гарри другая проблема: ему очень много лет, и, когда он в очередной раз попадает в больницу, выясняется, что у него накопились медицинские долги. Ники тем временем случайно открывает в себе новый талант: абсолютный слух помогает взламывать сейфы. Выполняя заказ, он знакомится с троицей израильтян, которые под прикрытием охранной фирмы обворовывают собственных клиентов.

Лео Вудалл

Тезка замечательной комедии Киры Муратовой — дебют в художественном кино Дэниэла Роэра, молодого канадского документалиста, обладателя «Оскара» за картину «Навальный». «Настройщик» — нью-йоркский фильм, целиком снятый в Торонто, и фильм в духе 1970-х, поставленный в 2020-е. Еврейская среда и корни в Новом Голливуде где-то роднят его с работами братьев Сэфди, но если те выглядят лихими двоечниками, то Роэр больше похож на отличника, и кино его, несмотря на криминальную фактуру, скорее консерваторское, чем уличное.

За прямую связь с кинематографом золотого прошлого отвечает, разумеется, Дастин Хоффман, чья роль здесь в значительной степени символическая. И для главного героя, и для зрителя он фигура сразу отца и деда; Роэр даже не удержался и вложил в уста третьестепенного персонажа реплику про «Человека дождя». Настройщик Горовиц, который делит с актером дату рождения (8 августа 1937 года), слишком быстро оказывается на больничной койке. Но даже в небольшом пространстве и в общем на автопилоте Хоффман успевает вспыхнуть старорежимным, антикварным обаянием.

Дастин Хоффман и Лео Вудалл

Хоффман не единственный здесь почтенный старик. Жан Рено появляется ближе к концу в паре эпизодов в роли знаменитого композитора из Европы, а однажды в кадре неожиданно мелькает Херби Хэнкок в роли самого себя. Однако главным образом сцена, конечно, принадлежит молодым. Стремительно набирающий популярность англичанин Вудалл, весь в хипстерских татуировочках и с обманчиво прозрачными голубыми глазами, комфортно чувствует себя в этой жанровой нише — персонаж ромкома, готовый заигрывать с темной стороной. Параллельно он, впрочем, как положено, заигрывает с девушкой Рути (Гавана Роуз Лю), которая заканчивает композиторское отделение и в самый ответственный момент удачно заливает свой рояль.

Несмотря на сюжетные заходы в мир академической музыки, саундтрек у фильма преимущественно джазовый, что куда больше подходит его энергичному ритму, игривому монтажу и в целом легкомысленному настроению. В какой-то момент Роэр даже включает «Sinnerman» Нины Симон, что, вообще говоря, должно быть признано запрещенным приемом.

Гавана Роуз Лю и Лео Вудалл

Если вглядеться в сценарий «Настройщика» критическим взглядом, трудно не заметить, что в этой истории непозволительно много удобных для авторов роковых совпадений. И криминальной линии, довольно предсказуемой (едва ли кто-то предположит, что взлом сейфов в компании трех предельно мутных израильтян может закончиться хорошо), не хватает тонкости и убедительности, особенно ближе к развязке.

Но Роэр компенсирует слабые стороны фильма свежестью взгляда, юмором и обилием любопытных технических деталей, прежде всего из мира настройки фортепиано. Редкий недуг главного героя подан без лишней сентиментальности и в то же время не становится экзотическим тузом в рукаве (за что как раз ругали постфактум «Человека дождя», из которого можно было сделать вывод, что аутизм — незаменимый козырь для похода в казино). Наушники служат Ники и защитой от окружающего мира, и отмычкой к нему, в том числе в самом буквальном смысле. Это элегантный и оригинальный фундамент, на котором держится все остальное.

Лео Вудалл

Сделан ли канадец из того же теста, что, скажем, Джеймс Тобак, режиссер феноменального фильма «Пальцы», где молодой Харви Кейтель днем репетировал сонаты, а вечером теми же руками выбивал долги для папаши? Конечно, нет. Роэр всерьез не заглядывает в провокационные, пугающие глубины сознания, куда рутинно смотрели его предшественники в 1970-х. Но запросы публики изменились, и уж для карьеры так оно точно безопаснее. «Настройщик», в любом случае, сыгран технично и с душой.