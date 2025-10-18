Очень камерная, но с душой: стоит ли играть в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Что это. Ролевая игра с небольшим открытым миром и динамичной боевой системой, основанная на вселенной «Мира Тьмы».

Что за «Мир Тьмы». Сеттинг серии настольных ролевых игр, посвященных магическим и паранормальным существам, живущим в одном мире с людьми. Vampire: The Masquerade посвящена вампирам, соблюдающим (или нет) маскарад и тайно управляющим людьми.

Что такое маскарад. Обязательство, которое дали члены организации вампиров Камарилья. Следуя ему, вампиры не выделяются и всячески скрывают свою деятельность. За нарушение маскарада могут немедленно казнить.

Кланы. Вампиры делятся на кланы, которые можно условно считать классами. Но, помимо разных боевых способностей, у них есть и другие особенности. Так, вентру, например, пьют только благородную кровь и могут управлять чужим сознанием, а малкавиане обладают необычной психикой, что позволяет им общаться с предметами.

Нужно ли играть в первую часть? Необязательно. Сюжет разворачивается в другом городе, новая игра полностью самостоятельна.

О чем была первая Vampire: The Masquerade — Bloodlines. О деятельности Камарильи в Лос-Анджелесе и поисках мумии древнего вампира, предвещающего конец света. Игра делалась студией Troika Games и выпускалась в спешке, вышла она неидеальной, однако стала культовой благодаря сюжету и ролевым системам. Студия затем закрылась.