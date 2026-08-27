«Бобры, в загон!»: какую историю про российский хоккей может рассказать сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

В 2026 году на Кинопоиске выйдет хоккейное драмеди «Седьмой игрок» производства Bar Production и Плюс Студии при поддержке КХЛ. Антон Лапенко играет бывшего тренера по фигурному катанию, который становится спортивным директором умирающего волгоградского клуба «Строитель». Хоккейный болельщик и корреспондент Кинопоиска Алексей Ионов побывал на съемках в Мытищах и рассказывает, как актеры за полгода превратились в настоящую команду, при чем здесь «Тед Лассо» и почему российский хоккей нужно искать за МКАДом.
Хоккей — это жизнь
У каждого человека свои слабости. Кто-то ждет чемпионства лондонского «Тоттенхэма», кто-то без ума от диснеевской трилогии «Звездных войн», кто-то все еще верит в скорый выход «Ветров зимы», а я вот уже 30 лет как увлекаюсь хоккеем. Поэтому, когда в редакции потребовалось отправить кого-то в Мытищи писать репортаж о съемках «Седьмого игрока», нового спортивного драмеди производства Bar Production и Плюс Студии с Антоном Лапенко в главной роли, даже не возникло вопроса, а кого именно. И вот так в канун 8 Марта я оказался на ледовой арене «Мытищи».
Для того чтобы ощутить всю прелесть российского хоккея, нужно выехать за МКАД. В Москве хоккею приходится соперничать с многочисленными кинотеатрами, театрами, музеями, парками, торговыми центрами, а также футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, художественной гимнастикой, фигурным катанием, пляжным футболом, пляжным волейболом, академической греблей и прочим керлингом. И даже среди тех болельщиков, кто не сомневается, что именно хоккей — спорт номер один в России, нет единства. За их симпатии борются «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а отдельные суровые олдскульщики по-прежнему хранят верность «Крыльям Советов».
В Санкт-Петербурге ситуация попроще: местным фанатам предлагается выбор между СКА и китайским клубом «Шанхай Дрэгонс», который временно расположился в Петербурге и там обустроился на своей как бы домашней арене, но ни тот, ни другой не сравнится в популярности с «Зенитом». А вот если отъехать от Москвы и Питера куда-нибудь на восток, транзитом через Череповец и Ярославль, то ситуация сразу же меняется, и такие названия, как «Металлург», «Авангард», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Ак Барс», приобретают в устах болельщиков практически сакральное значение.
Я прекрасно знаю, о чем говорю. Я родился на Урале и вырос в 1990-е в городе Магнитогорске, где, кроме завода, рюмочной и кондитерской «Лакомка», не было практически ничего. Кинотеатры уже закрылись, театр оперы и балета еще не открылся, местный цирк славился в первую очередь широким ассортиментом палаток с привезенным из Турции текстилем, а парк аттракционов зарос настолько, что его объявило своим домом стадо матерых кабанов. Но еще у нас была хоккейная арена. И несколько раз в месяц, с сентября по апрель, жизнь в округе замирала, поскольку весь город и окрестные поселки съезжались на стадион поболеть за любимую команду. Команду, которая радовала своих болельщиков и заставляла верить, что все мечты сбываются.
С тех пор прошло 30 лет. И комбинат, и город преобразились. На месте старых цехов возникло современное производство. Появился театр оперы и балета, заново открылись кинотеатры, выросли торговые и развлекательные центры, а кабанов выселили обратно в ближайший лес. Построился новый модный парк — простите, городской курорт — с фудхоллом, горнолыжным склоном, термами под открытым небом и искусственным озером с видовым мостом. Никуда не делась кондитерская «Лакомка», где советского вида суровые продавщицы по-прежнему стоят за деревянными прилавками и ведут учет ваших покупок на помнящих еще Брежнева деревянных счетах. Возможно, рюмочная тоже работает, не проверял.
А еще на месте любимая хоккейная команда. Она переехала на новую арену, вместительную и современную, а в старой теперь хозяйничает молодежь. Да прибавилось трофеев в клубном музее. И по-прежнему несколько раз в месяц, с сентября по май, на хоккейной арене собирается весь город. Суровые мужики, приехавшие после смены на заводе. Гордые отцы, пришедшие провести вечер с дочерьми. Пожилая школьная преподавательница географии, пораньше отпустившая всех учеников с последнего урока, чтобы успеть на матч. Гламурные чики, которым наскучил модный городской курорт. Восторженные школьницы, украсившие щеки номерами своих кумиров. 8, 14, 30 — эти цифры мелькают на лицах и на форме чаще других, и ты быстро понимаешь, кто из игроков сейчас в огне.
