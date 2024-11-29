«Каждому в лапочку»: как Паддингтон учит детей обращаться с деньгами

В российский прокат вышел третий полнометражный фильм по мотивам рассказов Майкла Бонда о Паддингтоне из Перу. Помимо вежливости и дружелюбия, медведь в синем пальто отличается житейской мудростью и бережливостью: он тщательно считает свои монетки, не тратит лишнего, умеет торговаться и копить. У Паддингтона стоит поучиться азам финансовой грамотности! В этом материале собрали его основные принципы.

«Такие медведи на вес золота»

Телеоператор и писатель-любитель Майкл Бонд однажды искал тему для рассказа и предположил: а что если бы игрушечный медведь, подаренный жене на Рождество, был настоящим? Что если бы он оказался на Паддингтонском вокзале? Так появился мохнатый герой, о котором мир впервые узнал в сборнике рассказов «Медвежонок по имени Паддингтон» в 1958 году.

Сюжет этих книг знают даже те, кто их не читал: Паддингтон, эмигрант из «дремучего Перу», знакомится в Лондоне с семьей Браун и остается у них жить. В рассказах медведь, руководствуясь лучшими побуждениями, попадает в сложные ситуации, из которых всегда изящно выпутывается.

Бонд написал 29 книг про приключения Паддингтона, а также сценарии к мультфильмам, пьесу, гид по Лондону, книжки-картинки и даже кулинарную книгу. Истории про этого медведя переведены более чем на 40 языков, во всем мире проданы десятки миллионов экземпляров. Писатель связывал любовь публики к Паддингтону с бесконечным оптимизмом персонажа: «Сколько бы ни рушились его надежды, он никогда не сдается». «Такие медведи на вес золота!» — заключает в одном из рассказов миссис Бёрд, экономка семьи Браун.

Паддингтон сочетает чисто британскую вежливость и милую медвежью неуклюжесть с разумным подходом к финансам. В большинстве историй так или иначе фигурируют деньги, к которым медвежонок относится очень серьезно. Поэтому рассказы могут стать первым учебником финансовой грамотности для детей. Здесь есть и про экономию, и про контроль расходов, и про сбережения, и про разумные траты.

Паддингтон не тратит лишнего

Паддингтон всегда осторожен с любыми покупками, он очень не любит лишние расходы. Об этом читатель узнает уже в первом рассказе «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке». На вокзале миссис Браун приглашает одиноко сидевшего на чемодане медвежонка погостить и обещает каждый день угощать его мармеладом. Паддингтон озабоченно спрашивает, дорого ли это будет стоить, но миссис Браун заверяет его, что нисколько.

Поселившись у Браунов, медвежонок стал помогать по хозяйству, в том числе ходить на рынок. Он «оказался на редкость толковым покупателем», говорится в рассказе «Мастер старой школы». На рынке он выбирал самые крепкие яблоки и «никогда не платил лишнего». В рассказе «День Гая Фокса» говорится, что благодаря любви Паддингтона обойти все лотки и тщательно сравнить цены семья Браун вдвое сократила свои расходы на питание.

Кадр из серии «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке» в сериале Приключения медвежонка Паддингтона (1976 – 1993)

Как бы ни нравилась ему вещь, он сначала прикинет, разумно ли тратить на нее деньги. От спонтанных покупок Паддингтон защищается, определяя стоимость товара лично для него. Его подход экономисты могли бы назвать методом альтернативных издержек. Медвежонок очень любит булочки, поэтому каждый раз определяет от скольких булочек ему придется отказаться ради той или иной покупки. «На целых три булочки хватило бы!» — сетует он в рассказе «В театре», когда узнает, что бинокль, который стоил 6 пенсов, придется вернуть.

В рассказе «Паддингтон-победитель» мишке после крупного выигрыша в викторине приходится посчитать, сколько булочек поместится в 500 фунтов. Кстати, можно вместе с героем поупражняться в счете: булочка стоит 2 пенса, а 1 фунт до 1971 года состоял из 240 пенсов.

