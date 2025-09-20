В будущее возьмут не всех: о чем говорили на фестивале «Новый сезон»

Каждый год на «Новом сезоне» индустрия по утрам в рамках деловой программы обсуждает наболевшие вопросы и пытается понять, что ждет российские стриминги дальше. Корреспондентка Кинопоиска побывала на дискуссиях и пообщалась в кулуарах с теми, кто делает кино и сериалы в России.

Профессионализм и титры

В первый же день был поднят вопрос кризиса кадров, в том числе продюсеров. В один голос главы платформ и продакшенов призывали поднять порог входа в профессию. Генпродюсер Okko Гавриил Гордеев заявил, что только так сможет вырасти качество, а не только количество продюсеров — их уже предостаточно.

Генпродюсер Team Films Теймур Джафаров считает, что проблема недостатка профессионализма касается также режиссеров и операторов. Джафаров, реаниматолог по образованию, рассказал, что, прежде чем сделать укол, врачу нужно получить образование, сдать экзамены. Базовые процедуры в любой поликлинике пациенты получают в соответствии с определенными стандартами. Так и в киноиндустрии ощущается необходимость в стандартизации, чтобы была понятна квалификация. Хотя, конечно, для продюсера важны также опыт, набор знаний, понимание психологии и природная мудрость.

Теймур Джафаров

Все хотят быть продюсерами, из-за чего значение этой позиции девальвируется. Например, часто в титры в список продюсеров попадают сотрудники платформ, которые согласовывали бюджеты проектов, но при этом даже не видели сценария. По словам Гордеева, платформы и каналы могут оказывать давление на продакшены, так как дают деньги, поэтому они определяют, кого записать в продюсеры. Представитель Okko сказал, что попадание в титры оказалось своего рода валютой. Был случай, когда один неназванный человек договорился о съемках в Большом театре, и за это его вписали в список продюсеров.

Перепроизводство и метрики

Шутка о том, что в России снимают больше сериалов, чем имеется зрителей, не новая, однако заговорили о количестве контента только на финальной дискуссии под поэтичным названием «Завтра начинается сегодня». Топ-менеджеры платформ со сцены фактически обращались ко всей индустрии, призвав не присылать им на рассмотрение новые заявки. Гавриил Гордеев сообщил, что онлайн-кинотеатры давно не стартаперы, которые ждут инвестиций, и они не собирают по разным питчингам и конкурсам все возможные проекты, чтобы над ними работать.

Высказывания подкрепляются цифрами: по данным исследования J’son & Partners Consulting, которое было опубликовано во время «Нового сезона», за первое полугодие 2025 года стриминги уменьшили количество новых проектов на 14% год к году, до 96 релизов. Заметное сокращение пришлось на игровые сериалы, которых стало меньше на 15% (62 тайтла). Уменьшилось и число документальных и нон-скриптед-проектов — на 46%, до 13.

Гавриил Гордеев

Креативный продюсер Kion Илья Бурец рассказал, что их онлайн-кинотеатр закрыл ряд проектов, которые долго находились в разработке. Kion практикует летние каникулы по приему новых заявок, но в этом сентябре по следующий май платформа также не будет рассматривать новые заявки. Okko сейчас не ищет новые проекты, потому что «запущено много всего». Такие заявления значат, что для новых кадров станет меньше точек входа в индустрию.

Вместе с сокращением производства нового контента платформы продолжают искать метрики, которые позволяют им адекватно оценивать вышедшие сериалы. Здесь по-прежнему нет индустриального стандарта. Продюсеры согласились, что понятие окупаемости для каждого стриминга разное: кто-то растет как экосистема, кто-то зарабатывает именно на подписке, кто-то — на лицензировании. Генпродюсер Rutube и Premier Давид Кочаров отметил, что все онлайн-кинотеатры воспринимают сериалы в первую очередь как инвестиционные проекты и что ни одна платформа не скажет, окупила ли она свои вложения.

Гордеев возразил, что Okko — единственная платформа в 2025 году, которой удалось окупить свое производство.