Среди непоседливой молодежи степенно идут болельщики постарше, настоящие ветераны, которые помнят первые победы команды на высшем уровне. Они болеют за клуб десятилетиями, а на их стареньких, но бережно хранимых джерси не осталось свободного места от бесчисленных автографов игроков, что защищали родные цвета 30, 20, 10 лет назад. Некоторые болельщики сами стали легендами, например деда Вася и баба Галя — семейная пара пенсионеров, которые 40 лет стараются не пропускать ни одной игры. И я говорю не только про домашние матчи — они каждый год следуют за любимой командой на выезд и отправляются в Челябинск, Екатеринбург, Москву, Минск и даже Владивосток.
Все эти люди очень разные. Однако несколько раз каждый год на два с лишним часа они сливаются в единый организм, который живет хоккеем, гонит своих любимцев вперед и отмечает триумфы вместе с игроками, выстраивающимися на льду в круг победы. Каждый раз я испытываю чувство невероятной гордости за любимый город и единение со всеми, кто пришел на арену. И пусть по телевизору эти эмоции притупляются, но очарование игры никуда не девается. Хоккей влюбляет в себя всех, кто оказывается с ним связан. Даже если это актеры и съемочная группа сериала «Седьмой игрок». В этом я убедился, посетив съемочную площадку сериала на арене «Мытищи». Вы ведь помните, как я говорил: для того чтобы ощутить всю прелесть российского хоккея, нужно выехать за МКАД.
Вымирающий клуб
Для арены «Мытищи» съемки «Седьмого игрока» — своего рода способ вернуться в большой хоккей. Еще в прошлом сезоне она принимала матчи КХЛ — здесь проводил домашние игры условно китайский клуб «Куньлунь Рэд Стар». Но в этом году «Куньлунь» превратился в «Шанхай» и переехал в Санкт-Петербург, и арена опустела. А еще раньше «Мытищи» 10 лет служили домом для хоккейного клуба «Атлант». В 2011 году клуб добрался до финала Кубка Гагарина, но по итогам драматичного пятиматчевого противостояния уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Несколько лет спустя «Атлант» лишился финансирования и был расформирован.
Для отечественных хоккейных команд подобный бесславный конец, увы, не редкость: многие клубы живут за счет государственных или частных спонсоров, и если спонсор теряет интерес или, например, уходит в другой регион, то клуб лишается средств. Так, в разные годы КХЛ покинули и исчезли «Витязь», ХК МВД и пражский «Лев». Примечательно, что два последних клуба прекратили существование после того, как проиграли в финале Кубка Гагарина. Интересно, как бы сложилась их судьба, возьми они кубок.
«Седьмой игрок» также не игнорирует тему гибели региональных команд. На начало сериала владелец волгоградского ХК «Строитель» Михаил Альшевский (Николай Фоменко) — практически банкрот. Едва ли не единственная его надежда на спасение бизнеса — снос хоккейной арены и строительство на ее месте элитного ЖК. Герой давно не вкладывается в развитие команды, игроки демотивированы, команда плетется в конце турнирной таблицы и даже не мечтает о попадании в плей-офф. Чтобы оправдать закрытие клуба, «Строитель» должен с треском провалиться на льду. И именно поэтому на должность спортивного директора Альшевский приглашает совершенно не подходящего на первый взгляд человека — Артёма (Антон Лапенко), бывшего детского тренера по фигурному катанию.
В хоккее спортивный директор — фигура значимая. Он отвечает за комплектование состава, работу с тренерским штабом, развитие молодежи, обеспечение команды всем необходимым. Если нужно, выступает медиатором в спорах между тренером и игроками. Как ни странно, наличие хоккейного опыта на этой должности требуется далеко не всегда. Например, его отсутствие не помешало Максиму Гафурову добиться неплохих результатов у руля нижегородского «Торпедо», привнеся в управление клубом что-то новое. До «Торпедо» Максим приобрел неплохой управленческий опыт и пару лет занимался проектами по хоккейной аналитике, а у Артёма все знакомство с клюшками и шайбами ограничивается тем, что его фигуристы делили каток с хоккеистами.
