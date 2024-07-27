Что посмотреть на НТВ: 10 лучших реалити-шоу

Кинопоиск становится все более удобной платформой для зрителей: мы объединяем лучшее в одном месте, чтобы вам не приходилось переключаться между приложениями. Например, прямо у нас доступны громкие проекты НТВ. Собрали 10 самых ярких развлекательных и полезных шоу из каталога телеканала — от тру-крайма с Леонидом Каневским до народной угадайки со звездами России.

Классическое реалити-шоу о ремонте и один из самых узнаваемых проектов НТВ в жанре интерьерных переделок. В каждом эпизоде специалисты проекта — дизайнеры, архитекторы и строители — преображают одну комнату в квартире обычной семьи, меняя планировку, стиль, мебель, свет и декор.

Проект выходит с 2001 года и уже больше двух десятилетий остается в эфире. Фирменная фишка передачи — оригинальный подбор музыки, фоном сопровождающей ремонтные работы. Разбор аудиоряда завирусился в интернете в 2026 году, а зрителям шоу из нулевых надолго запомнилась рифмованная реклама моющих пылесосов. Зрители любят «Квартирный вопрос» за эффект «до и после» и возможность подсмотреть (или покритиковать) реальные дизайнерские решения для типовых квартир. Плюсом выступает и человеческая драматургия: у каждой переделки есть герои, их быт, привычки и мечты.

Научно-кулинарный проект журналиста Сергея Малозёмова с разбором пользы и вреда привычных продуктов, пищевых привычек и мифов о еде. В каждом выпуске соседствует несколько рубрик: проверка популярных наименований, сравнение составов, дегустации, консультации с экспертами и анализ модных диет или вирусных рецептов.

Программа выросла из формата «Еда живая и мертвая» и полюбилась зрителям за научпоп-формат и тесную связь с повседневностью. Кухня смешивается с наукой и потребительской проверкой почти в формате «Контрольной закупки», еда становится предметом исследования, а не просто объектом наблюдения, как в большинстве кулинарных проектов.

Загородная версия классического интерьерного реалити строится вокруг преображения дачных домов, мансард, террас или целых участков. В каждом эпизоде команда программы знакомится с семьей, ее историей и запросом, после чего дизайнеры по привычной механике перепридумывают пространство и проводят ремонт.

Младший брат «Квартирного вопроса» выходит с 2008 года и тоже может считаться долгожителем телеканала. Основное отличие «Дачного ответа» — адаптация дизайнерских решений к загородному ритму жизни и специфике быта. Популярность шоу во многом предопределена его идеей о возможности дачной идиллии, когда на участке совмещаются загородная романтика и современный городской комфорт.

Второе научно-популярное шоу Сергея Малозёмова на НТВ, близкое по формату к «Живой еде», посвящено технологиям, гаджетам, медицине, транспорту и научным новостям. В каждом эпизоде команда тестирует устройства, показывает необычные разработки и объясняет, как отличить маркетинговые слоганы от настоящих технологических прорывов.

Программа существует почти 15 лет. За это время «Чудо техники» заслужило доверие зрителей и сформировало вокруг себя аудиторию неравнодушных к изобретательству людей. Не исключено, что часть поклонников шоу видит в нем идейное наследование знаменитой рубрике «Очумелые ручки» (она выходила на Первом в программе «Пока все дома» до 2010 года), но уже в современных условиях и в более доказательном стиле.

Кулинарно-познавательное тревел-шоу в формате экспедиции. В каждом выпуске ведущие — англичанин Джон Уоррен (до 2020 года), итальянец Федерико Арнальди (с 2019 года и по настоящее время) и в некоторых эпизодах бразильянка Габриелла де Силва — отправляются в новый регион и строят путешествие вокруг локальной еды и традиций. В том числе знакомятся с ремеслами, достопримечательностями, фермерами, поварами и местными жителями.

