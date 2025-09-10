Топ игр Battlefield — от худшей к лучшей

Когда речь заходит о масштабных многопользовательских сражениях с большим количеством техники и пехоты, первой на ум приходит серия Battlefield. Она существует более 20 лет и насчитывает с десяток игр. В честь релиза Battlefield 6 решили не просто вспомнить ключевые части серии, но и расставить их по местам — от худшей к лучшей. В список не попали спин-оффы, Battlefield 1943 и дополнения вроде Modern Combat. Эти игры нельзя оценить объективно из-за их нишевости. А Battlefield 6 прошла мимо топа, потому что только вышла. Для ее анализа должно пройти время.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Топ составлен не только на основе собственных впечатлений. Учитывались также мнения фанатов и результаты голосования на сайте ranker.com.
12
Battlefield 2042 (2021)
События игры разворачиваются через два десятилетия после событий Battlefield 3 и Battlefield 4. Мир стоит на грани мировой войны из-за нехватки ресурсов на фоне глобального кризиса, вызванного изменением климата и его последствиями.
Спросите любого фаната серии, какую часть он считает самой плохой за всю историю. Скорее всего, он укажет именно на Battlefield 2042. На старте игра страдала от большого количества проблем: лагала и вылетала даже на мощных ПК, не предлагала разнообразия, в ней банально отсутствовал голосовой чат.
Традиционные классы были заменены скучными специалистами, а на больших картах, разработанных с учетом формата на 128 игроков, не хватало укрытий, подземных переходов и переулков, из-за чего игра превращалась в симулятор бега по полю под шквальным огнем снайперов и техники. Со временем DICE исправила большинство проблем и ошибок, но было уже поздно — игра так и не смогла до конца вернуть доверие поклонников.
11
Battlefield Vietnam (2004)
Игроков перенесли в джунгли Вьетнама, из-за чего пропал масштаб настоящей войны на открытых пространствах. Battlefield Vietnam продавали за полную стоимость, хотя игра почти ничем не отличалась от Battlefield 1942: движок остался прежним, от первой части; геймплей не изменился; базовая механика захвата флагов — тоже. Многие карты страдали от «синдрома мясорубки». Почти все бои сводились к лобовым столкновениям в узких проходах или на небольших полянах. Разочаровывала и нехватка просторных карт в духе Battlefield 1942 (вроде карты «Эль-Аламейна»).
Да, появились средства для дистанционного устранения в виде растяжек, мин и скрытых ловушек с шипами, но этого было мало. В итоге Vietnam часто вспоминают как промежуточную часть, которая не привнесла в серию ничего свежего.
10
Battlefield Hardline (2015)
Вместо враждующих государств и террористических группировок Hardline увела серию в другое русло, заменив масштабные сражения на огромных картах с большим количеством техники на локальные перестрелки полицейских с преступниками. На место танков и самолетов пришли спорткары, внедорожники и полицейские патрульные машины. Надо сказать, смену концепции оценили не все.
Hardline не плохая и не провальная игра. Некоторые даже считают ее самой недооцененной в серии. Она расположилась так низко только из-за концепции.
Создалось впечатление, что авторы хотели сделать шутер в стиле боевиков Майкла Бэя о приятелях-полицейских из нулевых, зачем-то приписав название серии и решив, что шутер заразит как новичков, так и давних фанатов. Тактика провалилась: несмотря на хаотичные и веселые многопользовательские бои с ограблениями и задержаниями на узких переулках и в тесных зданиях, Hardline быстро забылась.
9
Battlefield 2142 (2006)
После феноменального успеха Battlefield 2 и Battlefield 1942 фанаты ждали продолжения в том же духе — возможно, в сеттинге Вьетнама или холодной войны. Вместо этого они получили прыжок на 150 лет в будущее. Шагающие титаны и бластеры показались им чужеродными. К тому же игра была построена на том же движке, что и Battlefield 2, и ощущалась масштабной, плохо оптимизированной модификацией. Многие карты были стилистическими или даже географическими ремейками аналогов из второй части, что только усиливало дежавю.
В Battlefield 2142 был крутой режим с титанами, который сочетал классический захват точек со штурмом вражеского корабля. Именно в этой игре впервые внедрили новую систему прогрессии, которая позволяла получать оружие и снаряжение по мере накопления очков. Но сеттинг вышел на любителя. Battlefield про далекое будущее так и осталась нишевым хитом для преданных поклонников.