И все же наш герой с энтузиазмом берется за дело. Он пытается преобразить «Строитель», используя все те качества, которые помогали ему продвигаться по жизни — доброту, эмпатию, попытки разрешить любой конфликт мирным путем. Ну, или не помогали, учитывая его последние проблемы: Артёма уволили с прошлого места из-за конфликта с хоккейным тренером. Конечно, на новом месте методы Артёма принимают в штыки. «В хоккейном мире ценятся мощные тренеры вроде Анатолия Тарасова, способные ради результата выкрутить игрокам позвонки, — рассказывает режиссер сериала Сергей Пикалов. — Наш же герой — трогательный и немного нелепый неудачник, который так и не смог раскрыть свой потенциал». Однако не стоит путать мягкость с бесхребетностью. Артём упрям, не привык сдаваться, а его настойчивости могут позавидовать многие тренеры старой школы.
Седьмой полевой
Как поется в известной песне, «суровый бой ведет ледовая дружина, великолепная пятерка и вратарь», то есть пять игроков в поле, один в воротах. Однако в хоккее существует еще одно широко растиражированное понятие — «шестой полевой». Так называют болельщиков, поскольку порой их влияние на игру сложно переоценить. Попробуй сыграть плохо, когда вся арена гонит тебя вперед и буквально материализует шайбу за ленточкой ворот противника.
Никогда не забуду, как однажды оказался на гостевом матче своей любимой команды. Играли мы в Москве со «Спартаком», еще в стареньком дворце в Сокольниках. Я, естественно, оказался в меньшинстве — вся арена болела за «Спартак», который проигрывал в одну шайбу. Для хозяев и их болельщиков время стремительно бежало к финишу, для меня — тянулось как вечность. Спартаковцы проигрывать не хотели, вся арена буквально гнала свою команду вперед. Казалось, даже стадион резонирует с криками на трибунах, и я, болельщик другой команды, почувствовал этот импульс силы. Да, «Спартак» сравнял и разумеется, на последней секунде. Разумеется, дожал по буллитам. И фиг бы он это смог без такой поддержки!
Так вот смысл названия «Седьмой игрок» в том, что по сценарию в какой-то момент им становится Артём благодаря своей настойчивости, мягкости и целеустремленности. Чтобы зритель безоговорочно поверил в способность героя настоять на своем, требовался подходящий актер. Кто-то типа Антона Лапенко. Создатели сериала на этапе питча заявляли его в качестве референса и сами при этом не верили, что Антон согласится на такую роль. Однако он пришел на пробы, и случилась магия. «Ему даже говорить ничего не нужно было, он сразу делал то, что надо», — смеется креативный продюсер Вадим Свешников.
Правда, остается еще один очевидный нюанс, на который наверняка будут обращать внимание и критики, и зрители. Знают об этом нюансе и авторы. «Вы думаете, мы не понимали, что Антон похож на Теда Лассо? — смеется Вадим Свешников. — Но мы не могли заставить его сбрить усы. Мы даже думали назвать проект „Финт с усами“, чтобы как-то обыграть момент, но вовремя отказались от этой идеи».
Если подумать, то общих мест у «Теда Лассо» с «Седьмым игроком» всего два: помимо усов, это стремление владельца клуба провалить сезон. Действие «Теда Лассо» разворачивается в Лондоне, «Седьмого игрока» — в российских регионах. Тед Лассо — тренер, Артём — спортивный директор. Наконец, в Лондоне футбол — лишь одно из возможных развлечений, а вот, по сериалу в Волгограде, хоккей — единственное, что способно объединить весь город в едином порыве (прости, «Ротор», кажется, в этой вселенной тебя не существует). Да и вообще, продюсеры признались мне, что куда больше ждут сравнений с «Молодежкой». Поди придумай ситуацию на льду, которую они не осветили в своих 250 сериях!
Постановочный хоккей сложнее настоящего
В настоящем хоккейном матче на льду одновременно находятся шестнадцать человек — десять полевых игроков, два вратаря и четверо судей. В постановочном к этому числу добавляются дублеры (а в некоторых случаях и каскадеры) и оператор стедикама, который порой как приклеенный катается за кем-то из актеров. И если в реальной игре от хоккеистов требуется только довести шайбу до ворот, забить гол и по возможности не пропустить в свои, то в постановочном хоккее актеру (или дублеру) нужно выполнить все задачи режиссера, попасть при этом в кадр, не сбить оператора, не разбить дорогущую камеру, а затем еще и повторить один и тот же трюк несколько раз подряд.
