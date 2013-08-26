Что было в первом сезоне «Колец власти»? Вспоминаем основные события сериала перед его возвращением

29 августа на Amazon Prime возвращается сериал «Властелин колец: Кольца власти». Первый сезон завершился почти два года назад, поэтому мы решили освежить впечатления, напомнить, кто был его основными действующими лицами и что нужно знать перед стартом новых серий.

Главные герои

Что произошло с Галадриэлью

В стародавние времена бессмертные эльфы жили в Валиноре в мире и согласии и не знали боли, горя и смерти. Но возвышение темного властелина Моргота втянуло народ в жестокий и кровопролитный конфликт, который затянулся на тысячи лет. В конце концов эльфам удалось одолеть злодея, но цена оказалась слишком высока. Среди погибших оказался Фингол, брат воительницы Галадриэли.

Фингол пал от руки могущественного волшебника Саурона — главного приспешника Моргота. После падения своего хозяина Саурон и созданные им полчища орков бесследно исчезли. Галадриэль и другие эльфы долгие годы разыскивали беглецов в самых отдаленных уголках Средиземья, но терпение эльфийского короля Гил-Галада лопнуло, и он велел прекратить поиски. Следопыты воротились в королевство Линдон и в награду за долгую борьбу со злом получили возможность вернуться домой, в Валинор.

Однако Галадриэль не смогла смириться с поражением и в последний момент, когда корабль был готов пройти преграду, отделяющую Валинор от остального мира, прыгает за борт и плывет обратно. Эльфийка несколько переоценила свои силы, но, к счастью, рядом оказался плот, на котором находился переживший кораблекрушение человек по имени Халбранд. Он пытался скрыться от своего прошлого и хотел начать новую жизнь, его дом в Южных землях разрушили орки. Вместе Халбранд и Галадриэль пережили несколько испытаний, а на следующий день их подобрал корабль, принадлежащий могущественному островному государству Нуменор.

Что творится в Нуменоре

Некогда предки островитян единственные из всех людей поддержали эльфов в войне против Моргота. В благодарность за их жертву Валар подняли из океанских вод остров, на котором возникло величайшее из людских королевств. Однако с годами нуменорцы возгордились и отдалились от своих былых союзников; Галадриэль стала первой за долгое время эльфийкой, ступившей на берег острова.

Синтия Аддай-Робинсон

Она не горит желанием оставаться в Нуменоре, но королева острова Мириэль не хочет ни отпускать ее, ни помогать ей. В конце концов спустя пару серий бессмысленных споров Мириэль согласилась помочь эльфийке и снарядила экспедиционный корпус на помощь Южным землям, страдающим от орков. В ряды корпуса вступило множество добровольцев, в том числе опытный капитан Элендиль и его сын Исильдур. А вот Халбранд, оказавшийся потомком последнего короля Южных Земель, не горел желанием возвращаться домой и всячески пытался остаться в Нуменоре. Галадриэль убедила его не противиться своей судьбе. В конечном итоге нуменорский экспедиционный корпус все-таки отплыл в Средиземье с Галадриэлью и Халбрандом на борту.

Хаос в Южных землях

Жителей Южных земель действительно притесняли орки, разоряя деревни, угоняя местных жителей в плен и заставляя копать обширную сеть подземных ходов. Всех же, кто пытается оказать сопротивление, орки предали мечу.

Джозеф Моул

Нуменорская конница успела вовремя — орки как раз собирались вырезать жителей очередной деревни. Галадриэли и Халбранду удалось взять в плен лидера орков, которым оказался падший эльф Адар. Адар заявил, что избавился от Саурона, потому что устал жертвовать своими детьми во имя его устремлений, а теперь просто хочет построить для орков новый дом.

И его планы близки к реализации! Слуги Адара запустили древний механизм (неизвестно кем и зачем построенный), и тонны воды обрушились в траншеи и окопы — именно для этой цели и прорытые пленниками. Оказывается, они вели до самого Ородруина. Вода попала в недра Роковой горы и спровоцировала извержение. Огромные облака вулканического пепла затмили свет солнца, а Южные земли превратились в Мордор.

Выжившие нуменорцы возвращаются домой. Их королева Мириэль ослепла, а многие воины погибли. Исильдур тоже считается погибшим. Галадриэль простилась со своими союзниками, ей нужно быстро доставить раненого Халбранда эльфийским лекарям, иначе он не выживет. Мириэль обещает вернуться для нового этапа борьбы с врагом.

Стычки эльфов и гномов

Пока Галадриэль поднимала Нуменор на борьбу с орками, у ее соотечественников в Средиземье были другие проблемы: свет Эльдар затухает, эльфийские леса поразила скверна, и если быстро не найти от нее противоядие, то раса остроухих будет вынуждена покинуть Средиземье и вернуться в Валинор.

Отправившийся к гномам с поручением от своего короля Элронд узнал, что подземные жители наткнулись на новый металл, легче шелка и крепче железа. Гномы назвали свою находку «серебристое сияние», по-эльфийски — «мифрил». Вернувшись домой, Элронд понял, что Гил-Галад изначально знал о мифриле и хотел проверить слухи. Король верит, что только новый гномий металл может спасти его расу от исчезновения.

Элронд попросил о помощи своего друга Дурина, наследника гномьего короля. Дурин согласился помочь, но его отец решительно отказался помогать эльфам обмануть смерть и приказал заделать отверстие в штольне. И, возможно, не зря, ибо где-то в глубине шахты с мифрилом спит монструозный балрог.

Овайн Артур

Галадриэль привезла раненого Халбранда в Линдон. Исцелившийся южанин проявил нешуточный интерес к работе мастера Келебримбора, который искал способ исцелить леса от скверны с помощью небольшого фрагмента мифрила, полученного в подарок от Дурина. Келебримбор по совету Халбранда решил отлить из материала пару колец.

Поведение Халбранда с каждым днем вызывало у Галадриэли все больше вопросов. Порывшись в эльфийских архивах, она выяснила, что последний король Южных земель умер тысячу лет назад, не оставив наследника. Слишком поздно воительница поняла свою ошибку: все это время прямо у нее под носом скрывался Саурон.

Темный властелин предложил Галадриэли стать его королевой, а когда та отказалась, то сбежал, оставляя воительницу тонуть; в последний момент ей на помощь пришел Элронд. Эльфы решили все-таки отлить кольца, но не два, как предлагал Саурон, а три.

Таинственный Незнакомец

Где-то далеко на востоке племя мохноногов — предков хоббитов — готовится к сезонной миграции. Однако неожиданно свалившийся с неба мужчина несколько спутал их планы. Незнакомец ничего о себе не помнит и не знает даже собственного имени, но быстро выясняется, что он обладает огромной магической силой, которой пока не может пользоваться без вреда для себя и окружающих. Тем не менее он завел дружбу с юной Нори, обладательницей чересчур бойкого для мохноногов характера.

По следу Незнакомца идут три загадочные личности (мистики) в белых одеждах. Они нагоняют мужчину и изъявляют о своем желании служить ему, потому что принимают за Саурона. Слишком поздно они осознают свою ошибку: на самом деле, Незнакомец — один из волшебников истари. Волшебник изгоняет троицу обратно в мир теней, а затем собирается в путь на восток, к морю Рун. Там он должен найти ответы на вопросы о своем имени и предназначении и обрести истинную сущность. Нори отправляется с ним. В последних кадрах первого сезона Незнакомец и Нори идут на восток, эльфы создают Кольца власти, а Саурон приходит в Мордор.

Автор: Алексей Ионов