От Шира до Мордора: лучшие игры по «Властелину колец»

29 июля выходит Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — новая игра по культовой вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Еще до релиза проект Wētā Workshop привлек внимание игроков из-за своей необычной концепции. В «Сказках Шира» не будет эпичных сражений, осад крепостей и борьбы со злом. Авторы из Новой Зеландии готовят расслабляющий симулятор мирной жизни хоббита про норы, огороды и «решение проблем размером с хоббита».

Вселенная Толкина настолько широка, что в ее рамках могут уместиться практически любые истории, и видеоигры отлично это демонстрируют, ведь по «Властелину колец» их десятки в самых разных жанрах. Кинопоиск рассказывает о тех тайтлах, на которые фанатам точно стоит обратить внимание. А в качестве бонуса — о тех, что лучше обходить стороной. Это не рейтинг, поэтому игры в тексте расположены в произвольном порядке.



The Lord of the Rings: War of the Ring (2003)

Масштаб событий и яркие батальные сцены «Властелина колец» будто созданы для жанра стратегий. Неудивительно, что первая игра в списке — именно RTS. War of the Ring вышла в момент расцвета жанра и во многом копировала культовую Warcraft III: те же захваты рудников, неспешные сражения компактных отрядов и даже осквернение земель совсем как у азеротской нежити.

Хотя у игры были свои сильные стороны, War of the Ring большим хитом так и не стала. Пресный геймплей и скучный сюжетный режим не позволили ей выделиться на фоне других стратегий. Но сегодня «Война кольца» все же представляет определенный интерес: это один из последних проектов своего времени, созданный без оглядки на кинотрилогию Питера Джексона. В своей работе авторы опирались исключительно на первоисточник Толкина, поэтому дизайн и настроение War of the Ring — иллюстрация того, в каком направлении могли бы развиваться игры по «Властелину колец», если бы не успех фильмов.

The Battle for Middle-earth (2004)

В 2003 году на киноэкраны вышло «Возвращение короля» — заключительная часть культовой кинотрилогии Джексона. Оглушительный успех фильмов не обошел стороной и гейм-индустрию. Издатель и разработчик из США Electronic Arts (EA Games) приобрел права на создание игр как по кино, так и по книгам. Так началась эпоха проектов по «Властелину колец» от EA.

Одной из самых ярких игр этого периода стала The Battle for Middle-earth — еще одна стратегия, но с амбициями и бюджетом блокбастера. В отличие от «Войны кольца», RTS от Electronic Arts базировалась именно на кинотрилогии, и это пошло тайтлу на пользу. «Битва за Средиземье» запомнилась не только тем, что в ней использовались голоса и внешность актеров. Авторы попытались перенести из фильмов Джексона масштаб и эпичность батальных сцен. И у них это отлично получилось! В The Battle for Middle-earth есть всё, чтобы воссоздать любую битву из фильмов: крепости и осадные орудия, знакомые герои и монстры, отряды вместо одиночных юнитов и даже физика тел. Спустя 20 лет после релиза игры все еще приятно смотреть, как мумаки ломают стены, а роханская конница сметает армии орков.

Успех игры был закреплен в 2006 году, когда EA выпустила масштабный сиквел, а потом и не менее масштабный аддон The Rise of the Witch-king. Лучшего способа поиграть в стратегию по «Властелину колец» не появилось до сих пор.

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) и The Return of the King (2003)

The Return of the King

Попытка EA адаптировать три фильма Джексона в две приключенческие игры представляет из себя слэшеры от третьего лица, действие которых повторяет события кинотрилогии.

Первая из двух игр была тепло принята игроками и критиками, но ее выход подпортила возникшая путаница: несмотря на название, The Two Towers включала в себя события «Братства кольца» и «Двух крепостей». Кроме того, ранее состоялся релиз не связанного с игрой от EA тайтла The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, который делала другая студия и по другой лицензии.

