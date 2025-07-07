«Третий этаж»: первый российский интернет-сериал, который мог бы, но не стал культовым

Предприниматель, инвестор и просветитель Аркадий Фомич много лет ведет Telegram-канал «Темная сторона» о запуске и поддержке стартапов и быстро откликается на просьбу рассказать о том, как появился «Третий этаж». Сейчас бизнесмену 61 год; из-за седых волос и бороды не сразу узнаешь человека, который 20 лет назад придумал первый отечественный веб-сериал и исполнил в нем одну из ролей. По словам Морейниса, за долгие годы о «Третьем этаже» его спрашивают во второй раз. Он рассказывает, что начал смотреть зарубежные сериалы в нулевых, то есть задолго до того, как это стало модным. Среди впечатливших его вещей был британский «Офис», поэтому он предложил подчиненным взять за основу концепцию Рики Джервэйса, а серии выкладывать в интернет лишь потому, что Price.ru — интернет-компания. «Тогда как минимум мне уже стало понятно, что интернет — это будущее, — говорит Аркадий Фомич, — да и про офисы в России кино еще не снимали. Поэтому запускаем интернет-сериал! И фиг с ним, что скорости пока маленькие. Значит, попробуем сделать размер экранчика поменьше, чтобы проект хоть как-то жил. В общем, это был челлендж с точки зрения новизны, креативности и даже тогдашних технических возможностей».