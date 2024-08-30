«Трасса»: эталонный психотриллер от сценариста «Нулевого пациента»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала об исчезнувших девушках и их растерянных родителях. В хитросплетения детективного триллера погрузился Тимур Алиев.

О чем это

13-летняя девочка Вита (Василиса Немцова) просыпается раньше остальных. Пока родители мирно спят в своих постелях, Вита открывает сейф, где хранятся ружье и патроны (дело происходит в небольшой станице Ставрополья). Тишину утра нарушают выстрелы. Вита убивает всю семью, после чего идет в сарай, где пытается повеситься.

На шум прибегает сосед Виктор (Александр Ильин-мл.). «Быстро сориентировался в ситуации, вытащил ее из петли», — буднично доложит он на допросе. Резонансное дело поручают вести Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). Тут на сцене появляется вторая протагонистка — Светлана Незнамова, судья из Санкт-Петербурга (Карина Разумовская). Несколько дней назад ее приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко) ушла из дома, прилетела в Минеральные Воды, чтобы найти биологических родителей, но пропала сама.

Петербургский флешбэк. Кира вот-вот должна поступать в институт, но заметно нервничает: Светлана обещала на 18-летие раскрыть приемной дочери тайну ее рождения. Родители якобы отказались от Киры, когда та была совсем маленькой, но какой-то детали в этом рассказе не хватает. Жизнь судьи в культурной столице не особо веселая: днем — вынесение судебных вердиктов, вечером — ужин в ресторане с начальником/любовником Игорем (Геннадий Смирнов), плавно перетекающий в секс в гостиничном номере. Из-за нервной работы Света пьет горькую и ест сладкое. В свободное от службы время женщина ездит на дачу, где якобы пишет диссертацию, а на самом деле кадрит дальнобойщиков, которые заехали перекусить в придорожное кафе, и занимается с ними сексом прямо между припаркованными фурами.

Следователи изучают камеры наблюдения в аэропорту и на трассе и выясняют, что пропавшая Кира незадолго до исчезновения была в автомобиле, который принадлежал родителям Виты. Выходит, что ее семья и Кира каким-то образом связаны. В детском доме, откуда Светлана забрала девочку много лет назад, никто не торопится помогать «никудышной матери». «Не уберегла, получается», — сетует директриса, а когда Света и Эльвира уходят, принимается жечь архивы.

Жива ли Кира? Почему Вита расстреляла родителей? Как со всем этим связаны местные власти? Действительно ли на трассе и в ее окрестностях уже 18 лет пропадают девушки или это лишь домыслы того самого бдительного соседа Виктора, который и сам долгие годы пытается разыскать жену?

Кто это сделал

«Трасса» — новый проект режиссера Душана Глигорова и сценариста Олега Маловичко, созданный продюсерской компанией «Среда». Тандем Глигорова и Маловичко отлично зарекомендовал себя в сериале «Хрустальный» — мрачном триллере о детских травмах двух братьев, которые соприкоснулись с насилием в юности.

Снимал «Трассу» тот же оператор, что работал на «Хрустальном» — характерная стилистика воздушной, танцующей вокруг героев камеры Батыра Моргачева легко узнается и здесь. Премьера пилота состоялась на Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия».

Как это выглядит

Как гармоничный сплав детектива и триллера — с массой подсюжетов, с насыщенными событиями эпизодами и отличным кастом. От деконструкции токсичной маскулинности в «Хрустальном» Глигоров и Маловичко перешли к запутанной истории женщин «сильных профессий», которые падают, встают и вновь обретают силу — уже внутреннюю, а не идущую от мантии судьи.

«Трасса» снята крайне изобретательно, кадр всегда насыщен мельчайшими деталями. Например, пока маленькая девочка готовится убить всех, у зрителя достаточно времени, чтобы разглядеть сельский быт: вот фотографии счастливой семьи на стене, вот потертое инвалидное кресло у кровати бабушки, вот аккуратно развешанные вещи. Праздник перфекциониста, который одновременно и жути нагоняет.

Актерские работы в сериале безупречны. Чего стоит только одна Карина Разумовская. Еще вчера ее героиня жила в комфортных условиях, выносила нужные приговоры по наставлению начальства и ни в чем себе не отказывала. Сегодня, оказавшись в форс-мажорной ситуации, она больше не женщина в футляре, а скорее, дама в беде. Разумовская отлично отыгрывает экстремальные колебания характера героини, которая то бесконечно и властно спорит с ментами на повышенных тонах, то «изображает жертву» (занимаясь сексом с дальнобойщикам, она просит ее ударить), то бросается под пули предполагаемого похитителя.

Ничем не уступает Разумовской и Александр Ильин-мл. — с виду диковатый бирюк, которого не принимает местное общество. На первый взгляд, это герой-одиночка, который посвятил жизнь поискам пропавшей жены. В одной из комнат Виктор сделал целую галерею досок, фотографий, объявлений и газетных вырезок, связанных друг с другом красной нитью (буквально). После знакомства со Светланой Виктор предстает куда более здравомыслящим, чем казалось поначалу. Как и многие в сериале, это глубокий, неоднозначный персонаж с темным прошлым, эхо которого донеслось до настоящего.

Неординарные герои — одна из причин, почему «Трассу» непременно хочется досмотреть до конца. Маловичко умело расставляет сценарные крючки в первых эпизодах, на каждый из которых он подвешивает одну из множества теорий насчет того, что же здесь, черт возьми, происходит и кто за всем на самом деле стоит. Каждые 10–15 минут в голове проносится: «Здесь она странно посмотрела, там не досчитались записи с камер, тут не хватает важного документа, здесь попросили притормозить расследование, потому что это сын начальника и нужно быть аккуратнее». Почти каждый, кто встречается на пути Светлане и Эльвире, что-то скрывает. Такого градуса напряжения в российских детективах не было очень давно.

Анна Михалкова (справа)

Плюс мистическая атмосфера. Света, например, катается по Санкт-Петербургу, слушая в машине «Алые паруса» Александра Грина — вероятно, мотив переплетения жизненных сюжетов девушки из Гринландии и питерской судьи больше прояснится в дальнейших эпизодах. На сказочную реальность реальности намекают и пейзажи «Трассы»: в глубинах лесных массивов белеют величественные колоннады сталинских зданий-дворцов, сияют разноцветными витражами огромные окна. При этом внутри помещений — то тюрьма, то детский дом, то полицейский участок. Буквально красота и уродство в одном флаконе, визуальный конфликт между внешней изысканностью и внутренним разложением.

Вердикт

Эталон увлекательного российского детектива, который стоило бы поместить в палату мер и весов. Сюжетной перегруженности нет, интрига имеется, актеры работают на 146%. В кадре шик и лоск по соседству с убийствами, секс-работой и черными мешками для трупов. Дети опять дистанцируются от несчастных взрослых и пропадают. Полиция снова не «Менты», а отважные герои, которые непременно поймают негодяя. Мы вроде это видели в диапазоне от «Стаи» и «Водоворота» до «Фишера» и «Офлайна», но новый образчик жанра более чем привлекателен. В «Трассе» все так складно, что и глаз радуется, и сердце трепещет. Сразу и не поймешь, от сочувствия или от страха.

Автор: Тимур Алиев