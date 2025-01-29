«Долина эха»: деревенский триллер с Джулианной Мур, в котором слишком много воды

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На Apple TV+ выходит триллер о крайностях, на которые мать (Джулианна Мур) готова пойти ради неблагодарной дочери (Сидни Суини). От зрителя здесь тоже требуется слишком многое.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Кейт (Джулианна Мур) живет в одиночестве на живописной ферме Echo Valley и дает уроки верховой езды, но денег у нее не осталось ни гроша — все ушло на эскапады и рехабы беспутной дочери Клэр (Сидни Суини). В процессе ссоры с очередным бойфрендом Клэр умудряется случайно выкинуть вместе с другими его вещами пакетик с героином, и теперь они должны 10 тысяч своему вспыльчивому дилеру (Донал Глисон). Кейт, как всегда, вынуждена помочь. Вскоре Клэр появляется на пороге заплаканная и с пятнами крови на одежде.

Джулианна Мур — из тех редких актрис, что самим фактом своего участия вытягивает почти любой фильм, где она солирует. Но даже ее чар не хватает на то, чтобы помешать этой мутной криминальной мелодраме, изобилующей водными метафорами, камнем пойти ко дну. С такими титрами картина могла хотя бы побултыхаться: среди производителей «Долины» — компания Ридли Скотта, постановщик — британец Майкл Пирс (автор любопытного «Зверя» с Джесси Бакли и разочаровывающего «Столкновения» с Ризом Ахмедом), сценарист — Брэд Ингелсби, написавший «Мейр из Исттауна».

Как и в замечательной «Мейр», дело происходит в глуши Пенсильвании, в центре истории — побитая жизнью, но не сломавшаяся женщина, и жанр — сельский триллер пополам с мыльной оперой. Возможно, будь у Ингелсби больше пространства, он снова бы как-то вывернулся, но здесь ему отпущено всего 100 минут, и на разговоры по душам и колоритные детали времени просто нет: остаются наскоро набросанные карикатурные персонажи и надрывный, все более неубедительный сюжет.

Словно дочери мало, Кейт выделена еще одна личная трагедия: она ушла от мужа к собственной помощнице на ферме, а та погибла, упав с лошади. Экс-супруга, преуспевающего юриста, в одном-единственном эпизоде играет Кайл Маклоклен; он нехотя (что в принципе объяснимо) выписывает героине чек на починку крыши. Лесбийский аспект никакого специального значения по большому счету не имеет, но у Кейт от покойной осталась хорошая общая подруга (нарочито басящая Фиона Шоу в джинсовой рубахе), которая очень ей пригодится.

Кайл Маклоклен

Суини в свои 27 продолжает играть трудных подростков; за актерский подвиг, видимо, следует засчитать то, что она всякий раз (но относительно ненадолго) появляется в кадре оборванной, художественно растрепанной и с демонстративно плохой кожей. Это, во-первых, напоминает нам о вреде наркотиков, а во-вторых, подчеркивает главную идею картины: даже ради такой несимпатичной и откровенно манипулирующей материнскими эмоциями дочки героиня готова на все.

На что именно, оставим в тайне, но можно сказать, что сюжет делает пару резких поворотов. Оба, правда, в общих чертах читаются заранее, поскольку многократно фигурировали в произведениях схожего жанра. Антагонистом выступает невыразимо гнусный персонаж младшего Глисона, неоправданно наглый и дурно подстриженный даже по меркам провинциальных драгдилеров. Идиотская завязка (случайно утонувший героин) через полтора часа приводит к куда более просчитанной, однако не менее абсурдной развязке. Существенную роль в истории играют гаджеты Apple и озеро, на берегу которого местные умельцы нарисовали кисть с выставленным средним пальцем, — момент юмора чрезвычайно здесь редкого, но, безусловно, заслуженного.

Донал Глисон

На экране, как уже было сказано, вообще много воды: когда она не плещется в озере, то красиво льется с неба, или течет из крана, или пузырится в стакане, символизируя причуды материнской любви, трудности борьбы с зависимостью и изменчивость жизненных обстоятельств. За все остальные символы отвечает очищающая стихия огня. Но чем красивее кадры и торжественнее музыка, тем сложнее отделаться от мысли, что мир, в котором ни один человек за все это время не позвонил в полицию, отличается от нашего слишком сильно, чтобы хоть чуточку о нем тревожиться.