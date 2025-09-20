Щелк на память 2.0. Гости фестиваля «Новый сезон» отправляют послание в будущее

Вот уже четвертый сентябрь фестиваль «Новый сезон» собирает киноиндустрию на горном курорте «Роза Хутор». Почти неделю гости смотра — актеры, режиссеры, продюсеры, представители онлайн-кинотеатров, пиарщики и журналисты — вместе смотрят кино, между сеансами бегают до ближайших палаток за чебуреками, а по вечерам оживленно спорят об увиденном. Так неделя пролетает как один длинный день.
Чтобы сохранить фестивальные моменты в памяти, Кинопоиск продолжил спецпроект «Щелк на память», в котором гости «Кинотавра-2021» фотографировали себя на пленочные камеры. Теперь вместо этого гости снимали себя в студии автопортрета, которую Кинопоиск построил в кинотеатре «Роза Холл» на время «Нового сезона». В добавление к снимкам мы просили гостей записать послание в будущее (чего бы они пожелали через 10 лет себе и фестивалю), а еще поделиться ожиданиями от начавшегося cериального сезона и вспомнить то, что понравилось в предыдущем.
Сергей Гилёв Олеся Иванченко Кузьма Котрелёв Мигель Евгений Санников и Анна Богомолова
Гоша Куценко Линда Лапиньш Ольга Кузьмина Григорий Верник и Вадим Верник Никита Панфилов
Константин Плотников Анна Завтур Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева Олег Маловичко
Варвара Куприна Игорь Богомягков, Сергей Чихачёв и Алексей Фомин Анна Хилькевич
Дмитрий Чеботарёв Артём Ткаченко Марк Богатырёв Екатерина Вилкова Даниил Воробьёв
Валерия Репина Даниил Страхов Софья Лебедева Елена Лядова Иван Добронравов Дарья Грацевич
Владимир Канухин Ольга Медынич Иван Самохвалов Александр Мартынов Денис Власенко
Азиза и Рузиль Минекаев Кристина Бабушкина и Ася Енина Елена Махова Дмитрий Лысенков
Максим Свешников Сергей Васильев Владимир Вдовиченков
Сергей Гилёв
Олеся Иванченко
Себе бы я пожелала не сойти с ума и остаться собой. А фестивалю — открывать новые лица и показывать знаковые проекты, которые останутся в сердцах людей и которые захочется пересматривать. Мне кажется, это главный показатель зрительской любви.
Когда у меня появляется свободное время, я люблю смотреть сериалы отечественного производства. И вообще считаю, что у нас на платформах выходит много достойных работ. В новом сезоне мне хотелось бы увидеть классный исторический детектив. Я не так давно полюбила детективы. Мне кажется, что это такой жанр, где еще есть что сказать.
Признаюсь, свободного времени у меня мало, поэтому я все смотрю с опозданием. Вот недавно посмотрела сериал «Псих» с Константином Богомоловым, пересмотрела вновь «Оттепель» — обожаю этот сериал. Еще «Первый номер» с Евгением Цыгановым потрясающий.
Кузьма Котрелёв
Мигель
Хочу снять полный метр. Правда, если на сериал «Искусство падения» ушло 7 лет, то на полный метр, наверное, уйдет все десять. А фестивалю я пожелаю жить. Потому что такие события вдохновляют и помогают людям не бояться, ведь у них есть площадка, на которой они могут показывать свое творчество. Еще я желаю из фестиваля онлайн-кинотеатров превратиться в движущий индустрию смотр, на который будут съезжаться кинематографисты со всего мира.
В новом сезоне мне хочется видеть честные проекты и высказывание творческой команды. Неважно, какого жанра, если это сделано от души.
Евгений Санников и Анна Богомолова
Гоша Куценко
Себе я пожелаю почаще приезжать на фестиваль и в следующем году выступить на афтепати. Фестивалю — чтобы каждый год были душевные проекты. Уже ползут слухи, что это самый крутой фестиваль и шикарная идея объединить всех на «Розе Хутор». Здесь можно просто выйти из отеля и встретить всех своих, пообщаться с приятными людьми.
Артём Кошман
Линда Лапиньш
Ольга Кузьмина
Себе я пожелаю оставаться энергичной, позитивной, продолжать видеть хорошее, доброе и всегда думать, что стакан наполовину полон. А еще находить баланс между семьей и любимой работой. И получать от жизни удовольствие каждую секунду. Фестивалю я желаю обрасти мышцами и оставаться искренним и настоящим, чтобы в погоне за современными технологиями мы не теряли самого важного — эмоции зрителей и душу, которую вкладываем в кино. Зрителю я хочу пожелать не быть предвзятыми и не искать только плохое. С открытыми глазами и чистым сердцем воспринимать то, что мы смотрим.
