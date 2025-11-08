Во что поиграть, если нравится «Хищник»: лучшие игры по франшизе Predator

7 ноября вышел фильм «Хищник: Планета смерти» от Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10», «Добыча»). По сюжету молодой охотник яутжа вместе с андроидом корпорации «Вейланд-Ютани» выживает на планете с крайне агрессивной флорой и фауной, где все стремится их убить. Хищники — прирожденные охотники, но планета бросает им нешуточный вызов.
Мы решили вспомнить лучшие игры по вселенной «Хищника». Их не так уж много, так что мы добавили еще тайтлы, близкие по духу. В списке лучших много кроссоверов с «Чужими», но это даже кстати, ведь Дэн Трахтенберг считает эти вселенные неразрывно связанными.
В большей части фильмов по «Хищнику» дело происходит в лесах, а сами яутжа — смертоносные охотники, которые выслеживают и убивают жертв с применением разного оружия и гаджетов. При выборе игр мы ориентировались на эти факты, а также на общую атмосферу постоянного преследования и первобытной агрессии. Дополнять список игр можно и нужно в комментариях!
Лучшие игры по «Хищнику»
Aliens versus Predator
Жанр: битэмап
Год выхода: 1994
Разработчик: Capcom
Один из лучших битэмапов в истории, который выходил, к сожалению, только на аркадных автоматах. Однако вы можете поиграть в него на ПК с помощью эмуляторов. Играбельных персонажей четыре: два человека и пара яутжа — все сильно отличаются по способностям. Противниками же выступают солдаты и разного вида ксеноморфы. В конце игроков, разумеется, поджидает королева Чужих.
Изначально игра должна была выйти в поддержку одноименного фильма, но он так и не увидел свет. Тем не менее аркадная Aliens versus Predator оказалась очень популярной и, как говорят, была тем еще пожирателем монет.
Aliens versus Predator 2
Жанр: экшен от первого лица
Год выхода: 2001
Разработчик: Monolith Productions
Культовая Aliens versus Predator 2 оказалась во всем лучше первой части — особенно в плане постановки и сюжетного накала. Как и в предшественнице, здесь три кампании: за пехотинца, ксеноморфа и Хищника. Все они отличаются по геймплею.
Игра за Хищника поначалу представляет из себя стелс-экшен — до появления Чужих. Стелсить не обязательно, можно просто наслаждаться широкими возможностями для убийства людишек. Тут и визор с разными режимами, прямо как в кино, и невидимость, и гаджеты, и возможность собирать головы в качестве трофеев. С последним, правда, вышло странно: Хищник каждый раз после этого обезглавливания громко воет — это забавно, но быстро надоедает. Зато если делать хэдшоты копьем, он будет зловеще смеяться. Последняя треть кампании за Хищника не очень интересная, а остальное — очень даже.
Predator: Concrete Jungle
Жанр: экшен
Год выхода: 2005
Разработчик: Eurocom
Из-за действий одного Хищника люди в 30-х получают технологии расы яутжа. Спустя годы он возвращается на Землю, а там уже наступил киберпанк. Словом, альтернативная вселенная. Где, кстати, даже есть гибрид человека и яутжа. И Чужие, хотя вроде бы игра про Хищника.
Журналисты отмечали, что у игры хорошая задумка, но скверная реализация. Управление странное: стики слишком чувствительные, а кнопки назначены непривычно, есть проблемы и с камерой. Нет чекпойнтов, из-за чего ошибка в конце уровня вынудит проходить его с начала — особенно это касается стелс-эпизодов, хотя в целом игру можно считать слэшером. В общем, игра не особо впечатляющая, но если вам интересно, как бы себя чувствовал воин яутжа в бетонных джунглях, — может и понравиться. Главное — быть готовым к сложностям и спорному гейм-дизайну.
Predator: Hunting Grounds
Жанр: асимметричный мультиплеер
Год выхода: 2020
Разработчик: IllFonic
Асимметричная онлайн-игра франшизе «Хищник» очень подходит. Четыре бойца-человека стараются выжить, пока за ними охотится яутжа, прыгая по деревьям и нападая из невидимости, — что может быть интереснее? Чтобы спрятаться от охотника, можно даже канонично измазаться в грязи.
Со своей ключевой задачей Hunting Grounds справляется отлично — постоянно держит в напряжении. Людям нужно выполнить последовательность заданий и эвакуироваться, а Хищнику — всех убить. Вот только играть за охотника в разы сложнее: игра не очень хорошо сбалансирована. Да и онлайн не слишком высокий — лучше заходить в игру сразу с нужным количеством друзей.
Игры с атмосферой «Хищника»
Crysis
Жанр: экшен от первого лица
Год выхода: 2007
Разработчик: Crytek
Crysis — не только главный бенчмарк конца нулевых, но еще и бодрый боевик с продвинутой физикой и интересными геймплейными идеями. Мало в каких играх можно сломать дерево (и оно сломается именно там, куда ты выстрелил), подобрать полено и швырнуть во врага. А еще глаз радуют потрясающие джунгли — даже сейчас, спустя 18 лет.
