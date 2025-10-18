Очень камерная, но с душой: стоит ли играть в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Bloodlines 2 все-таки вышла из торпора. Вампирская спячка, близкая к смерти, длилась долго: у игры менялся разработчик, ее переделывали и переносили. Шедевра после такого не ждешь, но игра все-таки удивляет. Проблемы Bloodlines 2 кроются скорее в том, что студия The Chinese Room (Dear Esther, Still Wakes the Deep) раньше таких больших и амбициозных игр не делала. Так что вышло не очень умело, зато с душой.
Что это. Ролевая игра с небольшим открытым миром и динамичной боевой системой, основанная на вселенной «Мира Тьмы».
Что за «Мир Тьмы». Сеттинг серии настольных ролевых игр, посвященных магическим и паранормальным существам, живущим в одном мире с людьми. Vampire: The Masquerade посвящена вампирам, соблюдающим (или нет) маскарад и тайно управляющим людьми.
Что такое маскарад. Обязательство, которое дали члены организации вампиров Камарилья. Следуя ему, вампиры не выделяются и всячески скрывают свою деятельность. За нарушение маскарада могут немедленно казнить.
Кланы. Вампиры делятся на кланы, которые можно условно считать классами. Но, помимо разных боевых способностей, у них есть и другие особенности. Так, вентру, например, пьют только благородную кровь и могут управлять чужим сознанием, а малкавиане обладают необычной психикой, что позволяет им общаться с предметами.
Нужно ли играть в первую часть? Необязательно. Сюжет разворачивается в другом городе, новая игра полностью самостоятельна.
О чем была первая Vampire: The Masquerade — Bloodlines. О деятельности Камарильи в Лос-Анджелесе и поисках мумии древнего вампира, предвещающего конец света. Игра делалась студией Troika Games и выпускалась в спешке, вышла она неидеальной, однако стала культовой благодаря сюжету и ролевым системам. Студия затем закрылась.
Пульс
The Chinese Room известна в первую очередь симуляторами ходьбы, она этот жанр во многом и изобрела. Так что за сюжет и атмосферу в Bloodlines 2 переживаешь меньше всего, тем более что авторы — фанаты вселенной. Однако это все-таки ролевая игра, а значит, должны быть отыгрыш и нелинейность.
И тут сразу плохие новости: отыгрыша роли в игре почти нет, как и различных опций в диалогах вроде соблазнения и убеждения. Вместо этого собеседник может обрадоваться, разозлиться или проявить другую реакцию в верхнем правом углу экрана. Это мало на что влияет, история не изменится, персонаж не перестанет с вами общаться.
А нелинейность в игре слабая: решения влияют в основном на финальные титры. Концовка же скомкана. После победы игроку сообщают, что было дальше, и всё, прочувствовать последствия решений не получится.
The Chinese Room и ее ведущий писатель Дэн Пинчбэк знамениты эмоциональным накалом историй. С этим у Bloodlines 2 всё в порядке: сюжет хорошо сложен, никогда не провисает, ударяет по нужным струнам тогда, когда это нужно. Но в то же время в нем будто не хватает панковости, которой обладала первая часть. Таких же ярких твистов, как с Жанетт и Терезой из первой части, не ждите.
История разворачивается в Сиэтле, так что связи с первым «Маскарадом» минимальны. Здесь действует своя ячейка Камарильи, у которой дела идут неважно. Прошлого принца жестоко убили, а новый пока что недостаточно смел в своих решениях. Еще и Анархи, бунтари-социалисты, одолевают. Разумеется, вскоре проявят себя и иные, более опасные и страшные силы.
Тут из торпора выходит Кочевник — древний вампир Фаир, о котором ходят легенды. У него на руке откуда-то взялась странная метка, кто-то его пленил. Но это не всё: в голове у Кочевника еще одна личность — малкавианин Фабиан, расследовавший серию убийств и затем погибший. Как он туда попал и почему, еще предстоит выяснить.
Запутались? Ничего страшного, в игре подробный кодекс, где рассказывается обо всем, на чем стоит вселенная «Мира Тьмы». Он постоянно пополняется, так что, если что-то неясно, справочник прояснит.
Если вы играли в первую Bloodlines, то должны помнить, насколько малкавиане забавные. Представители этого клана видят мир не так, как остальные. Они общаются с неодушевленными объектами вроде дорожных знаков и умеют пудрить мозги. Точно неясно, это особенности психики или все-таки малкавиане действительно одаренные. Скорее всего, и то и другое.
Фабиан был частным детективом, и у него в игре отдельная сюжетная линия, которая разворачивалась сразу в двух временах. Экшена там нет, зато есть интересное расследование, в котором предстоит и с предметами общаться, и в головы другим людям залазить. Конечно же, дело Фабиана напрямую связано с историей Кочевника. И даже сложно сказать, чей сюжет круче.
Пожалуй, Фабиан — главное украшение Bloodlines 2. Тут и нуар, и неспецифические для основного геймплея скиллы, и отличный юмор, и ладно скроенный детектив.
Персонажей в Bloodlines 2 предостаточно, и за каждым стоит история, которую хочется узнать. Правда, некоторые из них почти никак не участвуют в сюжете и нужны лишь для прокачки и сайд-квестов.