8
Battlefield V (2018)
У Battlefield 5 были почти те же проблемы на старте, что и у Battlefield 2042: небольшое количество контента, много ошибок и багов. Кампании не хватало харизмы, чтобы запомниться, поскольку она сосредоточена на малоизвестных сражениях Второй мировой. Как и с 2042, многие недочеты исправили со временем. Только в «пятерке» их было изначально меньше. В конце своего жизненного цикла игра превратилась в почти идеальный онлайн-шутер.
Система передвижения персонажа в «пятерке» лучшая. Солдаты умеют перелезать через препятствия, падать на спину для стрельбы, кувыркаться при прыжке с высоты. Все это работает изумительно и без проблем. Но отдельной похвалы заслуживает стрельба с совершенным тикрейтом и минимальной отдачей.
Когда Battlefield 5 вышла, ее не критиковал только ленивый, но со временем игру полюбили не меньше, чем четвертую часть. Поставить ее выше в нашем списке не дает лишь заваленный релиз и посредственный дизайн карт.
7
Battlefield Bad Company (2008)
Battlefield: Bad Company занимает теплое местечко в сердцах игроков во многом из-за своей безбашенности и несерьезности в хорошем смысле этого слова. Это не суровый и мрачный военный шутер, а веселое приключение про четверых друзей-солдат в духе голливудских комедий. Диалоги в игре — шедевр. Герои постоянно подкалывали друг друга, спорили, обсуждали абсурдные вещи на фоне войны (вроде бесед о йогурте или бренде бензопилы).
Разрушаемое окружение, за которое так полюбили серию Battlefield, появилось именно здесь, поскольку игра перешла на движок Frostbite. Оно, конечно, было ограниченным (проламывать стены, например, можно лишь в небольших домах и укрытиях) и не настолько крутым, как в продолжениях, но все же добавляло эффект новизны. Это ломало привычные тактические шаблоны: можно было выносить стены выстрелами из гранатомета или танка вместе с сидящими в доме врагами.
При всех достоинствах первая Bad Company не могла похвастаться сообразительным искусственным интеллектом у ботов, разнообразным арсеналом оружия и большим количеством игроков на карте. Сетевая игра предполагала наличие на одном сервере не более 24 игроков, из-за чего сражения ощущались не столь эпичными. А еще Bad Company вышла эксклюзивно на консолях, так и не заглянув на ПК.
6
Battlefield 1942 (2002)
Прабабушка современных военных шутеров и прародительница серии. Игра стала настоящим прорывом для индустрии, предложив идею игрушечного солдатика, который мог не только бегать и стрелять, но и управлять истребителями, лодками и танками. Сетевые баталии из 64 игроков на одной большой карте для 2002 года выглядели чем-то невообразимым. Это создавало атмосферу настоящей войны.
Конечно, с годами игра сильно состарилась, и даже для 2002 года графика была не самой выдающейся. Некоторые карты слабо сбалансированы: где-то пехота бессильна против танков, в то время как авиация в руках опытного пилота могла безнаказанно уничтожать противника. Впрочем, тогда это казалось нормальным, потому что сравнивать было попросту не с чем. Главное, что игра дарила эмоции, которые не забываются.
5
Battlefield 2 (2005)
Классика, заложившая прочный фундамент для дальнейшего развития серии. Вторая часть сейчас кажется устаревшей, потому что аудитория выросла, а вместе с ней изменились и игры. Многие наверняка начинали знакомство с серией с Battlefield 3 или Battlefield 4, а если пропустили вторую часть, то потеряли многое.
Любовь к Battlefield 2 не основана на одних лишь ностальгических чувствах. Без интересных механик вторая часть вряд ли стала бы культовой. Здесь впервые появился голосовой чат, а количество классов было увеличено до семи. У каждого был строго определенный набор оружия и гаджетов, что заставляло игроков полагаться друг на друга. А еще в Battlefield 2 были командиры, которые выбирались из числа лучших бойцов. Лидеры отрядов могли вызывать артиллерийские удары, раздавать припасы и сканировать врагов. И только дремучий и неудобный интерфейс, а также проблемы с неткодом помешали поставить Battlefield 2 еще выше.
4
Battlefield 4 (2013)
Battlefield 4 не стала ломать работающие схемы предшественника, а просто взяла за основу успех третьей части и усовершенствовала ее. Качество одиночной кампании осталось на уровне, но ее продолжительность уменьшилась. Уже тогда намекали, что покупают Battlefield не ради сюжета, а ради крутых онлайн-сражений.
