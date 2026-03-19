«Острые козырьки: Бессмертный» — сумрачный финал саги о Томе Шелби перед послевоенным спин-оффом

После кинотеатрального проката на Netflix выходит финальный аккорд гангстерской саги о неистовом Томе Шелби из Бирмингема — ветеране Первой мировой, который не хочет участвовать во Второй. «Острые козырьки: Бессмертный» — фильм-эпилог, череда эффектных сцен с участием Киллиана Мёрфи, заматеревшего в этой роли. Картина изящно закругляет историю Томми и готовит почву для спин-оффа, чье действие будет происходить в послевоенном Бирмингеме начиная с 1953 года. В частности, в «Бессмертном» сделана ставка на Барри Кеогана как преемника Шелби и нового предводителя «Острых козырьков».

Татьяна Алёшичева

Кинокритик

К продолжению истории Шелби вернулась команда, снимавшая сериал: сценаристом выступил все тот же неизменный мастер блатного романса Стивен Найт, превративший историю цыгана-бутлегера в новый романтический канон, а постановщиком стал Том Харпер, снявший в 2013-м половину первого сезона «Козырьков». У Харпера за плечами солидный опыт работы на ТВ — от культовых «Отбросов» до «Войны и мира» с Полом Дано в роли Пьера Безухова. Кроме прочего, он снял в качестве режиссера мини-сериал «Это — Англия. Год 1986» (2010) Шэйна Медоуза и Джека Торна, ставший продолжением манифеста поколения 1980-х — фильма «Это — Англия».

Режиссер первого сезона вернулся, чтобы доснять историю, и круг замкнулся: в фильме мы видим повтор канонической сцены, где Том Шелби въезжает в кадр на черном коне под мрачную балладу Ника Кейва «Red Right Hand». Харпер снова воспроизводит этот жестокий романс, когда Томми возвращается в Бирмингем из добровольного затворничества, чтобы разобраться с проблемами. Его непутевый сын Дюк (Барри Кеоган) наломал дров: по беспределу крадет армейское оружие, когда Англия уже втянута в войну. Дюк уже появлялся в шестом сезоне «Козырьков», но там его играл Конрад Хан. Явление в касте Барри Кеогана воодушевляет: по-видимому, это задел на будущий спин-офф, где персонаж должен выйти на первый план.

А пока фильм повторяет мотив противостояния Томми с семьей: в то время как бывший главарь банды решает экзистенциальные вопросы на заброшенной ферме, его отбившийся от рук сын пускается во все тяжкие. Том Шелби снова на коне, только теперь его костюм перепачкан; он буквально вывалялся в грязи (дрался, катаясь по земле, в загоне для свиней — англичане знают толк в реализме); у него взгляд мертвеца и седые виски. Да и какой он нам Томми? Это умудренный опытом человек, который стал королем, а потом добровольно отказался от короны. Он беседует с призраками, стоя одной ногой в могиле. Томми Шелби (как и его брат Артур) — ветеран Первой мировой и участник битвы на Сомме; отважный герой, которого война перепахала и сделала тем, кто он есть, — человеком с разбитым сердцем и без иллюзий.

Барри Кеоган и Киллиан Мерфи

Действие фильма происходит в 1939-м, спустя пять лет после событий шестого сезона. В финале сериала Томми пережил символическую смерть, по цыганскому обычаю спалив повозку со своим пустым гробом. Но он не переродился. Он чувствует себя мертвецом и ведет одинокую загробную жизнь: отошел от дел, ни с кем не видится, кроме преданного Джонни Догса (Пакки Ли), и пишет книгу воспоминаний, посвященную его покойной дочери Роуз. Он потерял почти всех близких, за исключением сестры Эйды (Софи Рандл), и выглядит будто присыпанным пеплом — тем самым, который остался от горящих повозок с гробами.

Когда-то Томас Шелби работал на Черчилля и, будучи респектабельным политиком, якшался с британскими фашистами и их главарем Освальдом Мосли — с тайной целью следить за этой кликой по заданию правительства. Но теперь он не желает бороться с Гитлером, он устал: «Это не моя война». Хотя чья она, если не его? В сценарии дважды повторяется главный посыл, который должен побудить Шелби к действию: фашисты ненавидят цыган и уничтожают твой народ, Томми.

Тим Рот

Герой возвращается и исполняет на бис несколько наших любимых номеров — например, приходит в бар и затевает ссору, пряча в кармане гранату. Фильм Харпера — беззастенчивый фан-сервис; это его главная задача, и справляется он с ней отменно. «Острые козырьки» всегда были сильны убедительными образами антагонистов Томми. Сериал тормозил, когда очередной противник, соперник и враг недотягивал до уровня свирепости главного героя. В «Бессмертном» непутевого Дюка, как ребенка, соблазняет зловещий змий-искуситель, нацистский агент Беккет (Тим Рот). Рот подходит на эту роль идеально: мрачная фигура в плаще и шляпе как из нуара — это делец, который «хочет закончить войну, не воюя». В концлагерях на территории Европы нацисты печатают фальшивые британские фунты с целью наводнить ими рынок и обрушить британскую экономику. С этой задачей Беккет прибывает в Англию и связывается с «Острыми козырьками». Простодушный Дюк еще мог бы повестись на его россказни, что «это будет война без трупов», но не Томми. Он знает, что в лице Беккета является сама смерть, и выходит на поединок — красиво, как он любит.