То, что сейчас предлагает наша индустрия, настолько разнообразно, что на любой запрос найдется продукт. Из предыдущего сезона я долго размышляла об «Аутсорсе», там поднимались дискуссионные темы, где ты не можешь встать ни на чью сторону. И «Между нами химия» — тоже симпатичная история.
Ангелина Стречина
Григорий Верник и Вадим Верник
Желаю фестивалю стать еще масштабнее, собирать еще больше любви в одном месте, еще больше радовать друг друга. В общем, чтобы всего было еще больше.
А себе я желаю быть хорошим человеком и сниматься в крутых проектах. А еще желаю что-нибудь снять как режиссер!
В новом сезоне я бы хотел увидеть крутое мокьюментари. А мой однозначный фаворит предыдущего сезона — «Между нами химия». Еще «Ласт квест», хоть он вышел не в предыдущем сезоне, но я добрался до него именно тогда.
Никита Панфилов
Константин Плотников
Хочу, чтобы лет через десять мой пятый или шестой сценарий уже был в работе. Пока амбиции такие. Я сейчас пишу сценарий, хочется закончить его уже в следующем году. Фестивалю я бы пожелал, чтобы «Новый сезон» брал мои фильмы на конкурсную программу.
От выходящих проектов мне бы хотелось больше метаиронии, сарказма, чего-то необычного. Условно мультипликации в духе «Рика и Морти», которая бы быстро реагировала на происходящие события. А из вышедшего мне понравился «Ласт квест».
Анна Завтур
Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева
Пожелание одно — встретиться. Равно как и фестивалю: встречаться каждый раз с радостью и пользой.
Олег Маловичко
Варвара Куприна
Фестивалю я бы пожелала, чтобы становилось больше хорошего кино и чтобы все актеры были счастливы.
Хочу посмотреть целиком «Москва слезам не верит. Все только начинается», я там снималась, но чуть-чуть. А еще должен выйти со мной фильм «Лысый нянь», который покажут в кинотеатрах.
Если честно, мне понравилось старое кино, где половину фильма лев охраняет сокровища, а путешественники убегают от него. Это советская комедия «Невероятные приключения итальянцев в России».
Игорь Богомягков, Сергей Чихачёв и Алексей Фомин
Анна Хилькевич
Дмитрий Чеботарёв
Дим, следи за здоровьем. Воспитывай детей и всегда помни: как бы ни было тяжело, не опускай руки. Все наладится. А фестивалю я желаю в будущем идти месяц. Чтобы невозможно было достать аккредитацию. Чтобы зрительское внимание (не только индустриальное) росло в геометрической прогрессии.
У меня всегда одно желание — смотреть на живых людей в кадре, видеть крепкие истории, которые не разваливаются от двух-трех логических вопросов. Живую жизнь живых людей.
Запомнившиеся проекты прошлого сезона — «Аутсорс», «Трасса», а еще «Улица Шекспира», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Прометей». Что еще? У меня восемь проектов в этом году вышло, могу все перечислить. (Смеется.) Конечно, зрителей не обманешь. Что смотрит зритель, то на самом деле и цепляет.
Артём Ткаченко
Марк Богатырёв
Себе я желаю внутренней гармонии, потому что от нее рождается все остальное. А фестивалю — чтобы увеличивалось количество человек, которые сюда приезжают. Чтобы люди с любовью и радостью смотрели то, что им показывают, и честно делились своим мнением. Потому что честность, мне кажется, рождает силу профессии, силу фестиваля и движет к прогрессу.
Хочется видеть проекты с сильной идеей. Либо о конфликте времени, либо о том, что поможет нам стать более внимательными к себе. Мне понравился фильм открытия «Брат навсегда». Даже в самых сложных условиях люди занимались творчеством. Нам бы не потерять этого при всем обилии коммерческого кино.
На меня сильное впечатление произвел «Аутсорс». Это сложный материал, даже, можно сказать, близкий к Алексею Балабанову. Ужасает то, в какой ситуации люди оказались и как они выживали.
Екатерина Вилкова
Даниил Воробьёв
Желаю находить в себе новые грани и возможность их реализации. Я бы хотел, чтобы этот поиск привел к самому главному открытию в моей жизни и помог подобраться к нерешенному вопросу — принятию смерти. Потому что решение этого вопроса освобождает в творческом смысле художника.
Хотелось, чтобы в будущем фестиваль оставался именно «Новым сезоном». Чтобы на нем не было турнира, чтобы это было объединяющее содружество. Например, все онлайн-кинотеатры вместе работали над фильмом «Брат навсегда». Огромная благодарность Полине Зуевой и всей команде.