«Постановочный хоккей намного тяжелее обычного», — говорит постановщик хоккейных сцен Александр Мартьянов. Ему есть с чем сравнивать: не сумев закрепиться в родном клубе, воспитанник московского «Динамо» долго играл в ВХЛ, а после тяжелой травмы переключился с игровой карьеры на кинематографическую, работал над упомянутой выше «Молодежкой», «Хоккейными папами» и другими околоспортивными проектами. На льду Мартьянов — фактически второй режиссер. Он переводит требования Пикалова на хоккейный язык, прорабатывает хореографию, расставляет актеров и дублеров по позициям и репетирует, репетирует, репетирует.
Если в среднем хоккейный матч идет два или два с половиной часа, то съемочный день может длиться до 12 часов (пусть и с перерывом на обед!). И все это время актерам приходится стоять на коньках, отыгрывать одни и те же моменты по несколько раз и каждый раз работать четко по заданию. «На исполнителей ложится двойная нагрузка, — говорит Мартьянов. — Им же нужно понимать всю структуру игры, понять задачи режиссера, сценария, свою хореографию и траекторию движения камеры. И еще текст свой не забыть!» Кстати, о камерах. Вместе с хоккеистами по льду ездит оператор стедикама — еще один бывший профессиональный игрок, Михаил Балашов, начинавший карьеру в системе челябинского «Трактора» и теперь продолжающий ее в кино.
Вообще, в России хоккейных школ несоизмеримо больше, чем киношных. У каждого клуба КХЛ есть своя молодежка — команда, в которой обкатывается молодежь. Каждый год из молодежки выпускается очередной поток. Самые талантливые, такие как Роман Канцеров, Василий Атанасов, Егор Сурин, еще до выпуска попадают в основной состав. Но вот остальным приходится искать работу где-то еще — родной клуб всех принять не сможет точно. Многие заканчивают как раз на переходе из молодежного во взрослый хоккей. В принципе век профессионального хоккеиста недолог, и далеко не все бывшие спортсмены становятся тренерами, агентами или идут в бизнес вокруг хоккея. Найти себя после хоккея нелегко, и круто, что благодаря «Седьмому игроку» или той же «Молодежке» бывшие хоккеисты, не теряя связи со спортом, умудряются перепридумывать свою профессию.
«Бобры, в загон!»
Мне никогда раньше не приходилось бывать на пустой арене, для меня это место, которое всегда пышет жизнью. Перед входами толпятся опоздавшие, внутри деловито снуют пунктуальные — скупают атрибутику, стоят в очередях за кукурузой и хот-догами (хот-доги на матче — святое, покупал их на всех играх, что я посещал), окружают девочек-промоутеров и пытаются выиграть какие-то призы от спонсоров.
Но что происходит с ареной, когда оттуда уходит жизнь? Команда расформировывается или переезжает в другой город, персонал находит новую работу. Что случается с теми, кто не может переехать за любимым клубом? У местных жителей пропадает повод вечерами собираться перед входами, исчезают продавцы еды, черлидерши и промоутеры, и зачастую единственное живое лицо во всем комплексе — сонный охранник.
В подтрибунных помещениях арены «Мытищи» еще можно встретить артефакты, оставшиеся в наследство от прежних жильцов: эмблемы «Атланта», фотографии игроков «Куньлуня». Сама арена словно погрузилась в летаргию в надежде, что однажды ее вновь разбудят дружные крики. Но сегодня ее возвращает к жизни совсем другой возглас. «Бобры, в загон!» — разносится по подтрибунным помещениям команда второго режиссера Маргариты Шехтман, и игроки ХК «Строитель» (а на самом деле, актеры, играющие эти роли) выбегают на лед. У них за плечами долгий и изнурительный период. Полгода съемок. Три месяца предварительных тяжелых тренировок, во время которых им не только объясняли азы игры, но и закладывали основы физподготовки, необходимой для двенадцатичасовых съемочных дней. «Мы с коллегами тут обсуждали, что наши актеры во время первых съемок на льду прям заметно исхудали, — говорит Георгий Розинов. Еще бы. Даже профессиональные хоккеисты столько не играют.
