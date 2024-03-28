Патрики слезам не верят: как вопреки всему «Беспринципные» выбирают семейные ценности

Герои «Беспринципных» только кажутся беспринципными. На самом деле обитатели Патриарших прудов хоть и живут на полную катушку, но стараются соответствовать семейным идеалам. Получается не всегда, но они действительно пытаются. Не верите? Сейчас докажем!

Славик и Ольга

Казалось бы, Славик, герой Павла Деревянко, — самый далекий от канонов верности персонаж с Патриков. За четыре сезона «Беспринципных» он успел не раз изменить Людмиле (Оксана Акиньшина), развестись с ней и обмануть новую возлюбленную Ольгу (Анна Слю). Можно подумать, что верность и моногамия — пустой звук для Славика. Но это не так! За маской сексоголика и патологического лжеца скрывается человек, который давно устал от своего образа жизни и готов перекроить себя ради чистой любви. В первой серии четвертого сезона Славик и вовсе идет к психологу, чтобы избавиться от сексуальной зависимости и наконец-то остепениться. Да, в итоге все пошло не по плану и вылечиться пока не удалось, но его желание меняться уже серьезный показатель внутреннего роста.

Вера и Рома

В первом сезоне дизайнер Вера (Надежда Михалкова) и архитектор Рома (Юрий Колокольников) искали счастье: то в офисе и на деловых встречах, то на сайтах знакомств и одноразовых свиданиях. Эти герои казались вечными одиночками, которые ставят карьеру выше семьи.

Но к чему они пришли? Ответ неожиданный, но максимально логичный: к свадьбе и общему ребенку. В третьем сезоне Вера и Рома поженились; в четвертом, ненадолго разлучившись, еще раз осознали, что созданы друг для друга. К воссоединению героев подтолкнула Альбина — неконтролируемое альтер эго Веры, которое просыпается, когда девушка выпьет. Оказалось, что даже самому независимому человеку на самом деле нужны любовь и надежный тыл, а не бесконечные интрижки.

С помощью романтической линии Веры и Ромы «Беспринципные» доказывают, что настоящую ценность представляет не мнимая свобода, а взаимность, понимание и крепкий брак. Последнее, как выясняется, необходимо даже тем, кто помешан на работе и независимости.

Хадяков и Валентина

В отношениях генерала Петра Хадякова (Николай Фоменко) и его жены, светской львицы Валентины (Кристина Бабушкина), было все: от расставания и временного переезда Вали в Санкт-Петербург до отчаянных попыток генерала вернуть возлюбленную.

И хотя кажется, что Хадяков часто западает на одиноких девушек, семья представляет для него незыблемую ценность. Это хорошо заметно в питерском спин-оффе «Беспринципных»: там Хадяков отклоняет все ухаживания молодой секретарши Алёнки (Ксения Утехина) и думает только о сохранении брака с Валюшей.

Показательной может считаться и седьмая серия второго сезона. По сюжету Хадяков бросает все силы на то, чтобы исполнить заветное желание Валентины и вернуть полигамного лебедя с Патриарших прудов в семью. В итоге лебедь приходит к Хадякову во сне и уверяет, что возвращать его не стоило, а у генерала нет сердца. «Зато у меня семья есть», — уверенно парировал Пётр.

Сама Валентина привыкла к легковесно-буржуазному образу жизни и люксовой одежде. Но, несмотря на это, она ставит духовное выше материального и гедонизму предпочитает созидательный труд. Валя развивала музыкальную карьеру, а в третьем сезоне и вовсе решила работать на благо общества — стать политиком и улучшить жизнь обитателей района. Тут вам и гражданственность, и высокие нравственные идеалы.

Паша и Юля

Поскольку «Беспринципные» затрагивают разные возрастные группы, сериал не мог обойтись без хитрых зумеров. Аферисты Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова), живущие на Патриках и обманывающие доверчивых богачей, как раз такие. Они снимают квартиру в центре столицы и придумывают необычные и далеко не всегда законные бизнес-схематозины. Невнимательный зритель может подумать, что герои находятся в свободных отношениях, но на самом деле Паша и Юля живут в совершенно ином статусе. В шестой серии первого сезона герои сыграли свадьбу, чтобы получить дорогие подарки от гостей, а разводиться не стали.

Отдельного внимания заслуживает реакция Юли на предложение Паши. По глазам и улыбке, казалось бы, прагматичной девушки видно, что перспектива выйти замуж для нее не менее важна, чем безделушки. Кстати, самый дорогой презент, 3 тыс. евро, молодоженам подарил не какой-нибудь состоятельный гость, а мама Юли. Еще одно напоминание, что семейные узы самые надежные.

Алёнка и ее мама Дарья

В четвертом сезоне новыми жителями Патриков стали деревенская девушка Алёнка (Ксения Утехина) и ее мама Дарья (Ирина Пегова). Алёнка покинула родную экодеревню, а мать и отец (Александр Балуев) отправились за ней. На плечи Дарьи легли две задачи: проконтролировать, чтобы столица не сломала ее дочурку, и найти девушке достойного жениха.

Дарья и Алёнка отлично понимают друг друга и представляют собой гармоничный дуэт матери и дочери. Алёнка прислушивается к советам мамы (не всегда активно и не всегда к хорошим советам), а Дарья указывает дочке на ошибки и выполняет функцию мудрого наставника. Например, помогает в общении с мужчинами, чей социальный статус гораздо выше статуса Алёны.

Раньше в сериале редко говорили об отношениях родителей и детей, но после выхода полнометражных «Беспринципных в деревне» альманах сменил вектор — и дело не только в дуэте Дарьи и Алёнки. Рома и Вера, напомним, завели ребенка, а генерал Хадяков узнал, что у него есть взрослая дочь, и сблизился с ней.

Гоша и Анна

Питерский спин-офф «Беспринципных» подарил зрителям пару, которая старается соответствовать западным трендам, но в глубине души страдает от этого. Театральный критик Гоша (Игорь Верник) и его жена Анна (Александра Ребенок) — часть петербургской элиты. Они ведут светские беседы в роскошных ресторанах, разбираются в дорогом вине и заявляют, что находятся в свободных отношениях. Однако вскоре выясняется, что это всего лишь ширма: Анна беспокоится, когда Гоша заигрывает с молодыми балеринами, а сам Георгий понимает, что вседозволенность рушит его брак. В финале спин-оффа герои выбирают друг друга, а в пятом сезоне меняют Питер на Москву. Возможно, в столице они все-таки признают несостоятельность полигамных отношений, поскольку «Беспринципные» явно намекают нам на это. Истинная привязанность и желание сохранить семью все равно берут верх.

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Автор: Иван Ковальчук