А вообще, в будущем хотелось бы, чтобы российское кино окончательно завязало со сказками.
Валерия Репина
Даниил Страхов
Софья Лебедева
Я надеюсь, что через 10 лет у меня получится помогать многим людям, приносить им счастье. А фестивалю я желаю стать международным, чтобы люди из разных стран мира приезжали бы на «Розу Хутор» и показывали бы свои фильмы.
От проектов в новом сезоне мне бы хотелось получить ощущение надежды, света и новых возможностей, выходов из тупика. Из вышедшего мне понравились «Дети перемен», «Аутсорс». Душан Глигоров выводит на новый уровень работу режиссера с актерами и актерское существование в кадре. Еще «Этерна». Один из создателей — мой друг-однокурсник Никита Сугаков, поздравляю его!
Елена Лядова
Иван Добронравов
Я уже третий год подряд приезжаю не только посмотреть кино, но и проанализировать движения индустрии. Встречаю людей, которые потом становятся моими друзьями, коллегами. Интересно было бы увидеть больше историй про людей, про их взаимоотношения. Как человеку с такой фамилией мне хочется побольше света и добра, оно может быть в разных интерпретациях и жанрах.
Из проектов прошлого сезона меня зацепили «Между нами химия», «Урок», «Подслушано в Рыбинске».
Дарья Грацевич
Владимир Канухин
Ольга Медынич
Мне хочется пожелать фестивалю и его гостям, чтобы киноиндустрия продолжала общаться друг с другом. Чтобы артисты общались не только с артистами, пиарщики — с пиарщиками, продюсеры — с продюсерами. Мое пожелание — чтобы был единый замес кино, чтобы мы все поняли, что мы один цех. Мы все занимаемся кино и любим его. Не должно быть каст, мы все должны быть вместе.
Иван Самохвалов
Александр Мартынов
Из прошлых сезонов понравились сериалы «Дыши», «Хирург», «Аутсорс», «Между нами химия», «Подслушано в Рыбинске», «Урок».
Надеюсь, когда-нибудь команды будут представлены на фестивале в полном объеме: звуковики, световики, костюмеры, гримеры. Желаю «Новому сезону» больших инвестиций, чтобы все цеха киноиндустрии были приглашены.
Денис Власенко
Азиза и Рузиль Минекаев
Фестивалю я бы пожелал не сбавлять оборотов, а себе — больше хороших проектов и ролей.
От нового сезона хочется больше драм. А вообще, на фестивале сложилось такое впечатление, что наша индустрия настолько продвинулась, что многие проекты хочется смотреть дальше. Вот в прошлом сезоне меня зацепили «Аутсорс», «Подслушано в Рыбинске», «Трасса».
Кристина Бабушкина и Ася Енина
Елена Махова
В личной жизни я желаю встретить своего человека, в профессиональной — иметь возможность выбирать роли и в кино, и в театре. «Новому сезону» я желаю развиваться невероятными темпами, процветать и теплеть. Здесь светло, здесь ты переключаешься и находишь секунды счастья, которые дают энергию жить дальше.
Я бы хотела увидеть сериал про закулисье театрального вуза. Я вспоминаю свою учебу в ГИТИСе, там были все жанры — от хоррора до романтической комедии.
Дмитрий Лысенков
Максим Свешников
Себе желаю меньше нервничать и больше времени с семьей проводить, потому что проекты — это, конечно, важно и интересно. Но когда ты их снимаешь, то несколько переосмысливаешь ценности. Фестиваль же пусть разрастается, а в программе появляются и международные проекты. Потому что наш уровень будет расти в конкуренции с мировыми платформами.
В новом сезоне хочется увидеть смелые проекты. Чтобы как в детстве: ты пришел в кинотеатр и посмотрел удивительный фильм. У меня так с «Коконом» было: его никто не помнит, а это один из фильмов, из-за которого я начал кино заниматься. В прошлом сезоне меня так зацепили «Трасса» и «Аутсорс».
Сергей Васильев
Владимир Вдовиченков
Я пожелал бы себе здоровья, побольше желания жить, творить, поменьше разочарований, и чтобы было мирное небо. А фестивалю — чтобы его бессменным руководителем и ледоколом оставалась Полина Зуева. Если так и будет, то хоть через 10, 20 или 30 лет фестиваль будет процветать.
Пусть этот сезон чем-нибудь нас удивит, как в прошлом сезоне удивили «Аутсорс» и «Трасса».
Кинопоиск — медиапартнер фестиваля «Новый сезон» в 2025 году.
