Hades II: превосходный сиквел, но не лучшая игра 2025 года

Наконец, главным достоинством первой Hades, как и всех прошлых игр Supergiant Games, был естественный и прочнейший сплав всех игровых элементов. История, повествование, игровые механики, жанр складывались воедино. Загрей не мог умереть окончательно, потому что был сыном бога смерти, а игроки по этой причине не могли проиграть; они вместе с героем приобретали опыт, разбирались в происходящем, начинали заново. Загрей после неудачи возвращался в исходную точку не потому, что этого требуют условности жанра, а потому что после гибели все попадают в царство мертвых — место, из которого он и пытался сбежать. И так далее. В Hades II, надо признать, составляющие игры наложены друг на друга не без кровавых швов.