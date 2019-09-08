«Звездный путь: Странные новые миры» вернулся с новыми сериями! Вот 5 причин смотреть фантастический сериал

В Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске стартовал третий сезон «Странных новых миров» — одного из самых успешных новых сериалов по вселенной «Звездного пути». Действие разворачивается за 10 лет до событий оригинального шоу, а в центре сюжета оказываются приключения экипажа звездолета «Энтерпрайз» под командованием капитана Кристофера Пайка. Рассказываем, почему «Странные новые миры» обязательно заслуживают вашего внимания.

Классическая атмосфера исследований

Энсон Маунт, Селия Роуз Гудинг, Кристина Чонг и Джесс Буш

Львиная доля очарования оригинального «Звездного пути» крылась в атмосфере исследований: каждый эпизод команда «Энтерпрайза» посещала новые миры, сталкивалась с представителями разных культур и цивилизаций и всякий раз узнавала что-то новое и о себе, и о Вселенной.

В современных сериалах франшизы акценты сместились, не в последнюю очередь из-за того, что наивный оптимистичный идеализм создателя шоу Джина Родденберри плохо стыковался с циничной и лишившейся всякой веры в высшие ценности реальностью, в которой творили его последователи. И «Дискавери», и «Пикар» — в какой-то степени сериалы о том, что за внешне благопристойным фасадом утопичной Объединенной федерации планет кроется куда более опрессивное государство.

Отдельные намеки на далеко не совершенное внутреннее устройство Федерации встречаются и в этом сериале, и все же именно он по духу и атмосфере ближе других подобрался к классическому «Звездному пути». В «Странных новых мирах» экипаж «Энтерпрайза» под командованием капитана Кристофера Пайка занимается старыми добрыми исследованиями: налаживает контакт с иными цивилизациями, пытается разобраться в причинах исчезновения вымерших культур.

На пользу идет вертикальная, эпизодическая структура повествования. Если те же «Дискавери» и «Пикар» рассказывали несколько историй, которые тянулись целый сезон, то в «Странных новых мирах» каждую неделю зрителей ждет что-то необычное.

Разнообразие тем, идей и сюжетов

Энсон Маунт

Благодаря эпизодической структуре повествования сценаристы получили большое пространство для творчества и с удовольствием этой возможностью воспользовались — в сериале практически нет похожих друг на друга эпизодов. Зато есть совершенно безумный мюзикл, пугающий хоррор в духе «Чужого», авантюрная история о столкновении с пиратами, а также пронзительная драма с путешествиями во времени и встречами с персонажами из альтернативных временных реальностей. Даже довольно привычные для вселенной вещи вроде дипломатических переговоров с новой расой или археологических раскопок на заброшенной планете авторы умудряются подать в новом свете или с нового ракурса.

Большое количество разных жанровых экспериментов, оригинальных сценарных решений и прочих удачных находок поддерживает интерес к сериалу на высоком уровне и не дает зрителю заскучать. Если в первой половине первого сезона в «Странных новых мирах» встречалась пара слабых по сравнению с остальными эпизодов, то дальше авторы уже не допускали промахов и держали качество повествования на уровне.

Яркие персонажи и отличный актерский состав

Итан Пек и Риз Дэрби

Одно из главных достоинств «Странных новых миров» — сильный актерский состав, который за три сезона успел породниться со своими персонажами. Список главных героев сериала состоит примерно из десятка имен, и авторы стараются дать возможность проявить себя каждому из них. Причем один из самых излюбленных приемов сценаристов — это поместить нескольких малознакомых персонажей в совершенно незнакомую для них ситуацию, которая позволяет им лучше понять друг друга и проявить скрытые таланты.

Так, например, офицер по науке Спок (Итан Пек) учится не только справляться с эмоциями, но и доверять им, и одно такое сделанное на эмоциях решение спасает Федерацию от кровопролитной войны. А офицер по безопасности Ла’ан Нуньен Сингх (Кристина Чонг), неожиданно перенесясь в прошлое, вынуждена защищать привычную ей реальность от диверсии ромуланских шпионов. И для этого девушке, которая всю свою жизнь вынуждена была справляться с реакцией окружающих на фамилию Нуньен Сингх, приходится защищать от смерти своего предка Хана — того самого жестокого диктатора, который развязал Евгенические войны и позже стал главным антагонистом фильма «Звездный путь: Гнев Хана». Ла’ан вынуждена защищать своего печально известного предшественника в тот момент его жизни, когда он был всего лишь испуганным и одиноким маленьким мальчиком.