Разумеется, во время кастинга старались отбирать актеров, которые хотя бы умеют стоять на коньках. Но вот хоккейный опыт даже на любительском уровне точно был не у всех. А Кирилл Чернышенко (он играет капитана команды Манина) отчасти повторил путь Артёма: в актерскую профессию пришел из фигурного катания. Спустя девять месяцев после начала работы актеры «Седьмого игрока» превратились в настоящих игроков, радующихся каждому выходу на лед и даже научившихся кое-каким трюкам с шайбой. Они профессионально раскатываются, прицельно бьют по воротам и во время отдыха остаются похожими на спортсменов-профессионалов.
Александр Мартьянов рассказывает про свою методику. Он посоветовал подопечным актерам выбрать себе какой-нибудь образец для подражания на льду (или на тренерском мостике, если артисту досталась роль тренера), а затем копировать манеру поведения персонажа. Логично предположить, что малознакомые с игрой актеры предпочтут тех, чьи имена на слуху — Малкина, Овечкина или Панарина. Однако их выбор свидетельствуют о глубоком понимании игры. Так, Денис Хохрин (вратарь Семён) решил копировать манеру Петра Кочеткова — вратаря, известного не только надежными спасениями, но и совершенно безбашенной, авантюрной и рок-н-ролльной игрой. А родившийся в Омске Кирилл Чернышенко решил опереться на стиль капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова — беспрекословного авторитета, который, к слову, совсем недавно установил новый рекорд по результативности среди защитников.
Актеры всерьез увлеклись игрой: многие из тех, с кем я говорил, стали смотреть хоккейные матчи; Антон Лебедев (Барков) всерьез задумался об участии в любительских лигах; и даже продюсер Георгий Розинов, до этого полупрофессионально занимавшийся горными лыжами, подумывает купить коньки. На курсы фигурного катания записалась актриса Алиса Кот, играющая в сериале капитана группы поддержки Кристину (ее героиня на лед не выходит).
«Мы с Олей (Оля Филипчик — Настя, еще одна участница группы поддержки) приходим и наблюдаем, как вырос командный дух наших ребят-актеров. Видим, что за эти полгода они превратились в команду. И эта их энергетика цепляет так, что хоккей теперь и меня не отпускает», — говорит Алиса.
«У меня теперь вся лента в соцсетях в хоккейных вещах, — говорит Денис Хохрин. — Я начал параллельно тренироваться, ходить на матчи. Да у меня каждый день в неделю теперь связан с хоккеем — или тренировка, или игра, или съемки, или на матч пошел». «У меня эта роль буквально стала переломной в жизни, — признается Кирилл Чернышенко. — В раздевалке меня все зовут Кэп, а когда говорю что-то типа „Парни, собрались“, все слушают». Чернышенко добавляет, что во время съемок даже получил профессиональную травму — придется после окончания съемок проходить медицинские процедуры. «Но это хоккей, — добавляет Кирилл. — Травмы — часть жизни хоккеиста. Так что я, можно сказать, боевое крещение прошел. Моя любовь к хоккею точно настоящая».
***
Мои два дня в Мытищах подходят к концу. Закончив последнее интервью, пробираюсь к выходу с арены. Прохожу мимо актеров-хоккеистов, ждущих очередного дубля. Машинально прислушиваюсь к разговорам: «А ты видел, что вчера в КХЛ было?», «А слышал, в Омске десять тысяч на матч молодежки пришло?», «А „Шанхай“ вчера впервые в Шанхае сыграл…» Нет, ну если бы я заранее не знал, что это актеры, то искренне бы подумал, что настоящие спортсмены в перерыве обсуждают матчи других команд.
На полгода они погрузились в роли, и хоккей стал частью их жизней. Точно так же, как хоккей объединяет в единый организм болельщиков и игроков, он сплотил съемочную группу и актерский состав «Седьмого игрока».
Сейчас, выходя с арены «Мытищи», я видел не актеров, которые никогда клюшку в руках не держали, а настоящих хоккеистов, которые живут и дышат игрой. И, если посмотрев сериал, вы не только проникнетесь судьбой «Строителя», но и решите сходить на хоккей, то автору этого текста будет очень приятно.
Фото: Шмаков Максим / © КХЛ, Лошкарев Дмитрий / © КХЛ, Садыкова Светлана / © КХЛ, Тухбатов Ильнар / © КХЛ
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