Щелк на память 2.0. Гости фестиваля «Новый сезон» отправляют послание в будущее

Себе бы я пожелала не сойти с ума и остаться собой. А фестивалю — открывать новые лица и показывать знаковые проекты, которые останутся в сердцах людей и которые захочется пересматривать. Мне кажется, это главный показатель зрительской любви.

Когда у меня появляется свободное время, я люблю смотреть сериалы отечественного производства. И вообще считаю, что у нас на платформах выходит много достойных работ. В новом сезоне мне хотелось бы увидеть классный исторический детектив. Я не так давно полюбила детективы. Мне кажется, что это такой жанр, где еще есть что сказать.

Признаюсь, свободного времени у меня мало, поэтому я все смотрю с опозданием. Вот недавно посмотрела сериал «Псих» с Константином Богомоловым, пересмотрела вновь «Оттепель» — обожаю этот сериал. Еще «Первый номер» с Евгением Цыгановым потрясающий.