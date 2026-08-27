«Бобры, в загон!»: какую историю про российский хоккей может рассказать сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

Все эти люди очень разные. Однако несколько раз каждый год на два с лишним часа они сливаются в единый организм, который живет хоккеем, гонит своих любимцев вперед и отмечает триумфы вместе с игроками, выстраивающимися на льду в круг победы. Каждый раз я испытываю чувство невероятной гордости за любимый город и единение со всеми, кто пришел на арену. И пусть по телевизору эти эмоции притупляются, но очарование игры никуда не девается. Хоккей влюбляет в себя всех, кто оказывается с ним связан. Даже если это актеры и съемочная группа сериала «Седьмой игрок». В этом я убедился, посетив съемочную площадку сериала на арене «Мытищи». Вы ведь помните, как я говорил: для того чтобы ощутить всю прелесть российского хоккея, нужно выехать за МКАД.