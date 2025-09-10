«Последний рубеж»: морозный триллер в духе «Воздушной тюрьмы»

На Apple TV+ начинается показ 10-серийного боевика «Последний рубеж» про то, как потерпевший крушение тюремный самолет приносит в снега Аляски множество уголовников и запутанную шпионскую интригу.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Фрэнк Ремник (Джейсон Кларк) — федеральный маршал где-то в глубине Аляски. Условия суровые, но работы не так много: все друг друга знают, у каждого в машине лежит винтовка. Фрэнк собирается на пенсию и уже договорился о покупке коттеджа на берегу озера, где они с женой-медсестрой (Симона Кэссел) и сыном-тинейджером откроют мини-отель.

Разумеется, именно в этот момент с неба на Фрэнка падает самолет, перевозящий заключенных. Из-за взрыва он едва не развалился в воздухе, но все же сел в поле, и пара десятков злодеев в оранжевых робах выжили и разбрелись по округе. Кроме того, вскоре на пороге импровизированного штаба появляется молодая женщина из ЦРУ по имени Сидни (Хейли Беннетт). По ее словам, одним из пассажиров упавшего самолета был некто Хэвлок (Доминик Купер), двойной агент нечеловеческой изворотливости, задержанный почему-то в Хабаровске. Если его снова не поймать, он то ли передаст врагу, то ли обнародует архив со всеми секретами Лэнгли.

Сериал начинается с места в карьер и в точности как популярный фильм «Воздушная тюрьма»: головорезы разной степени свирепости (среди них можно узнать, например, Джонни Ноксвила) с интересом смотрят, как в самолет заводят человека с мешком на голове, скованного по рукам и ногам. Уже через несколько минут он освободится от своих пут, самолет красиво рухнет, и выжившим придется столкнуться с недружелюбной природой и еще более суровым маршалом Ремником. Пилотную серию поставил Сэм Харгрейв, бывший координатор трюков, протеже братьев Руссо и режиссер дилогии про Тайлера Рейка, и снятая одним кадром драка-перестрелка, в которой заключенные волнами набрасываются на маршалов, как зомби, выдает большие авансы.

Но первое впечатление несколько обманчиво, как и многое в этом сериале, где люди и их поступки с почти раздражающей регулярностью оказываются не тем, чем кажутся. Экшен-эпизоды будут появляться и в дальнейшем, в отдельных случаях довольно эффектные, но акценты быстро сместятся в сторону противостояний не физических, а психологических. Чем дальше, тем больше «Рубеж» оказывается не арктическим боевиком, а шпионским триллером. Когда в сюжете фигурирует ЦРУ (стоит выделить Элфри Вудард, играющую ледяную замдиректора), можно биться об заклад, что человек с лицом Джонни Ноксвила не окажется главным чудовищем.

Такого нежного изображения Аляски на телевидении не было со времен великой «Северной стороны» (или, может быть, «Людей в деревьях»). Гигантские лоси. Северное сияние под Леонарда Коэна. Спасение на собачьей упряжке. И, конечно, закаленные повседневными трудностями местные жители. Маршал Ремник, стоит иногда выдаться свободной минуте, садится на уши приезжей цэрэушнице с разглагольствованиями о том, из какого особенного теста сделаны эти люди, как они поддерживают друг друга и не едят салат. Кроме того, много обсуждаются кальсоны.

Джейсон Кларк с его угрожающей и при этом слегка интеллигентной внешностью — хороший выбор на главную роль: он не вызывает вопросов как человек действия, но и переживает убедительнее, чем делал в его возрасте и ситуации условный Сталлоне. Функция оплота законности и проводника добра не мешает ему сохранять некоторую моральную амбивалентность: у маршала, как и у всех здесь, вскоре обнаруживаются свои демоны. Надо заметить, что во второй половине сериала Фрэнк играет менее центральную роль, а в какой-то серии и вовсе обходятся без него.

Зато все больший вес набирает молодая цэрэушница в смешной шапочке, не в последнюю очередь за счет флешбэков. В фигуре Сидни как раз решительно ничего убедительного нет, но странная эльфийская отрешенность, с которой играет Хейли Беннетт, приносит свои плоды — как минимум ее хочется разгадать.

В «Рубеже» много снега, аварий, закадровых песен (в какой-то момент внезапно целиком звучит «Wind of Change») и нелепых сюжетных натяжек. Любителям искать в шпионских боевиках правдоподобие и железную логику лучше держаться отсюда подальше. Доминик Купер слишком похож на мопса, чтобы играть демонического суперагента. А десять часовых серий — слишком много даже для такой перекрученной истории. Но, если настроиться на легкомысленный лад, от этого сериала можно получить немало удовольствия. И в нем определенно есть что-то родное: в кадре так холодно, что герои вот-вот, кажется, заговорят по-русски — задолго до того, как в очередном флешбэке появятся с матерком убийцы из ФСБ.