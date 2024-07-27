Кинопоиск
Выбор редакции

Что посмотреть на НТВ: 10 лучших реалити-шоу

Обсудить0

Кинопоиск становится все более удобной платформой для зрителей: мы объединяем лучшее в одном месте, чтобы вам не приходилось переключаться между приложениями. Например, прямо у нас доступны громкие проекты НТВ. Собрали 10 самых ярких развлекательных и полезных шоу из каталога телеканала — от тру-крайма с Леонидом Каневским до народной угадайки со звездами России.

«Квартирный вопрос»

Классическое реалити-шоу о ремонте и один из самых узнаваемых проектов НТВ в жанре интерьерных переделок. В каждом эпизоде специалисты проекта — дизайнеры, архитекторы и строители — преображают одну комнату в квартире обычной семьи, меняя планировку, стиль, мебель, свет и декор.

Проект выходит с 2001 года и уже больше двух десятилетий остается в эфире. Фирменная фишка передачи — оригинальный подбор музыки, фоном сопровождающей ремонтные работы. Разбор аудиоряда завирусился в интернете в 2026 году, а зрителям шоу из нулевых надолго запомнилась рифмованная реклама моющих пылесосов. Зрители любят «Квартирный вопрос» за эффект «до и после» и возможность подсмотреть (или покритиковать) реальные дизайнерские решения для типовых квартир. Плюсом выступает и человеческая драматургия: у каждой переделки есть герои, их быт, привычки и мечты.

«Живая еда»

Научно-кулинарный проект журналиста Сергея Малозёмова с разбором пользы и вреда привычных продуктов, пищевых привычек и мифов о еде. В каждом выпуске соседствует несколько рубрик: проверка популярных наименований, сравнение составов, дегустации, консультации с экспертами и анализ модных диет или вирусных рецептов.

Программа выросла из формата «Еда живая и мертвая» и полюбилась зрителям за научпоп-формат и тесную связь с повседневностью. Кухня смешивается с наукой и потребительской проверкой почти в формате «Контрольной закупки», еда становится предметом исследования, а не просто объектом наблюдения, как в большинстве кулинарных проектов.

«Дачный ответ»

Загородная версия классического интерьерного реалити строится вокруг преображения дачных домов, мансард, террас или целых участков. В каждом эпизоде команда программы знакомится с семьей, ее историей и запросом, после чего дизайнеры по привычной механике перепридумывают пространство и проводят ремонт.

Младший брат «Квартирного вопроса» выходит с 2008 года и тоже может считаться долгожителем телеканала. Основное отличие «Дачного ответа» — адаптация дизайнерских решений к загородному ритму жизни и специфике быта. Популярность шоу во многом предопределена его идеей о возможности дачной идиллии, когда на участке совмещаются загородная романтика и современный городской комфорт.

«Чудо техники»

Второе научно-популярное шоу Сергея Малозёмова на НТВ, близкое по формату к «Живой еде», посвящено технологиям, гаджетам, медицине, транспорту и научным новостям. В каждом эпизоде команда тестирует устройства, показывает необычные разработки и объясняет, как отличить маркетинговые слоганы от настоящих технологических прорывов.

Программа существует почти 15 лет. За это время «Чудо техники» заслужило доверие зрителей и сформировало вокруг себя аудиторию неравнодушных к изобретательству людей. Не исключено, что часть поклонников шоу видит в нем идейное наследование знаменитой рубрике «Очумелые ручки» (она выходила на Первом в программе «Пока все дома» до 2010 года), но уже в современных условиях и в более доказательном стиле.

«Поедем, поедим!»

Кулинарно-познавательное тревел-шоу в формате экспедиции. В каждом выпуске ведущие — англичанин Джон Уоррен (до 2020 года), итальянец Федерико Арнальди (с 2019 года и по настоящее время) и в некоторых эпизодах бразильянка Габриелла де Силва — отправляются в новый регион и строят путешествие вокруг локальной еды и традиций. В том числе знакомятся с ремеслами, достопримечательностями, фермерами, поварами и местными жителями.