Не упускает выгоду

Вообще, откуда у медведя деньги? Брауны взяли Паддингтона на полное довольствие, а мистер Браун даже решил выдавать ему полтора шиллинга в неделю на карманные расходы, говорится в рассказе «Мокрая история». Но Паддингтон не только экономит и считает карманные деньги, но и никогда не упустит возможности подзаработать.

Кадр из серии «Мокрая история» в сериале Приключения медвежонка Паддингтона (1976 – 1993)

В рассказе «Мастер старой школы» он невольно испортил картину, которую рисовал на конкурс мистер Браун. Но после медвежьих правок картина стала авангардным произведением искусства и получила первый приз — 10 фунтов. А в рассказе «Небывалая церемония» Паддингтон соглашается поработать мойщиком бочек на фабрике, когда его пригласили на открытие цеха. Он получает по 3 пенса за большую бочку и по 2— за бочку поменьше. В истории «Паддингтон в театре» он подменил приболевшего суфлера, а артисты на радостях вернули ему те самые 6 пенсов за бинокль.

В фильмах Паддингтон тоже зарабатывает. Например, в «Приключениях Паддингтона 2» он берет несколько случайных подработок, чтобы купить редкую книгу в подарок тете Люси на столетний юбилей.

Хранит деньги в банке

Итак Паддингтон аккуратен в расходах и способен зарабатывать. Еще он терпелив и умеет ставить финансовые цели. В рассказе «Приключения на море» говорится, что за три недели медведь накопил три шиллинга, откладывая карманные деньги. А в рассказе «Знаменитый сыщик» Паддингтон, отказывая себе во всем, собрал деньги на игрушечный набор детектива. Он с трудом решился на покупку — за эту сумму можно было бы купить 36 булочек!

Кадр из серии «Приключения на море» в сериале Приключения медвежонка Паддингтона (1976 – 1993)

Медвежонок ищет способы приумножить свой капитал. Получив крупную сумму, Паддингтон кладет деньги на счет в банке. В рассказе «Деньги в банке» говорится, как он обрадовался, узнав, что банк начисляет проценты, если положить туда свои сбережения. Паддингтон открыл вклад на 1 фунт, 3 шиллинга и 6 пенсов — сложил вместе подарки на день рождения и на Рождество, 6 пенсов было из сэкономленных «булочных» денег, а еще 3 шиллинга добавил мистер Браун.

Правда, Паддингтон решил забрать свои сбережения всего через полгода, досрочно, поэтому сильно потерял в процентах. И очень расстроился, когда ему выдали другую купюру, хотя в рекламном буклете обещали «вернуть каждому в лапочку его деньги по первому требованию». Вместе с Паддингтоном читатели заодно разберутся в устройстве банков.

Знает, что по-настоящему важно

Но Паддингтон совсем не скряга, он применяет еще один принцип здорового финансового поведения: деньги должны приносить радость. Поэтому, когда медведь решается потратить свои шиллинги и пенсы, будьте уверены, это будет стоящая покупка.

В рассказе «Семейный портрет» он тратит сэкономленные деньги на фотоаппарат, чтобы сфотографировать всю семью Браун. Мишка взял его на распродаже, но снимки на старой камере получились даже интереснее, а продавец потом еще и сфотографировал семью бесплатно.

Кадр из серии «Паддингтон идет в кино» в сериале Приключения медвежонка Паддингтона (1976 – 1993)

В рассказе «Паддингтон идет в кино» медвежонок несколько недель откладывал карманные деньги ради похода в кинотеатр «на случай, если объявят действительно хорошую программу».

Но наибольшее удовольствие он получает, когда у него выходит порадовать близких. Как в рассказе «Рождество», в котором он потратил все свободные деньги на подарки семье Браун. Миссис Браун сказала, что сердита на него из-за этого, но Паддингтон был уверен, что так и надо было поступить. Такой уж он медведь.

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Автор: Елена Пашутинская