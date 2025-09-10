Топ игр Battlefield — от худшей к лучшей

События игры разворачиваются через два десятилетия после событий Battlefield 3 и Battlefield 4. Мир стоит на грани мировой войны из-за нехватки ресурсов на фоне глобального кризиса, вызванного изменением климата и его последствиями.

Спросите любого фаната серии, какую часть он считает самой плохой за всю историю. Скорее всего, он укажет именно на Battlefield 2042. На старте игра страдала от большого количества проблем: лагала и вылетала даже на мощных ПК, не предлагала разнообразия, в ней банально отсутствовал голосовой чат.

Традиционные классы были заменены скучными специалистами, а на больших картах, разработанных с учетом формата на 128 игроков, не хватало укрытий, подземных переходов и переулков, из-за чего игра превращалась в симулятор бега по полю под шквальным огнем снайперов и техники. Со временем DICE исправила большинство проблем и ошибок, но было уже поздно — игра так и не смогла до конца вернуть доверие поклонников.