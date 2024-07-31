Добро пожаловать в Кэртиану. Показываем тизер-трейлер сериала «Этерна»

В тизер-трейлере знакомим вас с масштабным средневековым миром «Этерны», в котором разворачивается борьба четырех благородных семей за престол. Сериал, основанный на бестселлерах писательницы Веры Камши, выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

О чем это?

Законный наследник престола в изгнании и сын убитого мятежника — что между ними общего? У каждого своя цель: один мечтает занять трон и вернуть своей семье былую славу, другой — отомстить убийце своего отца. Юноши вступают в масштабную борьбу за власть и честь, в которой те, что казались друзьями, могут предать, а былые враги — превратиться в союзников. Ради достижения цели и принцу, и сыну бунтаря придется рискнуть самым ценным и сделать главный выбор в своей жизни — пойти предначертанным путем или выступить против самой судьбы.

Кто работает над сериалом?

Режиссером «Этерны» выступил Сергей Трофимов, сорежиссер и оператор «Нулевого пациента», который снимал «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, сериалы «Монастырь» и «Вертинский». Сценарий адаптировали Сергей Калужанов («Пищеблок 2», «Мажор. Фильм»), Сергей Козин («Налет», «Номинация») и Евгений Баранов, работавший и над «Этерна. Часть первая». Оператор — Павел Гусев («Разрешите обратиться»).

Продюсеры — Евгений Баранов, Ольга Филипук («Министерство неджентльменских дел», «Король и Шут») и Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром», «Кибердеревня»). Креативный продюсер — Никита Сугаков. Производство — Плюс Студия и Блэк Принц Продакшнс.

Кто играет в «Этерне»?

В ролях — Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Иван Трушин (Ричард Окделл), Павел Чинарёв (Робер Эпине), Антон Рогачёв (Альдо Ракан), Ксения Трейстер (Айрис Окделл), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр), Илья Виногорский (Валентин Придд), Валентина Ляпина (Мэллит), Евгений Стычкин (Енниоль), Иван Добронравов (отец Герман), Михаил Тройник (король Фердинанд Оллар), Любовь Константинова (королева Катари), Виктор Добронравов (Эгмонт Окделл) и другие.

Роль загадочного Магнуса Клемента исполнил российский актёр и режиссёр, хореограф и музыкант, создатель и руководитель театра DEREVO Антон Адасинский, также снявшийся в фильме «Гром: Трудное детство».

Что о сериале рассказывает команда?

Сергей Трофимов Режиссер

​​Это сериал о чести, долге, верности и любовь. Мне кажется, этого не хватает в современном контенте, да и просто в мире вокруг. Романтизм, героизм — вот главные черты «Этерны». И это то, что всегда вдохновляло меня в кино и что я пытался доносить до зрителя с самого начала своей кинокарьеры и на всем ее протяжении, невзирая на жанр, в которой снята история. Это присутствует в фильме «Монгол», в «Ночном дозоре», в «Последнем богатыре» и даже в сериале «Нулевой пациент». Я абсолютно убежден, что это нужно зрителю и откликается в нем.

Иван Трушин Играет Ричарда Окделла

Когда я учился на третьем курсе ВТУ им. М. С. Щепкина, агент прислала мне пробы на главную роль в сериал. Меня довольно быстро утвердили, и я начал залпом поглощать всю информацию по «Этерне», ее вселенной и персонажам. Конечно, упор делал на Ричарда, на его детство, сформировавшее травмы героя, на отношения в семье и на то, каким подростком он стал.

В России еще нет масштабного фэнтези. И я уверен, что мы заложим хороший фундамент и базу, чтобы это совершенствовалось. В «Этерне» с каждой серией все больше и больше погружаешься во вселенную. Ведь любой человек, включая сериал или кино, хочет сбежать от реальной жизни. Наш сериал, как мне кажется, дает этот эскапистский эффект.

Юрий Чурсин Играет Рокэ Алву

Очень рад, что авторы сериала многое оставили из авторского текста Веры Камши и адаптировали ее произведение для экрана. «Этерна» — это удивительный мир, в котором зритель сможет найти параллели с нашей действительностью.

Рокэ Алва — человек, который не боится ошибиться, совершает невероятные поступки и с успехом выходит из любых сложных ситуаций. Рокэ — любимец судьбы, невероятно богатый и свободный человек, непобедимый фехтовальщик и полководец. При этом внутри его сердца есть любовь, которую он держит в секрете и не может выразить, чтобы не подвергнуть ее опасности со стороны темных сил. Благодаря всей съемочной команде у нас появилась возможность раскрыть образ героя и попытаться разгадать вместе с ним тайны Этерны.

Валентина Ляпина Играет Мэллит

Мы постарались перенести на экран все основные события первой книги. У нас было больше экспедиций, роскошные костюмы, внушительные и качественные декорации. Зрители ждет масштабный проект.

Моя героиня Мэллит — умная и начитанная девушка, не такая, как остальные гоганы. Все потому, что отец с детства готовит ее к спасению мира от Великого излома. Мэллит изначально понравилась мне благодаря своей внутренней силе, искренности и обостренному чувству справедливости.

Когда премьера?

На Кинопоиске в 2025 году. Всего в сериале будет шесть эпизодов.