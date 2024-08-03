«Зорро» с Дюжарденом: подвиг вместо пенсии

В Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой вышла новая, французская версия приключений легендарного Зорро с Жаном Дюжарденом в заглавной роли. Все куртуазные шутки мстителя предпенсионного возраста с интересом прослушала Татьяна Алёшичева.

1821 год. Лос-Анхелес (в сериале его название произносится именно так) — пыльный городишко в Калифорнии, который находится под властью испанской короны. Им управляет любимый народом губернатор дон Алехандро де ла Вега (Андре Дюссолье) с помощью своего никчемного сына дона Диего (Дюжарден). Тот чувствует себя ущемленным: он ходит в помощниках отца больше сорока лет (сорок восемь, если быть точным) и считает, что старику давно пора уйти на покой и передать ему бразды правления. Но вожделенный ключ от города Диего получит лишь после того, как эмоциональный папаша скоропостижно отправится на тот свет от сердечного приступа. Тут-то и обнаружится, что городская казна пуста. Чтобы купить расположение подданных и обеспечить их хлебом и зрелищами, дон Алехандро долгие годы занимал деньги под проценты у богатого землевладельца дона Эммануэля (Эрик Эльмоснино) с условием, что возвращать их будет сын.

Андре Дюссолье (в центре)

Заделавшись алькальдом, дон Диего повсюду сталкивается с несправедливостью и разрухой: испанский гарнизон притесняет коренных жителей Нового Света, в городе разрушается водонапорная башня, а вместо того чтобы платить муниципальные налоги, горожане просаживают деньги в казино, построенном доном Эммануэлем руками бездомных бродяг и индейцев. Кстати, дон Диего и его образованная супруга Габриэла (Одри Дана) предпочитают называть их «автохтонами», ведь Колумб открыл Америку, а не Индию, откуда тогда тут взяться индейцам. Поначалу дон Диего хочет доложить испанскому королю Фердинанду VII о несправедливостях, которые творятся в колонии, но потом находит способ лучше — надевает маску Зорро и грабит казино. Так и деньги для бедных находятся, и дон Эммануэль получает по заслугам (на самом деле, нет, но не будем забегать вперед и спойлерить!).

Загвоздка только в том, что донна Габриэла, кажется, влюбляется в мужественного героя в маске, на фоне которого ее тюфяк-муж сильно проигрывает.

В новой интерпретации легенды о Зорро прежде всего бросается в глаза возраст главного героя — Дюжарден импозантен и по типажу будто создан для ролей в «фильмах плаща и шпаги», но актеру уже 52 года, и сценаристы даже не думают это скрывать, а намеренно подчеркивает возраст главного героя — помните ремарку, что он служил помощником отца долгих 48 лет? Но если проследить кинокарьеру Зорро как персонажа, то слюнявым юнцом он не был с самого начала. Первый фильм о Зорро по роману Джонстона Маккали «Проклятие Капистрано» (1919), славный своими трюками и отменно срежиссированными драками, был снят спустя год после выхода книжки, в 1920-м, в эпоху немого кино, и запустил карьеру Дугласа Фэрбенкса, которому на тот момент было 37 лет. Первым французским Зорро стал Ален Делон тоже не в юном возрасте — актеру было 39. А когда маску Зорро надел Антонио Бандерас, ему было немногим меньше — 38 лет. Но невозможно не упомянуть и о самой свежей испанской экранизации: в январе нынешнего года вышел удачный испанский сериал «Зорро» с 27-летним Мигелем Бернардо в заглавной роли.

Образ Зорро тем и хорош, что его могут примерять разные актеры, он буквально создан для этого. Считается, что в основу легенды о Зорро, Робин Гуде из Нового Света, легли образы ирландского авантюриста и пирата XVII века Уильяма Лампорта (или Ломбардо, как его называли на испанский манер), которому покровительствовал всесильный испанский министр граф Оливарес. После смерти покровителя, когда подвиги Ломбардо попрали все законы божеские и человеческие (его обвиняли в колдовстве!), он был сожжен на костре. Вторым прототипом Зорро был небезызвестный Хоакин Мурьета — мексиканский разбойник времен золотой лихорадки, по преданию, раздававший деньги беднякам; ему отрубили голову. Итак, Зорро это собирательный образ, но главное даже не это. Легенда допускала, что под маской Зорро могли выступать совершенно разные люди, именно поэтому он и стал бессмертным: погибает один герой, а ему на смену заступает другой.

В новом сериале мы видим немолодого и неуклюжего господина, который переживает кризис уже даже не среднего возраста и распад бездетного брака — да это же типичный скуф! Местные аристократки смеются над Габриэлой, в доме которой никогда не звучал топот маленьких ножек, и та с отчаяния пытается усыновить индейского мальчишку Накая (Бальтазар Эспинак), который первым делом крадет столовое серебро. В то же время дон Диего плачет в жилетку своему жизнерадостному немому слуге Бернардо (Сальво Фикарра): жена того и гляди изменит ему с Зорро! «Как она смотрит на него и только на него. На меня она в последний раз так смотрела, когда мы ездили с ней в медовый месяц в Санта-Анну». Зорро традиционно принято сравнивать с Бэтменом: он точно так же стоит на страже интересов обездоленных и носит две личины. Но Бэтмен в любой ипостаси был персонажем мужественным и маскулинным, здесь же герой, скорее, смахивает на Человека-паука, которому маска помогает завоевать подругу, только эта история помещается не в подростковый канон, а в возрастную категорию 45+.

Эрик Эльмоснино и Жан Дюжарден

Налицо и доморощенный психоанализ, преподнесенный в сериале в юмористическом ключе. «Человек под маской Зорро жил в тени отца-тирана, который его подавлял! Поэтому его жестокость направлена на представителей власти, олицетворяющих отцовскую фигуру — на нее он не мог обрушить свой гнев», — эту глубокомысленную сентенцию произносит сержант, командующий местным гарнизоном. Шуток такого рода в сериале достаточно. После смерти неугомонный папаша дона Диего является сыну в виде призрака и лезет в его жизнь в самые интимные моменты. Наконец, и сама донна Габриэла призывает мужа надеть маску: «Может, попробуем ролевые игры?»

На подобный юмор, подхватывающий традиции старых французских «фильмов плаща и шпаги» (вроде костюмного кино с Жаном Марэ начала 1960-х годов), сериал и делает главную ставку. Фехтование и трюки тут тоже присутствуют, но лишь как элемент обязательной программы. Важнее не то, как Зорро висит на люстре и сталкивает лбами сразу двух противников, а то, как фехтуя, он одновременно любезничает с дамой. «Фильмы плаща и шпаги» — умирающий жанр, они устарели, подобно мюзиклам 1950-х, и оживить их можно, лишь в каком-то роде переосмыслив, как фильм «Артист» с тем же Дюжарденом переосмыслил немое кино, а «Агент 117» — шпионское. Это можно было сделать в традиции программной для французского кино «Королевы Марго» (1994): кровь, грязь и реалистичная постановка драк. По этому пути пошли, например, создатели новейших французских «Трех мушкетеров» (2023). Но здесь само присутствие Дюжардена стало признаком другого подхода: вышла стилизация под куртуазное костюмное кино старого образца, где диалоги и шутки важнее трюков, и никакой реализм в повествовании даже не ночевал за ненадобностью.

Смотрите сериал «Зорро» в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Автор: Татьяна Алёшичева