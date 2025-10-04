Hades II: превосходный сиквел, но не лучшая игра 2025 года

В конце сентября вышла полная версия Hades II — сиквела игры о междоусобицах древнегреческих богов. Она получила высочайшие оценки, по рейтингу на Metacritic обойдя оригинал и все хиты 2025-го, включая Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2 и Clair Obscur: Expedition 33. Рассказываем, заслуживает ли Hades II таких восторгов и за что фанаты критикуют ее сюжет.
Александр Омолоев
Старший редактор новостей и соцсетей Кинопоиска
Всё выше и выше
Новая часть успешной серии, как правило, не столько другая игра, сколько ремейк. Капитан Шепард снова готовится к бою со Жнецами, Лара Крофт забирается за артефактами в очередную гробницу, русый и остроухий мечник раз за разом обнажает клинок, чтобы защитить Хайрул и принцессу Зельду.
Вторая Hades структурно почти полностью повторяет предыдущую. Нужно проходить одни и те же регионы, в конце каждого побеждать мифических существ и героев, в финальной точке — сражаться с главным боссом, а затем повторять путь заново. Механически игра устроена во многом так же. Потомок Аида (на этот раз дочь Мелиноя, а не сын Загрей) получает дары олимпийцев и, улучшив способности, вступает в решительный бой с предком. Правда, теперь уже с дедом, титаном времени Кроносом.
Так, да не так. Hades II как бы состоит из двух частей, и поход в подземное царство на Кроноса оказывается меньшей по объему геймплея и чуть менее значительной главой. Основной же массив игры — прорыв на вершину Олимпа — едва напоминает об оригинальной Hades. Противников на поверхности больше, битвы с ними сложнее; многие враги способны нанести ощутимый вред, и у них при этом такие кости и броня, что выдержат десяток сокрушительных ударов.
И потому нужно учиться играть по-другому — осмотрительнее, умнее, расчетливее. Использовать все возможности наилучшим образом: не метаться по полю боя, а изолировать его с помощью сигилов, применять заклинания, в нужный момент активировать статуи богов и обрушивать на землю молнии, ледяные бури, огонь; тщательно выбирать способности. Одной из новых богинь в сиквеле стала Гера, покровительница семейных уз, дары которой позволяют объединить противников в цепь и убить буквально одним махом.
В первой Hades самое интересное — бои с боссами, и здесь разработчики из Supergiant Games тоже превзошли себя. Конструкцию Hades II, как кариатиды, поддерживают четыре больших сражения: со Сциллой и сиренами, Кроносом, Прометеем и Тифоном. Всего боссов больше (среди них и циклоп Полифем, и Харибда), но именно в этих схватках заметнее всего их внутреннее развитие и вспышки чистого гения.
Сцилла во время битв поет рок-баллады, а сирены играют на барабанах и гитаре; если убить сначала их, останется только вокал. Линейка здоровья Тифона не помещается в экран и лопается, потому что он такая мощная зверюга. Кроносу не просто так принадлежит титул владыки времени: на повышенном уровне сложности он прямо в бою ненадолго превращает Мелиною в ребенка. И подобные моменты — это как черепа людей под ногами терминатора или тираннозавр в «Парке Юрского периода». Поп-культурный абсолют, те частицы нашей цивилизации, которые человечество когда-нибудь заберет с собой на другую планету.
Испытания крошки
Другой вопрос — достаточно ли всего этого, чтобы ставить Hades II высший балл. Сейчас это самая расхваленная игра 2025 года. В килограммах выигранных статуэток на The Game Awards, быть может, ее опередят Clair Obscur: Expedition 33 и Death Stranding 2, но критический консенсус в случае второй Hades более монолитен. Hades II на Metacritic достигла отметки 95 из 100 — это лучший результат как за 2025-й, так и, что важнее, за всю историю студии Supergiant Games.
Проблемы, которые были еще в ранней версии игры, во многом сохранились в полной. Собирать ресурсы теперь проще, но разнообразных цветов, металлов, горных пород все равно слишком много. Мелиноя — славная героиня, но совершенно лишена магнетизма Загрея. Там, где он посмеивался над противниками и нравами богов, она пышет священным гневом или реагирует прямодушно. И за десятки часов это несколько наскучивает. Дизайн персонажей, по большей части вновь потрясающий, в некоторых случаях стал более игрушечным (особенно это видно по Аресу и Посейдону).