Благодаря нанокостюму можно почувствовать себя настоящим Хищником: быстро шнырять между деревьями и сарайчиками, уходя от пуль, становиться невидимым и мощно бить врукопашную. Жаль только, что в финальной трети игры, когда появляются инопланетяне, такого интересного и насыщенного геймплея уже нет — вся фишка игры теряется.
The Forest
Жанр: симулятор выживания
Год выхода: 2014
Разработчик: Endnight Games
Немногие игры несут в себе такую же атмосферу паранойи в лесу, как The Forest. Здесь на вас всегда охотятся. Речь не об охотниках с высокотехнологичными гаджетами вроде яутжа, но ощущения похожие.
Как в других выживачах, нужно рубить деревья и добывать ресурсы, строить укрепления, чтобы агрессивные каннибалы до вас не добрались посреди ночи. Кроме этого, нужно исследовать лес и спускаться в жуткие пещеры — иначе игру не пройти. И уверяем, увидеть в полутьме в кустах нечто жуткое, что хочет вас сожрать, — то еще удовольствие. У игры есть продолжение, Sons of the Forest, которое тоже стоит попробовать. Желательно с друзьями.
Evolve
Жанр: асимметричный мультиплеер
Год выхода: 2015 (закрыта)
Разработчик: Turtle Rock Studios
События игры разворачивались на далекой и крайне недружелюбной планете. Четыре игрока выступали в роли охотников разных классов, а один управлял монстром — их тоже несколько видов. Задача чудовища как следует отожраться, эволюционировать и убить всех охотников (или уничтожить важный объект на карте), а людей — убить монстра или просто продержаться некоторое время.
В игре была масса нюансов и особенностей: тут и гаджеты, и широкие возможности выслеживания, и разное оружие, и даже что-то вроде собаки. Из-за широких возможностей Evolve оказалась сложной в освоении, и без грамотной кооперации в ней нечего было делать.
Журналисты высоко оценили игру, и она даже завоевала несколько наград. А вот онлайн был низким, так что вскоре после релиза она перешла на условно-бесплатную модель. А спустя еще некоторое время закрылась вовсе. А жаль! Evolve по многим параметрам была выдающейся. Игрокам она, видимо, показалась слишком сложной.
Far Cry Primal
Жанр: экшен от первого лица
Год выхода: 2016
Разработчик: Ubisoft Montreal
Не самая популярная часть Far Cry, хотя одна из самых необычных. Все дело в сеттинге — речь идет о доисторическом периоде, где приходится сражаться не только с людьми, но и с агрессивной фауной. Привычного для серии огнестрельного оружия, разумеется, нет — полагаться приходится на луки, копья и дубины.
«Хищник» хоть и сай-фай, но в нем всегда была вот эта первобытность. Особенно ярко это проявляется в фильме «Добыча». Геймплейно Far Cry Primal не сильно отходит от основной серии, разве что оружие принципиально другое, а зверья гораздо больше — животных даже можно приручать.
Hunt: Showdown 1896
Жанр: экстракшен-шутер
Год выхода: 2019
Разработчик: Crytek
В этом extraction-шутере все игроки равны — суперсуществ вроде Хищника здесь нет. Однако атмосфера царит похожая. Враги могут поджидать где угодно, буквально за ближайшими кустами или деревьями. Убивают быстро, так что нужно действовать осторожно и тихо. Каждый здесь и охотник, и добыча, так что паранойя нешуточная.
Задача команд — отыскать на карте босса, одолеть его и выйти с локации. Но сделать это не так-то просто, потому что есть и другие отряды, которые могут напасть в любой момент. Особенно когда вы наиболее уязвимы. Убьют — потеряешь бойца и весь собранный лут. Мрачный лес, к которому нужно прислушиваться, тоже присутствует.
Monster Hunter Wilds
Жанр: экшен-RPG
Год выхода: 2025
Разработчик: Capcom
Вообще-то все игры этой серии про охоту на гигантских монстров могли бы попасть в подборку, но мы решили добавить самую свежую. Тем более что она по многим параметрам лучшая — если не брать в расчет технические проблемы на старте, конечно. В игре большой открытый мир и множество жутких монстров, на которых предстоит охотиться, — прямо как в фильме «Хищник: Планета смерти».
Мир Monster Hunter Wilds — полноценная экосистема со своими пищевыми цепочками, чем неплохо было бы пользоваться. В боях можно применять окружение, а к каждому крупному монстру придется искать свой подход и подготавливаться к сражению заранее. Оружия много, оно разное как по характеристикам, так и по тактике. А еще жертв предстоит выслеживать и изучать. Нюансов в игре огромное количество, в ней можно утонуть на десятки часов.