Движение, стрельба, управление техникой — все стало чуть более плавным и отзывчивым. Радовала и разрушаемость — появились крупные сценарные события, основанные на этой механике. Можно было разрушить целый небоскреб в центре карты и прямо посреди битвы, но только в рамках скриптов.
Это меняло ход дальнейших событий и накладывало негативный эффект до конца боя. Например, после разрушения здания на карте появлялось облако пыли, которое ухудшало видимость для летательных аппаратов. Будем честны: «четверке» не хватало вау-эффекта, она ощущалась не как полноценный сиквел, а как большое и качественное DLC к Battlefield 3. При этом игре удалось главное — не сломать все, что так хорошо работало в третьей части, и добавить несколько интересных фишек.
3
Battlefield 1 (2016)
Грязь, дождь, туман, продырявленная воронками земля, кроваво-красное небо. И каждый раз вам говорят, что на войне нет победителей. Все это пробирает до мурашек, и из этого состоит Battlefield 1. Самая атмосферная и мрачная часть, где игрок не нашпигованный девайсами суперсолдат, а обычный смертный.
После современной войны и недалекого будущего выбор сеттинга Первой мировой был рискованным и, как показало время, гениальным шагом DICE. Разработчики посчитали, что игроки так устали от радаров и самонаводящихся ракет, что вернули серию в прошлое, когда побеждали не гаджеты и современное снаряжение, а сталь, свинец и смекалка. Заодно авторы доказали: динамичные бои можно сделать и в сеттинге с примитивной техникой и заклинивающим оружием.
Может быть, Battlefield 1 вышла не самой сбалансированной, но ее атмосфера стоит особняком над всем остальным. Это игра, где можно проиграть матч, получив незабываемые эмоции от того, как ты бежал в штыковую атаку под залпы артиллерии, попутно уворачиваясь от врагов, скачущих на лошадях.
2
Battlefield Bad Company 2 (2010)
Механика разрушаемого окружения в Bad Company 2 вышла настолько впечатляющей, что в первую часть не хотелось возвращаться. Если в Bad Company можно было разрушить только определенные постройки и стены, то в этой части разработчики позволили сровнять с землей почти любое здание на карте. Засевший снайпер на втором этаже дома? Не проблема — достаточно разрушить несущие конструкции гранатометом или подвести под здание C4. Главное, чтобы не было неприкасаемых укрытий. Это и делало игру уникальной. Бах — и маленький бетонный домик эффектно разлетается на мелкие кирпичики.
Оружие звучало мощно. Отдача была достаточно реалистичной, чтобы требовать от игрока определенных навыков, но не настолько хардкорной, как в ARMA, чтобы отпугнуть казуалов. Карты спроектировали с правильным балансом — хватало и открытых пространств, и узких зон для пехоты. Сама игра работала идеально, к оптимизации было не подкопаться. Единственное, что расстраивало, — уменьшенное по сравнению с первой игрой количество юмора в кампании.
1
Battlefield 3 (2011)
На первое место мы ставим революционную и опередившую свое время Battlefield 3. Именно третья часть задала направление дальнейшему развитию серии. По ее формуле до сих пор работают все современные Battlefield. Причем в третьей части хороша была не только онлайн-составляющая, но и кампания, которой серия со временем лишилась. Вспомнить хотя бы миссию с полетом на истребителе в разгар шторма — насколько кинематографичной и зрелищной она получилась!
Каждая карта предлагала разнообразие — от тесных схваток в узких коридорах в «Операции „Метро“» до масштабных сражений на технике. Причем карты были спроектированы настолько безупречно, что больше 64 игроков и не требовалось. Было одинаково весело летать на реактивных самолетах, гонять на танках, врезаться на вертолетах в высокие здания и сооружения и взрывать танки при помощи гранатометов и C4. На серверах творилось настоящее безумие со взрывами и захватом точек, и всем нравилось. DICE нашла идеальный баланс между реализмом и аркадностью, подарив полную свободу для креатива в большой песочнице.
Третья часть не просто предложила отполированный геймплей — она задала новую планку качества для всего жанра мультиплеерных шутеров на много лет. Это была вершина технического мастерства DICE и любви студии к деталям. Авторы наконец-то поняли, чего фанаты серии так хотели от настоящей мужской Battlefield.