Проект стартовал в 2012 году и за годы эфира успел превратиться в гастрономическую карту России и мира. «Поедем, поедим!» полюбился зрителям как микс культуры и гастрономии без лишнего пафоса. Благодаря нестандартному взгляду ведущих с оптикой иностранцев на местечковые рецепты, фермерские хозяйства, семейные производства, народные обычаи и городские достопримечательности, шоу смотрится более искренне и непосредственно, чем собратья по жанру.

Классический автомобильный формат выходного дня. «Главная дорога» — это информационная программа обо всем, что происходит в мире авто: новости, ДТП, правила, тест-драйв авто и полезные советы для водителей. В каждом выпуске разбираются реальные дорожные ситуации, проверяются лайфхаки, сравниваются машины и объясняется, как вести себя за рулем, чтобы не попасть в неприятности.

Ведущие Денис Юченков и Андрей Федорцов подают информацию с юмором и житейской мудростью, так что программа одновременно обучает, развлекает и предупреждает. Шоу выходит на телеканале с 2005 года и давно стало привычной 20-минутной выдержкой главного, что хотят знать автолюбители.

Музыкальный проект, устроенный как камерный квартирник. В гости к ведущему Евгению Маргулису — рок-музыканту и заслуженному артисту РФ — приходят артисты и группы, чтобы в домашней атмосфере исполнить песни, вспомнить важные моменты карьеры и пообщаться без официоза.

Зрители любят «Квартирник» за живой звук и теплую атмосферу, а в гостях у Маргулиса уже побывали звезды разных поколений — от Uma2rman и «Слота» до «тима ищет свет» и «Бонда с кнопкой».

Еще одна потребительская программа-расследование о товарах, услугах, качестве продуктов и способах не переплачивать. Ведущий Артём Шалимов с командой в каждом выпуске проверяет бренды, показывает закулисье производства товаров и объясняет, где покупатель рискует быть обманутым.

Проект основан на очень понятной потребности в информации: где безопаснее и выгоднее приобретать товары. Шоу полюбилось зрителям НТВ информативностью и конкретикой. Просмотр позволяет осознанно подходить к магазинным полкам или рекламе. Несмотря на бытовые темы (например, исследование томатной пасты или кабачковой икры), каждый сюжет подается как настоящее разоблачение.

Музыкальное шоу, посвященное артистам, которые когда-то были очень популярны, но со временем ушли из эфира. В каждом выпуске участники от Шуры до Влада Сташевского исполняют хиты и борются за звание суперстара с другими звездами эстрады 1980–90-х и 2000-х. Жюри во главе с Филиппом Киркоровым оценивает выступления и формирует интригу.

Шоу подкупает ностальгическим содержанием, эффектом узнавания любимых песен и соревновательной составляющей. Каждый номер работает не только как музыкальное выступление, но и как эмоциональный триггер: зрители заново знакомятся с любимыми композициями в новом прочтении.

Музыкальное шоу с детективным элементом выходит на НТВ с 2020 года и за семь сезонов получило высокие оценки от зрителей. В основе формата — интрига: известные певцы, актеры, спортсмены и другие звезды (от Полины Гагариной до Алексея Воробьёва) выходят на сцену в сложных костюмах, полностью скрывающих их личность, а члены жюри (Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и другие) пытаются угадать, кто находится под маской. Каждое выступление происходит в богатых многослойных декорациях, исполнители же, скрывающиеся под гримом, часто оказываются настоящим сюрпризом. За счет сочетания вокального конкурса, детективной игры и яркой визуальной части программа выделяется на фоне классических музыкальных проектов.

Особенность «Маски» не только в выступлениях, но и в атмосфере постоянной загадки. Каждый номер поставлен как мини-спектакль, где важна не только манера исполнения, но и мельчайшие жесты артиста. На первое место выходит не стандартный телевизионный концерт, а процесс угадывания: кто прячется за образом, насколько участник умеет менять голос и как долго в течение сезона ему удастся сохранить тайну.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)