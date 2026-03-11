Вышел трейлер «Дикой лошади» — нового фильма Мартина Макдоны

Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер черной комедии «Дикая лошадь», которую снял Мартин Макдона, режиссер «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

События происходят в начале 1970-х. Двух агентов ЦРУ, Криса (Джон Малкович) и Ли (Сэм Рокуэлл), отправляют из столицы Чили, где они готовили государственный переворот, на остров Пасхи. Там Крис решает написать мемуары, а также заводит дружбу с двумя студентками, что ставит секретную миссию под угрозу.

В актерский состав также вошли Стив Бушеми, который сыграл начальника Криса и Ли, Паркер Поузи, Том Уэйтс. Съемки проходили как на острове Пасхи, так и возле Долины монументов.

В зарубежный прокат «Дикая лошадь» выйдет 6 ноября.