К счастью, вторая игра, The Return of the King, таких проблем избежала, и проект EA Redwood Shores (будущая студия Visceral Games, авторы серии Dead Space) оценили без оглядки на подобные сложности. Игроков ждал зрелищный кооперативный боевик с тремя параллельными сюжетными ветками, крепкой боевой системой и разнообразными заданиями. Оборона стен Гондора, битва с Шелоб, спуск к Серой Рати — создатели проекта весьма вольно трактовали события из фильмов, зато щедро добавили дополнительный контент со съемочной площадки вроде интервью с актерами и записей из-за кулис.

The Lord of the Rings: Conquest (2009)

Один из последних проектов по «Властелину колец», который вышел из-под крыла EA. В этот раз формулу Толкина попытались адаптировать под онлайн-сражения.

Conquest проще всего описать как Star Wars: Battlefront со скинами из «Властелина колец». Игрокам предлагалось сойтись друг против друга в масштабных сражениях, примерив на себя роль обычных солдат войск Запада или орков Саурона. Кроме того, в Conquest была простенькая система классов, возможность порулить троллем или энтом, а также сюжетная кампания за Мордор, в которой Фродо поддался искушению кольца.

По современным меркам концепция Conquest звучит даже интригующе, но на выходе игру ждал провал. Критике подверглись почти все составляющие проекта: невнятная боевая система, недостаток контента, плохая техническая реализация и огромные проблемы с балансом. Эта неудача поставила крест на желании разработчиков дальше экспериментировать с соревновательным мультиплеером в мире «Властелина колец».

Lego The Lord of the Rings (2013)

Застой длился недолго. В 2009 году права на «Властелина колец» у EA окончательно истекли, и у фанатов Толкина появилась надежда на свежие проекты. Одной из первых таких игр стала Lego The Lord of the Rings — очередной кроссовер вашей любимой франшизы с другой вашей любимой франшизой.

Изначально может показаться, что Lego The Lord of the Rings мало чем отличается от множества других Lego-игр, но на самом деле авторы из Traveller’s Tales вложили в свой проект удивительно много любви к вселенной Толкина. Сюжет включает события всех трех фильмов, но адаптирует их в привычно семейный Lego-формат — с абсурдным юмором, тонной секретов и побочными активностями вроде рыбалки.

А еще в Lego The Lord of the Rings есть режим открытого мира, где можно свободно исследовать почти все Lego-Средиземье с полноценными заданиями, головоломками и сражениями. Именно во время свободного изучения можно прочувствовать любовь авторов к миру Толкина. При наполнении Средиземья студия Traveller’s Tales не стала ограничиваться контентом из фильмов и добавила на карту множество персонажей и мест из книг, включая Тома Бомбадила, чье отсутствие в фильмах до сих пор не могут простить Питеру Джексону.

The Lord of the Rings Online (2007)

Для тех, кто хочет свободно исследовать мир Толкина, есть и более «серьезный» способ — масштабная MMORPG The Lord of the Rings Online.

Сложно представить себе вымышленную вселенную, которая подходила бы на роль основы для MMORPG лучше, чем «Властелин колец». География, народы, культуры, история, конфликты — все это было заранее создано Толкином почти за 20 лет до появления первой видеоигры. Авторы The Lord of the Rings Online явно это понимали и попытались грамотно распорядиться таким наследием.

В итоге появилась одна из самых недооцененных игр в своем жанре. The Lord of the Rings Online до сих пор получает большие и маленькие обновления, а огромное и разнообразное Средиземье соседствует здесь с массой занятий, проработанным повествованием и преданным комьюнити. Лучшего способа погулять по миру Толкина и построить свой домик в Эреборе пока попросту не существует.

Return to Moria (2023)

Внезапно игра-выживалка о морийских гномах, которые задумали вернуть себе давно потерянное королевство Казад-дум. В наличии все ключевые особенности жанра: процедурная генерация, добыча руд, крафт пива и драки с орками.