Проект стартовал в 2012 году и за годы эфира успел превратиться в гастрономическую карту России и мира. «Поедем, поедим!» полюбился зрителям как микс культуры и гастрономии без лишнего пафоса. Благодаря нестандартному взгляду ведущих с оптикой иностранцев на местечковые рецепты, фермерские хозяйства, семейные производства, народные обычаи и городские достопримечательности, шоу смотрится более искренне и непосредственно, чем собратья по жанру.

«Главная дорога»

Классический автомобильный формат выходного дня. «Главная дорога» — это информационная программа обо всем, что происходит в мире авто: новости, ДТП, правила, тест-драйв авто и полезные советы для водителей. В каждом выпуске разбираются реальные дорожные ситуации, проверяются лайфхаки, сравниваются машины и объясняется, как вести себя за рулем, чтобы не попасть в неприятности.

Ведущие Денис Юченков и Андрей Федорцов подают информацию с юмором и житейской мудростью, так что программа одновременно обучает, развлекает и предупреждает. Шоу выходит на телеканале с 2005 года и давно стало привычной 20-минутной выдержкой главного, что хотят знать автолюбители.

«Квартирник НТВ у Маргулиса»

Музыкальный проект, устроенный как камерный квартирник. В гости к ведущему Евгению Маргулису — рок-музыканту и заслуженному артисту РФ — приходят артисты и группы, чтобы в домашней атмосфере исполнить песни, вспомнить важные моменты карьеры и пообщаться без официоза.

Зрители любят «Квартирник» за живой звук и теплую атмосферу, а в гостях у Маргулиса уже побывали звезды разных поколений — от Uma2rman и «Слота» до «тима ищет свет» и «Бонда с кнопкой».

«НашПотребНадзор»

Еще одна потребительская программа-расследование о товарах, услугах, качестве продуктов и способах не переплачивать. Ведущий Артём Шалимов с командой в каждом выпуске проверяет бренды, показывает закулисье производства товаров и объясняет, где покупатель рискует быть обманутым.

Проект основан на очень понятной потребности в информации: где безопаснее и выгоднее приобретать товары. Шоу полюбилось зрителям НТВ информативностью и конкретикой. Просмотр позволяет осознанно подходить к магазинным полкам или рекламе. Несмотря на бытовые темы (например, исследование томатной пасты или кабачковой икры), каждый сюжет подается как настоящее разоблачение.

«Суперстар! Битва сезонов»

Музыкальное шоу, посвященное артистам, которые когда-то были очень популярны, но со временем ушли из эфира. В каждом выпуске участники от Шуры до Влада Сташевского исполняют хиты и борются за звание суперстара с другими звездами эстрады 1980–90-х и 2000-х. Жюри во главе с Филиппом Киркоровым оценивает выступления и формирует интригу.

Шоу подкупает ностальгическим содержанием, эффектом узнавания любимых песен и соревновательной составляющей. Каждый номер работает не только как музыкальное выступление, но и как эмоциональный триггер: зрители заново знакомятся с любимыми композициями в новом прочтении.

«Маска»

Музыкальное шоу с детективным элементом выходит на НТВ с 2020 года и за семь сезонов получило высокие оценки от зрителей. В основе формата — интрига: известные певцы, актеры, спортсмены и другие звезды (от Полины Гагариной до Алексея Воробьёва) выходят на сцену в сложных костюмах, полностью скрывающих их личность, а члены жюри (Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и другие) пытаются угадать, кто находится под маской. Каждое выступление происходит в богатых многослойных декорациях, исполнители же, скрывающиеся под гримом, часто оказываются настоящим сюрпризом. За счет сочетания вокального конкурса, детективной игры и яркой визуальной части программа выделяется на фоне классических музыкальных проектов.

Особенность «Маски» не только в выступлениях, но и в атмосфере постоянной загадки. Каждый номер поставлен как мини-спектакль, где важна не только манера исполнения, но и мельчайшие жесты артиста. На первое место выходит не стандартный телевизионный концерт, а процесс угадывания: кто прячется за образом, насколько участник умеет менять голос и как долго в течение сезона ему удастся сохранить тайну.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

15 июня27
19 декабря 20258
Вчера0
27 июля 20245

Главное сегодня

21 июня5
19 июня40
Вчера0
Вчера1
18 июня0
Вчера2
19 июня0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации