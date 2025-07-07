Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

«Питер FM» удивительным образом попадает в разные поколения. Это фильм о 20-летних — тех, кто родился в начале 1980-х, вырос в 1990-е и повзрослел уже в нулевые, пытаясь понять: а как теперь жить? Ты уже не можешь по-старому, помнишь чуть-чуть и Советский Союз, и 1990-е, но сейчас совсем другая эпоха. С другой стороны, «Питер FM» попал и в меня, родившегося в 1990-е. Для нас он был чем-то, на что хотелось равняться. Очень простые, бытовые, жизненные человеческие модели, как герои сериала «Друзья». Им чуть за двадцать, и ты думаешь: а что ждет меня? Примеряешь их опыт на себя, ищешь свое будущее. И сейчас уже фильм попал в новых 20-летних — зумеров, которые были маленькими в тот период и ностальгируют.

Дилеммы героев очень простые и очень личные: уезжать или остаться, быть собой или подстроиться под ожидания других. В 1990-е мотив отъезда был одним из главных и в кино, и в жизни: «Любовь» Тодоровского, «Облако-рай» — все это буквально про попытку уехать. Границы открыты, можно попробовать себя где-то еще. Но в «Питер FM» герой выбирает: «Нет, я останусь здесь». А история главной героини — про попытку остаться собой, не прогнуться под давлением, жить свою жизнь, а не так, как велит бойфренд или общество.

Всеволод Коршунов киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

«Питер FM» и Оксана Бычкова относятся к новой российской волне. Их называют «новыми тихими», и это очень правильное, точное название. Для меня большим ключом к «новым тихим» является итальянское кино конца 1980-х годов, когда новые режиссеры во главе с Нанни Моретти говорили: ребята, мы родились в эпоху больших надежд, когда вы нас воспитывали какими-то прекрасными идеями, а потом начали греметь взрывы и ультраправых, и ультралевых, и выяснилось, что вы, товарищи, которые нам это все вложили в головы, дискредитировали эти идеи. Возникает ощущение отстранения от политического дискурса с любой стороны. И очень важно: прямо есть у Моретти картина с симптоматичным названием «Я самодостаточен, я сам по себе».

Это применимо к поколению режиссеров, которые стартуют в нулевые годы или в конце 1990-х. Они транслируют надежду на то, что сейчас будет по-другому. Проблемы есть, но мы их чуть-чуть за скобками оставляем. Многие критики тогда были недовольны, и это раздражение понятно. Новая российская волна не превратилась в цунами, которое поменяло историю нашего кино. Не получилось, потому что это были и правда негромкие фильмы. Они не кричали, они не были фестивальными хитами. Авторы этих фильмов делились своим опытом, своими впечатлениями. Это время таких тихих высказываний. И «Питер FM» — одно из таких высказываний.