В очередной раз продюсеры обсудили возможность введения общего измерителя онлайн-кинотеатров по аналогии с Mediascope на телевидении и ЕАИС в кинопрокате. Большинство сошлись, что индустрии нужна единая метрика, необязательно публичная. Глава Плюс Студии Михаил Китаев согласился, что подобный измеритель может быть интересен рекламодателям, однако знание такой аналитики ничего не даст зрителям. Эдуард Илоян тоже считает, что нужен единый измеритель по аналогии с ЕАИС, показывающий выручку от продаж билетов. «В ЕАИС мы смотрим на результаты и понимаем, что все здесь сидящие могут получать дополнительные роялти, инвесторы могут инвестировать, появится дополнительная прозрачность рынка», — сказал генпродюсер Yellow, Black and White.

Михаил Китаев

Однозначно против общей метрики высказался Гордеев, отметив, что сейчас такая система не нужна индустрии, а для зрителей есть все необходимые маркеры популярности. Среди них Индекс Кинопоиск Pro и рейтинги самих платформ.

Скачущие ставки и страдания маркетинга

На панели, посвященной отношениям продюсеров, актерских агентов и маркетологов, ярко выступил Гевонд Андреасян, который призвал актеров и их агентов соблюдать правила и уважать кинобизнес. Бывают случаи, как рассказал Андреасян, когда артист может запросить за смену не 300 тысяч, как полтора месяца назад, а 450! Причина повышения: артист стал мелькать на всех билбордах. «Но я его на все билборды и повесил!» — возмутился Гевонд. Из-за таких изменений в бюджете приходится экономить на артистах второго и третьего планов. В качестве идеального примера он привел агента Павла Прилучного, который на год вперед сообщает, какое планируется подорожание. Этот рост цены Андреасян сразу может учесть в своих будущих проектах.

Агенты парировали, пытаясь оправдать подопечных, и вспоминали другие неприятные истории. Если продюсеры возмущены миллионными гонорарами, зачем они платят такие запредельные ставки?» — возразила агент Марина Карнаева. Из-за высоких ставок у звезд цена за смену у других незвездных актеров вынужденно опускается. Агент и кастинг-директор Анна Кеворкова сказала, что ставки звезд могут снижаться, если их приглашают в интересный проект. А когда продюсер знает, что у него «так себе сценарий», и ему нужен звездный артист, да и артисту проект неинтересен, то он заломит большой гонорар. «Позор пройдет, а дача останется», — шутила Кеворкова.

Гевонд Андреасян

Маркетологи жаловались на проблемы согласования промокампаний фильмов и на то, как актеры в принципе воспринимают свое участие в продвижении проектов. Для фильма или сериала важно, с какими актерами он рекламируется, есть ли у них капитал в соцсетях, подчеркнул директор по маркетингу Okko Сергей Костров. Директор по маркетингу Yellow, Black and White Александр Ильин считает, что артисты и агенты не понимают силу маркетинга, и это общая проблема. Часто после окончания съемок актеры забывают, что проект нужно продавать, поэтому компания Ильина прописывает в допсоглашениях обязательство артиста участвовать в фотосессиях и давать определенное число интервью.

За 15 лет работы в YBD самым адекватным актером, по мнению Ильина, оказался Чебурашка.

Вопросы роялти

В деловой программе много говорили про деньги, в том числе про систему роялти (хотя в итоге содержательные обсуждения остались за пределами публичных дискуссий). На встрече, где ярко выступал Андреасян, сидевший в зале Сергей Гилёв предложил ввести роялти для актеров и всем договориться. Так у артистов появится больше свободного времени, не придется совмещать съемки в новом проекте с промоактивностями в другом. Потом в разговоре с Кинопоиском Гилёв сказал, что актеры все же пока не готовы объединиться и отстаивать возможность получать роялти от прибылей. С сериалами говорить о таких заработках невозможно, так как платформы воспринимают их как инвестиционные проекты и продюсеры сами получают фиксированные суммы за производство. Отдельные актеры с медийным весом могут договориться о выплате роялти, однако в индустрии есть еще 30 тысяч артистов, у кого таких возможностей нет, заключил Гилёв.