Хотя Return to Moria не вносит в жанр почти ничего нового, именно как игра по «Властелину колец» выживалка скорее удалась. В этих рамках «Возвращение в Морию» получилось довольно оригинальным, а еще по-особенному атмосферным. Во многом этого удалось достичь благодаря тому, что во время разработки авторы из Free Range Games провели глубокое исследование творчества Толкина — с консультациями специалистов, посещением книжных клубов и изучением языка гномов.

Shadow of Mordor (2014) и Shadow of War (2017)

Shadow of War

Пожалуй, две самые известные игры в списке. Дилогия о гондорском следопыте Талионе за авторством Monolith Productions (серии Blood и F.E.A.R.) быстро стала хитом как у фанатов творчества Толкина, так и среди обычных геймеров.

Базовый геймплей «Теней» напоминает Assassin’s Creed, только в Средиземье: бои через контратаки, простенький паркур, зачистка вражеских лагерей и в меру увлекательный стелс. Хотя без недостатков не обошлось, основные элементы игр выполнены достаточно хорошо, чтобы серию нарекли просто хорошими боевиками в мире Толкина. Однако Monolith Productions этого было мало: студия решила сделать «Тени» по-настоящему уникальной серией.

Так, в Shadow of Mordor впервые появилась система Nemesis, которая до сих пор остается одной из самых интересных механик в современных крупнобюджетных играх. Она на лету создает для игрока новых антагонистов прямо из рядовых противников. Каждый орк, который сможет победить в бою Талиона, получает повышение и становится полноценным варбоссом. Nemesis добавит ему сильные и слабые стороны, а также имя, голос, характер, принадлежность к какому-нибудь клану и пару причуд вроде помешанности на пауках.

Кроме этого, Nemesis также позволяет оркам меняться, причем даже без участия игрока. Раненный на охоте орк может выжить, но получить шрам и заработать смертельный страх зверей. Неоднократно победивший Талиона генерал в конце концов начнет насмехаться над игроком, а попытка несколько раз убить орка одним и тем же способом не останется незамеченной. И самое приятное, что авторы действительно смогли заставить эту систему работать: благодаря Nemesis серия «Теней» стала по-настоящему уникальной песочницей, в которой регулярно возникают новые ситуации.

Бонус: так плохо, что (почти) хорошо

Разговор об играх в мире «Властелина колец» был бы неполным без краткого упоминания нескольких особенных проектов.

The Lord of the Rings: Gollum

Последней такой игрой стал стелс-экшен The Lord of the Rings: Gollum (2023) от мастеров жанра квест из Daedalic Entertainment. В этот проект, кажется, никто не верил до релиза, и, как оказалось, не зря. Игроки и критики разнесли буквально каждый аспект «Голлума», а Metacritic признал ее одной из худших видеоигр из когда-либо созданных.

Оценки «Голлума» оказались даже ниже, чем у игры 2006 года «Братва и кольцо» — адаптации «смешного перевода» первого фильма Джексона за авторством Дмитрия «Гоблина» Пучкова. За создание экшена ответственна Gaijin Entertainment, но в разработке активно участвовала студия «Божья искра» самого Гоблина. Результат получился предсказуемым: если вы знакомы с работами «старшего оперуполномоченного» о приключениях Фёдора Сумкина и Сени Ганджубаса, то примерно представляете, чего ожидать и от игры по мотивам.

Впрочем, если вы неравнодушны к пародиям, обратите внимание на текстовое приключение Bored of the Rings (1985) и его приквел The Boggit: Bored Too (1986). Обе игры от студии Delta 4 основаны на пародийном романе (в России известен под названием «Пластилин колец»), который имел колоссальный успех для жанра (перевод на 12 языков, множество переизданий). В наличии острый юмор, сатира на культуру массового потребления, тонкие шутки для самых преданных толкинистов и очень много умышленной глупости для всех остальных.



Автор: Андрей Дуванов