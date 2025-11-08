Во что поиграть, если нравится «Хищник»: лучшие игры по франшизе Predator

Один из лучших битэмапов в истории, который выходил, к сожалению, только на аркадных автоматах. Однако вы можете поиграть в него на ПК с помощью эмуляторов. Играбельных персонажей четыре: два человека и пара яутжа — все сильно отличаются по способностям. Противниками же выступают солдаты и разного вида ксеноморфы. В конце игроков, разумеется, поджидает королева Чужих.

Изначально игра должна была выйти в поддержку одноименного фильма, но он так и не увидел свет. Тем не менее аркадная Aliens versus Predator оказалась очень популярной и, как говорят, была тем еще пожирателем монет.