«Ручная кладь»: простой, но действенный новогодний триллер о приключениях чемоданчика с «Новичком»

Перед Рождеством Netflix выпустил праздничный экшен, действие которого почти целиком происходит в аэропорту. Тэрон Эджертон досматривает сумки, Джейсон Бейтман шантажирует его, чтобы пронести на самолет чемодан с «Новичком». Переживал, но верил в лучшее Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Итан Копек (Тэрон Эджертон), сотрудник транспортной безопасности в аэропорту Лос-Анджелеса, сидя на досмотре ручной клади, находит бесхозный наушник. В нем спокойный, но настойчивый голос приказывает Итану пропустить один чемоданчик, иначе убьют подругу главного героя (София Карсон), работающую в том же аэропорту (и с недавних пор беременную их первенцем). Голос, как вскоре выяснится, принадлежит мужчине неброской внешности (Джейсон Бейтман). В чемодане — контейнеры с «Новичком».

Испанец Жауме Кольет-Серра, дважды обжегшись на мегаблокбастерах со Скалой («Круиз по джунглям», «Черный Адам»), вернулся к тому, что у него получалось гораздо успешнее — абсурдному, глупому, но неизменно увлекательному среднебюджетному триллеру. Обычно в его фильмах солировал Лиам Нисон, но с ним авиационную тему Кольет-Серра уже закрыл («Воздушный маршал»), и к тому же протагонисту по сценарию нужно много бегать, так что заслуженного ирландца сменил свежий валлиец.

Хитроумный Netflix старается запихнуть «Ручную кладь» на почетную полку рождественских экшенов — к «Крепкому орешку» (особенно второму, учитывая место действия) и «Смертельному оружию». По большому счету в истории нет решительно ничего специфически рождественского: персонажи иногда сетуют на праздничную загруженность LAX, но едва ли идея залить аэропорт «Новичком» в марте или сентябре выглядела бы менее зловещей. Тем не менее действие сопровождает тематический саундтрек, а в прологе русская bratva, как выражаются в полиции Лос-Анджелеса, торгует химическим оружием параллельно с уцененными елками.

Русский след оказывается по обыкновению токсичным, но преимущественно ложным: и рейс, куда должен попасть роковой чемоданчик, и сопровождающая его интрига — внутренние. Главный злыдень Джейсон Бейтман выступает в нетипичном для себя амплуа, но узнаваемой по «Озарку» манере: без труда заглядывая в душу Копека до седьмого колена, он манипулирует тем невозмутимо и эффективно. Тео Росси, играющий одного из его подельников (имен у них нет, так что назовем его Усики), выступает куда менее убедительно. Поначалу Усики кажется техническим экспертом (его двойник в LAPD сидит за компьютером в ермолке), но в какой-то момент начинает носиться по аэропорту с пистолетом, вращая глазами и иногда разражаясь дьявольским хохотом.

Джейсон Бейтман

Эджертон, напротив, сама сдержанность. Особенность его героя в том, что он размазня и не любит высовываться, за что его сперва шпыняет настырная подруга (Карсон трудно отнести к удачам кастинга), а потом и проницательный террорист. Однажды Копек по фрейдистским обстоятельствам провалил экзамен в полицию, и ощупывание людей в аэропорту — компромисс, а не призвание, что придает событиям некоторую дополнительную остроту. Актер с более лучезарной харизмой был бы здесь неуместен, Эджертон с его бойскаутской челюстью идеален. За настоящие силовые ведомства почти в одиночку отдувается решительная полицейская (Даниэль Дедуайлер), у которой одна хорошая сцена под песню Джорджа Майкла (несложно угадать какую).

Все приметы конвейерного стримингового фастфуда здесь налицо, но Кольет-Серра — жанровый постановщик выше среднего, и он напоминает нам о том, как простой боевик может приносить простые радости. И, что тоже важно, не оставляет времени задуматься над тем или иным сюжетным поворотом. Правдоподобие, надо сразу приготовиться, не самая сильная сторона «Ручной клади», но для самолетных триллеров это типично. В противном случае большинство из них заканчивалось бы, едва начавшись. Как раз в районе рамок металлоискателя.