В первом сезоне «Странные новые миры» регулярно тащил на своих плечах Кристофер Пайк, и это было справедливо. Версия капитана в исполнении актера Энсона Маунт впервые появилась на экранах во втором сезоне «Дискавери», тогда решительный и харизматичный лидер настолько полюбился фанатам, что те стали требовать сольное шоу именно про этого персонажа (и вот их мечты сбылись!). Весь первый сезон Пайк мучился от явившегося ему еще в «Дискавери» видения своей незавидной судьбы: спустя десять лет после событий «Миров» он получит серьезные травмы, спасая нескольких членов команды, и окажется заперт внутри собственного тела. Весь сезон бравый капитан мучится сомнениями: стоит ли ему продолжать службу, не пора ли ему выйти в отставку, не нужно ли попытаться как-то еще изменить судьбу? Только в финале первого сезона Крис делает крайне жестокое открытие: ради Федерации ему придется смириться именно с таким вариантом развития событий и принести свою карьеру и здоровье в жертву, чтобы добиться лучшего будущего для всех.

Во втором сезоне Пайк немного отходит в тень, а самую впечатляющую глубину характера демонстрирует доктор Джозеф Мбенга (Бабс Олусанмокун). В первом сезоне доктор искал лекарство для своей смертельно больной дочери, но затем на передовую выходит его прежний военный опыт. Мбенга вместе с еще несколькими членами экипажа «Энтерпрайза» оказывается ветераном сражений с клингонами, до сих пор хранящим в памяти травмирующие воспоминания об одной из битв, где «в воздухе было так много крови, что однажды она пролилась с неба дождем». Есть какая-то злая ирония судьбы в том, что глава медицинской службы корабля Федерации регулярно попадает в состав экспедиционных групп не только за умение оказать первую помощь, но и благодаря способности убить любого противника голыми руками или холодным оружием.

«Странные новые миры» часто бывают жестокими к своим героям, сериал с завидной безжалостностью подбрасывает им все новые и новые испытания. Но именно в стойкости и мужестве, с которыми члены экипажа «Энтерпрайза» справляются с этими вызовами, в простой человеческой реакции на них, в их слабостях, ограничениях и скелетах в шкафу и кроется истинная сила персонажей.

Самостоятельный проект, но с дополнительной ценностью для фанатов

Пол Уэсли

«Странные новые миры» — уже восьмой полноценный телевизионный сериал по вселенной «Звездного пути» (и один из спин-оффов «Дискавери»). При этом именно это шоу благодаря эпизодической структуре повествования и своему месту в самом начале хронологии вселенной наиболее дружелюбно для новичков. «Миры» не требуют ни знакомства с «Дискавери» или даже с оригинальным сериалом, ни знания биографии персонажей, а вся необходимая для понимания происходящего информация подается ровно в те моменты, когда она больше всего нужна.

При этом в «Странных новых мирах» огромное количество отсылок к событиям «Дискавери» и оригинального «Звездного пути». Но все эти пасхалки размещены с умом, они не портят впечатления от просмотра новичкам, а лишь обогащают сюжет и добавляют дополнительный слой повествования для тех, кто в теме. Например, финал первого сезона демонстрирует слегка измененную версию событий, показанных в одном из эпизодов оригинального сериала. Те, кто смотрел старое шоу, считают и параллели, и отличия, узнают мелькнувшего за кадром бравого инженера с шотландским акцентом. Но те, кто оригинальный сериал не видел, получают полноценную, напряженную и драматичную историю, которая наглядно продемонстрирует важность жертвы и ограниченность одного из лучших героев сериала.

Идеализм и реальность

Итан Пек

Джин Родденберри в «Звездном пути» создал утопическую картину общества, в котором люди и представители других рас сообща строили лучшее будущее для всех. В 1960-е именно этот идеализм вдохновлял техников, инженеров и программистов на новые изобретения. Полвека спустя наш мир изменился, и наивный оптимизм Родденберри как будто бы устарел.

Шоураннеры новых сериалов уже не могли рисовать Федерацию столь же утопическим местом, каким ее представляли раньше. Даже в «Странных новых мирах», максимально приближенных по атмосфере к оригинальному «Звездному пути», вскрываются неприятные детали об этой организации. Так, панический страх перед новыми Евгеническими войнами и неприязнь к генетически измененным людям фактически привели к поражению в правах целой расы — иллирийцев, испокон веков практикующих изменения ДНК. Те из них, что становились гражданами Федерации, чувствовали себя изгоями в обществе, перед ними были закрыты определенные двери — скажем, возможность службы в Звездном флоте. Эти предубеждения были настолько сильны, что, когда до командования докатились вести о том, что лейтенант Уна Чин-Райли, офицер с безупречной 25-летней карьерой, — иллирийка, она немедленно угодила под трибунал, а среди вмененных ей обвинений было даже подстрекательство к мятежу.

Но вот в чем нюанс: показывая несовершенство Федерации и Звездного флота, сценаристы «Странных новых миров» параллельно демонстрировали совершенство героев сериала, которые продолжали верить в эти идеалы и пытались достигнуть их, даже столкнувшись с жестокостью и небезупречностью окружающего их мира. Подобный идеализм персонажей делает их сложнее и интереснее, особенно в наше время.

Автор: Алексей Ионов