Наконец, главным достоинством первой Hades, как и всех прошлых игр Supergiant Games, был естественный и прочнейший сплав всех игровых элементов. История, повествование, игровые механики, жанр складывались воедино. Загрей не мог умереть окончательно, потому что был сыном бога смерти, а игроки по этой причине не могли проиграть; они вместе с героем приобретали опыт, разбирались в происходящем, начинали заново. Загрей после неудачи возвращался в исходную точку не потому, что этого требуют условности жанра, а потому что после гибели все попадают в царство мертвых — место, из которого он и пытался сбежать. И так далее. В Hades II, надо признать, составляющие игры наложены друг на друга не без кровавых швов.
Конец истории
Hades II населена множеством эксцентричных, но очаровательных богов, титанов и людей. Эрида, воплощение раздора, больше всех рада нашествию Кроноса и возможности устроить веселый бедлам; хорошие выходы, например, у Гипноса и Диониса. Первый беспробудно спит (с этим связана небольшая и забавная линия в духе нолановского «Начала»), второй устраивает непрекращающуюся попойку и приглашает на нее врагов Олимпа.
Отличная задумка — сделать одним из злодеев Прометея, персонажа трагического и, казалось бы, безусловно положительного. Здесь титан приручил орла, выклевавшего его печень, и использует того в бою вместе с огнем. А движет Прометеем не столько жажда мести олимпийцам или преданность Кроносу, сколько забота о людях, которыми боги (включая Мелиною) пренебрегают.
И это уже касается головного отдела Hades II, то есть сюжета и идей, с которыми разработчики справляются с переменным успехом. Поначалу в диалогах проскальзывают вопросы о политике, фатализме, достоинствах и недостатках свободы воли (Кронос сделал общее будущее неопределенным, изгнав богинь судьбы — мойр), и все это интересно. Где в мире, управляемом богами, проходят границы их личной ответственности? Чем оппозиция принципиально отличается от режима Кроноса, которому оппонирует? Готовые ответы здесь не работают, и многоточия в разговорах, оставляемые разработчиками, нужны, чтобы мы продолжали эти ответы искать.
Другая большая линия, как и в первой Hades, посвящена взаимоотношениям родителей и детей, и вот она слабовата. Конфликт поднимается на поколение вверх, но речь идет о том же, о чем и раньше: как дети незаметно превращаются в заложников взрослых, их убеждений и заблуждений. «Смерть Кроносу», — приговаривает Мелиноя, хотя история уже показала, что это не лучший выход.
Проблема в том, что развязка, которую в итоге предлагает Hades II, оставляет в недоумении. Именно ее сейчас чаще всего обсуждают и критикуют фанаты. Вдаваться в подробности не будем, но те, кто прошел первую Hades, о финале второй догадаются без труда. Если не страшитесь спойлеров, то идея в широком смысле такая: прежде чем бить кого-то, попробуйте с ним поговорить и понять. Вывод не то чтобы неправильный, но понять можно и недовольных концовкой: ее простая душеспасительная мораль ощутимо снижает планку игры.
В Hades II, как и в оригинале, есть еще эпилог, и он несколько смягчает разочарование от концовки. В том числе потому, что разработчики будто закрывают историю Hades: пространство для третьей части все еще есть, но Supergiant Games скорее признается, что не собирается ею заниматься. И это правильно. Студия всегда славилась исследованием новых территорий и идей, и ее следующую оригинальную игру хочется увидеть больше, чем третью Hades.
Вердикт
Даже со всеми своими несовершенствами Hades II заслуживает внимания и уважения. Она местами сложновата (битвы на поверхности сперва могут показаться невыносимыми), длинновата, разочаровывает простодушным финалом. Но это отчаянно амбициозная и изобретательная игра, которая не паразитирует на прошлых идеях, а пытается пересобрать их во что-то новое.
Предсказать судьбу Hades II можно, не будучи мойрой. У игры будут (уже есть) десятки тысяч горячих поклонников, хотя вряд ли ее будут считать лучшим тайтлом Supergiant Games. Скорее, этот титул подходит более цельным, компактным, пронзительным Hades и Transistor. Вероятно, не станет она и лучшей игрой 2025-го на The Game Awards, поскольку конкуренция в этом году будь здоров. Но на факультетах антиковедения и гейм-дизайна на эту игру должны молиться.