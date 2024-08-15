«Плохая обезьяна»: курортный нуар с удачным соло Винса Вона

На Apple TV+ начал выходить криминально-комедийный сериал про алчность, коррупцию, предательство и любовь на белоснежных пляжах Южной Флориды и Багамских островов. Взять его в отпуск советует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Неподалеку от Ки-Уэста в Южной Флориде турист выуживает из океана мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вскоре она оказывается в распоряжении Эндрю Йенси (Винс Вон) — полицейского, сосланного в Ки-Уэст из Майами, а теперь и там временно отстраненного от службы после инцидента с мужем его подружки (Мишель Монахэн). Никто не хочет заниматься конечностью, но чувство долга мешает Йенси скормить ее аллигаторам, как намекает начальство. Вскоре возникает блондинка (Мередит Хагнер), утверждающая, что рука принадлежала ее мужу, случайно погибшему, очевидно, на рыбалке, но Эндрю кажется, что женщина всхлипывает как-то ненатурально.

Мередит Хагнер и Роб Дилейни

Середина августа — идеальный момент для этого сериала, залитого солнцем и раскрашенного самыми яркими цветами, несмотря на все темные делишки и нечистую совесть его персонажей. Десятисерийная «Обезьяна» поставлена по одноименному бестселлеру Карла Хайасена — журналиста и плодовитого автора из Флориды, неизменно помещающего действие своих юмористических триллеров в родной штат. Его роман «Стриптиз» превратился в свое время почти официально в один из худших фильмов в истории. Судьба «Обезьяны» должна сложиться куда более удачно. Она немногим более чем размашисто экранизированное пляжное чтиво, но выполняет свои скромные задачи на отлично.

Это одновременно честный старорежимный теленуар и его иронический ремикс. Имеется полицейский (де-факто, скорее, частный сыщик) с сомнительными методами и циничными шуточками, но золотым сердцем. Десятка два важных персонажей, пересекающихся под разными углами. Запутанная в деталях (хотя в целом довольно прямолинейная, простительно неправдоподобная и изобилующая совпадениями) интрига. Есть даже закадровый голос — комментирующий не только действия, но и мысли героев всезнающий рассказчик. Им выступает эпизодический персонаж, бывалый капитан туристического суденышка. Так что ему можно, видимо, простить литературные конструкции вроде «Роза не помнила, когда в последний раз сидела рядом с мужчиной, который был озабочен тем, что он кладет себе в рот, больше, чем тем, что он пытался засунуть в ее».

Винс Вон

Главный актив «Обезьяны», безусловно, Винс Вон, всего лишь во второй раз играющий большую роль в сериале после памятного выхода в «Настоящем детективе». Здесь его герой куда меньше морщит лоб, чем тамошний Фрэнк Семен, и Вон по большей части выступает в своем, казалось бы, основном, но в последние годы подзабытом комедийном амплуа. Эндрю Йенси болтает почти без передышки, что несколько утомляет окружающих, зато развлекает зрителя. Как герой боевика и герой-любовник 54-летний актер уже выглядит чуть менее убедительно, чем просто двухметровый шутник в гавайской рубахе, но пару пробежек и секс на столе в морге он еще может себе позволить.

Сериальная актриса Натали Мартинес играет горячего судмедэксперта (так что реплику про морг можно считать спойлером), которая фактически становится напарницей Йенси. Монахэн, которая вроде бы начинает сериал в качестве его возлюбленной, быстро пропадает, однако периодически возвращается и полна сюрпризов. Отца Йенси, раздающего непрошеные жизненные уроки, трогательно играет 85-летний Скотт Гленн. У комика Роба Делани более интересная, чем кажется поначалу, роль жулика-девелопера, который хочет построить курорт на Багамах. На соседнем с Флоридой архипелаге разворачивается значительная часть действия, и там своя грядка сюжетных линий и персонажей. Необходимо упомянуть обаятельного молодого рыбака (Роналд Пит) и почти трагическую героиню по имени Драконья Королева (никакого отношения к Дейенерис) — то ли колдунью, то ли аферистку, которую с большой отдачей и в невероятных нарядах играет англичанка Джоди Тернер-Смит.

Рональд Пит и Аба Артур

Шоураннер Билл Лоуренс, автор «Клиники» (у Зака Браффа тут тоже есть небольшая роль), соавтор «Теда Лассо» и «Терапии», традиционно склонен разбавлять шутки сентиментальностью и слегка навязчивой нравоучительностью, но здесь палповый материал не дает ему особенно разгуляться. И хотя драматические пути многочисленных героев развиваются и закругляются очень гладко, словно по учебнику, в этом есть свое изящество, а баланс между эксцентричным черным юмором и приступами серьезности в целом соблюден.

Что касается обезьянки, то она в основном находится на обочине экшена, но вовсе не плохая (ее играет 30-летняя Кристал, капуцин-звезда с фильмографией примерно как у Брэдли Купера, ее партнера по «Мальчишнику в Вегасе»). Помимо нее, в сериале действуют шпиц удивительной наивности, кот с разными глазами, хромой олененок, мудрый ламантин, плюс по мелочи енот, крокодилы, ящерицы, черепахи, чайки и пеликаны. Стоящий, иначе говоря, сериал.