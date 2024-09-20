«Не говори никому»: хоррор в духе «Сплита», в котором Джеймс Макэвой снова играет мускулами

В мировой прокат вышла новая лента компании Blumhouse — стабильного поставщика не очень дорогих, но качественных хорроров. «Не говори никому» — англоязычный ремейк одноименного скандинавского хита о паре, чей визит к приятелям по отпуску оборачивается кошмаром. В почетной роли маньяка — Джеймс Макэвой.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Живущая в Лондоне американская пара отправляется на отдых в Италию. Там красиво, но скучновато, поэтому Бен (Скут Макнэри) и Луиза (Маккензи Дэвис) искренне радуются, когда с ними начинают общаться такие же туристы, только из Великобритании. Пэдди (Джеймс Макэвой) и Кира (Эшлинг Франчози) с ходу приглашают новых знакомых к себе в гости в английскую глубинку, но американцы поначалу воспринимают это как ни к чему не обязывающий знак вежливости.

Агнес (Аликс Уэст Лефлер), дочь Бена и Луизы, отлично ладит с Антом (Дэн Хаф), сыном Пэдди и Киры. Проблема лишь в том, что мальчик не говорит, а родители списывают это на какую-то загадочную болезнь. По возвращении в дождливый Лондон Бен и Луиза получают повторное приглашение погостить в Уэст-Кантри. И, поразмыслив, решают его принять — в конце концов, никаких других приятельских связей им с момента переезда установить так и не удалось.

«Не говори никому» — вольный ремейк датско-нидерландского хоррора двухлетней давности с таким же названием. Там действие разворачивалось очень медленно, намного медленнее, чем в новой версии, но в этом и был смысл. Датская пара, приехавшая к голландским знакомым, терпела странное поведение хозяев до тех пор, пока не становилось слишком поздно.

Режиссер Кристиан Тафдруп таким способом исследовал сразу две темы. Во-первых, границы вежливости как социальной нормы. Героями двигал сильнейший страх показаться грубыми, сказать не то и повести себя не так, как положено в приличном обществе. Во-вторых, границы маскулинности. Это был очередной фильм о потомке викингов, который в XXI веке изнежен буржуазным комфортом, капитализмом и феминизмом настолько, что больше никому не может дать отпор; тот же мотив красной линией проходит, например, через творчество шведа Рубена Эстлунда.

Мортен Буриан в фильме «Не говори никому» (2022)

В фильме Тафдрупа камера все время следила за лицом несчастного датчанина, у которого даже улыбка была вымученно-извиняющейся. Именно этот персонаж находился в центре сюжета, и актер Мортен Буриан проделал фантастическую работу, заставив зрителя прочувствовать всю глубину его смятения и унижения. Голландскому абьюзеру времени было уделено намного меньше, он до самого финала так и остался таинственным незнакомцем, воплощающим беспредельность насилия.

Джеймс Макэвой, звезда англоязычного ремейка, вполне мог бы сыграть главу той семьи, с которой происходят все ужасы. С датчанином Бурианом они даже внешне очень похожи. Но в новом фильме акценты расставлены по-другому, поэтому куда выигрышнее оказалась вторая мужская роль. Пэдди, персонаж Макэвоя, с самого начала представлен публике как подозрительный человек, от которого можно ожидать каких угодно безумств. И они, конечно, последуют. Как только непуганые Бен и Луиза пересекут порог его дома, спуску он им уже не даст.

Джеймс Макэвой и Эшлинг Франчози

Помните «Сплит», в котором Макэвой с мастерством протея перевоплощался в разные личности, живущие в теле одного человека? «Не говори никому» усиленно пытается воссоздать для зрителя тот же аттракцион. И хотя Пэдди никакими диссоциативными расстройствами, скорее всего, не страдает, предугадать его поведение в каждый следующий момент невозможно. Он то скачет со скалы, то читает стихи, то рычит, то гоняет на «Веспе», то исступленно ломится в дверь, как Джек Торранс в «Сиянии», то запевает песню «Eternal Flame», главный хит саундтрека.

Это не только жутко, но и чертовски весело. Британский режиссер Джеймс Уоткинс отбрасывает серьезный тон оригинала, его фильм — это скроенная по всем канонам жанра история о людях, которые заехали не туда. Над их наивностью он откровенно потешается, причем если Луиза еще способна оказать сопротивление (Маккензи Дэвис виртуозно и с большой страстью изображает разочарованную жену), то Бена сценарий превращает в пустое место. На фоне Пэдди он совсем теряется. И это уже не имеет отношения ни к вежливости, ни к маскулинности. Авторам фильма просто надо расчистить экранное пространство для брутальной харизмы Макэвоя.

Маккензи Дэвис

Финал тут тоже другой. Там, где Тафдруп глушил библейскими аллюзиями, Уоткинс окончательно уходит в комедию. Судя по язвительным шуточкам о датчанах, которыми наполнена первая четверть фильма, первоисточник он вообще не воспринял всерьез. Кому нужны все эти скандинавские терзания, когда можно устроить старую добрую погоню с ножами и топором? Был фестивальный авторский фильм на выстраданную тему — стал приглаженный ужастик для мультиплексов. Зрители не в накладе, у них будет возможность оценить обе версии. Хотя если вы видели «Сплит», то на этих каруселях вы уже точно катались.