Главный конфликт же не очень масштабный — это просто еще одна история из «Мира Тьмы», каких множество. Но это и хорошо: камерность, равно как и куцая нелинейность, позволила авторам лучше проработать персонажей и сделать более цельный, продуманный сюжет.
Клыки
Камерность проявляется и в геймплее. Сюжет разворачивается на небольшом кусочке Сиэтла и за его пределы не выходит. Каждый из важных персонажей сидит в своем здании и лишь иногда перемещается в другое. Некоторые вампиры дают сайд-квесты, но они удручающе скучны: перебить очередную банду, доставить посылку, поискать камеры видеонаблюдения и уничтожить. Зачем заниматься этой скукой — неясно.
Между жилищами персонажей предстоит бегать всю игру, иногда заглядывая на склады, крыши, стройки и в другие места. В этом отношении игра напоминает «Мор» от российской Ice-Pick Lodge, только там были интересные системы, связанные с чумой и обменом припасами с жителями, а тут нет.
На крыши имеет смысл забираться только ради камер и граффити для сайд-квестов. Еще там можно спрятаться от полиции при нарушении маскарада, но проще отсидеться в подворотне. Так что всю игру предстоит бегать туда-сюда, иногда покусывая прохожих. Больше в открытом мире делать нечего. Разве что питаться сангвиниками да холериками, что нужно для прокачки скиллов тех или иных классов.
Бессмысленный и скучный открытый мир, безыдейные сайд-квесты и излишне размеренная структура повествования, когда надо постоянно бегать между жилищами персонажей, — это может оттолкнуть.
Тут даже механика нарушения маскарада неинтересная. Если перекусать всех на улице и вовремя не скрыться, тебе автоматически вонзят кол в грудь. Можно просто минутку посидеть на какой-нибудь помойке, и всё, кусай дальше кого попало.
Bloodlines 2 не хочется сравнивать с первой частью в плане игровых систем — вторая с треском проиграет. Тут нет кланов Гангрел или Носферату, у которых по идее должен быть другой геймплей. Малкавианином стать тоже нельзя, иначе пришлось бы разрешить игроку общаться со столбами. Выбор класса влияет только на способности в бою, и то Кочевник может выучить скиллы других классов.
Зато много костюмов, на которых завязана механика кормления. Под определенных горожан, которых хочется покусать, надо подбирать свою одежду. Но на деле можно пожрать кого угодно прямо на улице в любой одежде и потом просто отсидеться в подворотне.
Боевая система получилась несколько суматошная, но разнообразная благодаря скиллам разных классов. Контролировать поле боя часто бывает сложно из-за резвых врагов, а ведь среди них еще и телепортирующиеся вампиры. Спасают замедление времени в режиме активной паузы и специфические скиллы.
Наиболее интересно убивать всех скрытно, нападая с высоты и там же прячась. Жаль, что стелса в игре немного. Часто игра и вовсе вываливает толпы врагов без возможности спрятаться. Так что приходится качать навыки кланов Бруха и Бану Хаким, которые в большей степени завязаны на бое. Еще в ожесточенном сражении точно пригодится пара умений Тореадоров.
Можно собрать билд, в котором ты сначала по стелсу убиваешь того, кого получается, потом переводишь на свою сторону самого сильного противника, а остальных разносишь боевыми навыками. С помощью телекинеза можно бросаться различными предметами и стрелять из оружия, но, правда, лишь одну обойму.
Уж что-что, а боевка в Bloodlines 2 точно лучше первой части. При этом не покидает ощущение, что игра должна была быть чем-то большим. Чем-то вроде Cyberpunk 2077, но для «Мира Тьмы».
Или, наоборот, меньше, совсем камерной приключенческой игрой вроде The Council с яркими диалогами и ролевым отыгрышем, как в настольных RPG, из которых Bloodlines 2 вообще-то и появилась на свет. А вышло что-то среднее, что не попадает ни туда, ни сюда.
Вердикт
Увы, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, какой бы получилась игра у Hardsuit Labs — предыдущей студии, которая разрабатывала Bloodlines 2. Брайан Мицода, ведущий дизайнер игры на тот момент, говорит, что с ним никто не связывался после увольнения. История загадочная, вполне в духе этой вампирской вселенной с ее маскарадом.
У The Chinese Room же получилось примерно то, что и ожидалось. Студия хорошо умеет писать яркие линейные истории и работать с обстановкой — этого у игры не отнять. Но вместе с тем здесь до обидного мало игровых систем, откровенно скудный открытый мир и дурацкие сайд-квесты.
А еще в Bloodlines 2 не хватает панка, этой дикой необузданной жизненной энергии, пульсации крови. Сиэтл сонный, а ведь это вообще-то родина гранжа. Лишь к концу там происходит хоть что-то интересное. Анархи — скучное безыдейное отребье. В сюжете мало драйва и излома, он слишком аккуратный. И даже в главном городском клубе играет не Lacuna Coil и Ministry, звучавшие в первой части, а неинтересная электронщина.
Словом, это хорошее линейное приключение во вселенной «Мира Тьмы», но вау-эффекта ждать не стоит. И оно вполне могло бы быть в привычном для студии жанре симулятора ходьбы.