Сергей Гилёв

Система актерских роялти не прижилась в России, потому что со временем она становится невыгодной в производстве, отметила в разговоре с нами основательница кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская, продюсировавшая среди прочего восемь фильмов франшизы «Елки». В случае с новыми картинами о выплате роялти действительно можно договориться, однако в дальнейшем это перестает работать. В последующих частях франшизы актеры настаивают на увеличении дополнительных выплат от прибыли. Стрижевская считает, что в договорах с актерами можно зафиксировать максимальное увеличение роялти от фильма к фильму, однако актеры сами не готовы на это.

Роялти также не общеприняты в случае со сценаристами, которые, казалось бы, должны считаться полноценными соавторами. В разговоре с Кинопоиском Андрей Золотарёв сказал, что верит в возможность сценарных выплат в России, если они будут закреплены законодательно. По мнению Золотарёва, инициатива может исходить от Минкульта. Дальше она может пройти через Госдуму в качестве изменений в закон об авторском праве. Было бы хорошо, подчеркнул Золотарёв, чтобы сценаристов и режиссеров внесли в число авторов фильма наравне с композиторами, которые получают роялти. «Хотелось бы выстроить справедливую систему, — сказал соавтор «Слова пацана». — При этом, если мы будем консультироваться только со сценаристами, они просто скажут, что им нужно 99% отчислений от фильмов, и всё. Наверное, размер отчислений должен выстраивать рынок».

Чтобы система заработала, считает Золотарёв, необходимо, чтобы продюсеры и кинопрокатчики — те, у кого прибыль будет отъедаться авторами — осознали: что интерес в успехе финального продукта со стороны сценаристов и режиссеров сделает сам продукт лучше и оздоровит индустрию. «У продюсеров же вой на болотах стоит, что авторов нет, — сказал сценарист. — Но откуда они появятся, если они не заинтересованы в результате?»

Андрей Золотарёв в центре

Будущее в прошлом

Несколько странным показалось, что финальная дискуссия о будущем стримингов началась с рассказа о деятельности Госфильмофонда, где хранятся копии всех фильмов и сериалов — и современных, и советских. По словам гендиректора ГФФ Дениса Аксёнова, для его организации важно популяризировать, а не только хранить культурное наследие. Поэтому в 2025 году был запущен кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени», где представлены документальные и научно-популярные фильмы.

Никто в зале не просил представителя Госфильмофонда прокомментировать усложнение выдачи прокатных удостоверений этим летом, а также инициативу по внедрению прокаток для онлайн-стримингов. В первом чтении законопроекта (Госдума приняла его 22 июля), ограничивающего распространение фильмов и сериалов, дискредитирующих «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и (или) пропагандируют их отрицание, было предусмотрено получение ПУ для всех библиотек онлайн-кинотеатров. К финальному рассмотрению эту инициативу исключили, однако закон повлиял на кинопрокат. В начале июля 2025 года Минкульт привел процедуру выдачи разрешений для прокатного кино в соответствие с законом, по которому надо подавать документы со штампом Госфильмофонда. Ранее ведомство шло навстречу прокатчикам и принимало бумаги до приемки ГФФ, поскольку процесс получения штампа мог занимать до 25 рабочих дней.

В итоге число выданных ПУ этим летом стало одним из самых скромных за последние годы. В разговоре с Кинопоиском гендиректор ГФФ отметил, что сейчас ситуация с выдачей стабилизировалась, хотя сложность остается в том, что за день сотрудникам фонда надо отсматривать 30–40 фильмов, причем важно обращать внимание на соответствие регламентам и техническим характеристикам. Аксёнов надеется, что кинокомпании станут более ответственными при работе со своим материалом, ведь случается, что «категорически сырой материал пытается получить прокатное удостоверение». Порядка 70% ошибок, которые допускают компании при подаче фильмов, — в самом видеоматериале.

Кинопоиск — медиапартнер фестиваля сериалов «Новый сезон» в 2025 году. Все новости о фильмах и сериалах со смотра — в нашем спецпроекте.

Автор: Вита Иванова

Фото: пресс-служба «Нового сезона»