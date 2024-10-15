«Братья»: дисфункциональная семейно-криминальная комедия

На Amazon Prime вышла криминальная комедия автора «Зависнуть в Палм-Спрингс», в которой Джош Бролин и Питер Динклэйдж играют близнецов, а Гленн Клоуз — их маму. Станислав Зельвенский при таких вводных ожидал большего.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Моук (Джош Бролин) и Джейди (Питер Динклэйдж) Мангеры — близнецы, большую часть жизни посвятившие мелким правонарушениям, пока на очередном грабеже Джейди не схватили. Спустя пять лет он условно-досрочно освобождается, вступив в сговор с коррумпированным тюремным работником (Брендан Фрейзер). Моук тем временем успел завязать с криминалом, обзавелся женой (Тейлор Пейдж) и собирается стать отцом, но нехотя соглашается помочь брату, когда тот зовет его на плевое, по его словам, последнее дело. Моук еще не знает, что речь идет о бриллиантах, которые мамаша Мангер (Гленн Клоуз) похитила несколько десятилетий назад, заодно бросив сыновей.

Бролин и Динклэйдж, играющие близнецов, — одна из тех афиш, мимо которых трудно пройти мимо (хотя вроде бы и понятно, что надо). Впрочем, и без них здесь много интересных имен, не только актерских. Режиссер Макс Барбаков дебютировал фильмом «Зависнуть в Палм-Спрингс», свадебной вариацией на тему «Дня сурка» — одним из считаных в эпоху после #MeToo приличных ромкомов. Автор сценария Мэйкон Блэр — одаренный и разносторонний автор, актер, режиссер, постоянный соратник Джереми Сонье.

Из такой концентрации талантов вроде бы обязано было выйти что-то толковое или как минимум запоминающееся. «Братьев», фильм не без достоинств, к сожалению, сложно назвать и первым, и вторым. Джош Бролин, мануально ублажающий курящего орангутана, — сцена, которая не то чтобы быстро выветривается из головы, но и это, наверное, не самый желаемый результат (ни для кого, кроме орангутана).

В плюс авторам можно записать то, что разница братьев во внешности поразительным образом никак специально не обыгрывается, за исключением буквально пары незначительных моментов. Причем Барбаков и Блэр отнюдь не избегают дешевых шуток (см. выше), но здесь они решили провести черту, и это хорошая идея, так даже смешнее. Разумеется, герой Динклэйджа с его роскошными усами подковой (скопированными с маминого бойфренда, который казался маленькому Джейди крутым и который еще появится в фильме в необычном, скажем так, разрезе) более брутален в этой паре, а герой Бролина — немного размазня. Динамика между ними скорее из дуэта Депардье — Ришар, чем Шварценеггер — ДеВито.

Питер Динклэйдж, Гленн Клоуз и Джош Бролин

Брендан Фрейзер играет совершенно мультяшного злодея, который таращит глаза и без остановки пищит что-то злодейское. Нам, впрочем, дают понять, что все его недостатки — от комплексов, внушенных папашей-судьей, который раскатывает по своей усадьбе в инвалидной коляске с обрезом наперевес (это последняя роль великого М. Эммета Уолша). В роли другого сомнительного родителя — Гленн Клоуз с рыжими волосами и тоже с интересом к огнестрельному оружию. Яркая маленькая роль у Марисы Томей — она играет подругу Джейди по тюремной переписке, кого-то вроде Фиби Буффэ, если бы ее жизнь сложилась немного иначе, подальше от Центрального парка.

И все это вроде относительно мило, но Барбаков никак не может найти нужный тон. Комедия выглядит натужной и часто просто менее смешной, чем хотелось бы. Попытки немного сгустить краски (сценарист обычно тяготеет к иссиня-черному юмору) разбиваются о естественную сентиментальность семейных разборок. Сюжетные повороты видны за километр, поскольку уже были использованы в ста таких же фильмах.

Гленн Клоуз

На свои примерно 80 минут «Братьев» худо-бедно хватает. «Stumblin In», нетвердыми голосами спетая в караоке. Погоня с участием бульдозера и машинок для гольфа. На кого-то падает рождественская елка. Бролин в белых трусах падает через перила. За Динклэйджем вообще интересно следить в любой ситуации. Но богатый природный потенциал «Братьев», как и самих незадачливых героев, досадно не использован.