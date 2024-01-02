Фильм о съемках «Слова пацана»: почему поменяли финал и откуда взялось бумажное пианино?

В онлайн-кинотеатрах Start и Wink вышел фильм о создании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — хита 2023 года, триумфатора премии АПКиТ и всенародно любимого проекта. В фильме команда шоу и актеры собрались вспомнить, что было на площадке и за ее пределами. Вот самые интересные детали: откуда появилась фишка Марата с руками, у кого было бумажное пианино, зачем переделали финал.

Сценарий написали за 300 часов

Андрей Золотарев

Справиться с такими сроками (на написание ушло чуть больше месяца) Жоре Крыжовникову и Андрею Золотарёву помог Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х», по мотивам которой снят сериал. «Живая энциклопедия бандитской жизни», — характеризует его Золотарёв.

«Мне показалось интересным препарировать эту историю. Это ведь очень странная штука: весь город поделен на банды, нет ни одного района, который бы не принадлежал какой-либо группировке, все они что-то делят, но это происходит в то время, когда делить нечего. Все нищие, все ободранные, все в одних и тех же куртках, одних и тех же шапках, и они что-то делят — это настолько первобытная штука», — делится Андрей Золотарёв.

Бумажное пианино было у Юлии Пересильд

Сериал открывает сцена, где Андрей (Леон Кемстач) перед школой «играет» на картонке, на которой нарисованы клавиши фортепиано. Эту деталь режиссер Жора Крыжовников позаимствовал из детства актрисы Юлии Пересильд (мамы Анны Пересильд, сыгравшей Айгуль). «У Юлии не было пианино, и она училась играть на бумажном», — объясняет Крыжовников.

Леон Кемстач не хотел участвовать в кастинге

Леон Кемстач

Видео для проб с будущим Андреем Пальто записала его мама Лаура Кемстач, предпринимательница и жена актера и режиссера Антона Богданова. В итоге Крыжовникову прислали короткое видео, где Леон отказывается участвовать в кастинге и просит не снимать его. Режиссер уже по этому короткому фрагменту понял, что это интересный парень.

В фильме о создании сериала Леон признается, что изначально должен был играть Марата, а Рузиль Минекаев — Андрея. Но Леон по случайности выучил не тот текст для проб и в результате понравился команде в роли Андрея. В процессе еще поменялись характерами герои Славы Копейкина и Льва Зулькарнаева — изначально отрицательным персонажем был Зима, герой Льва.

Режиссер добавлял личные детали…

«В сериале тысяча и одна реплика, которые вытащены из моего детства», — признается Крыжовников. Так, например, завуча в школе, где учился будущий режиссер, звали Флюра Габдуловна. В сериале это учительница английского, которая попросила Андрея подтянуть Марата. А фраза «из ит клиар?» — коронное выражение классной руководительницы Крыжовникова. «Я первые несколько лет вообще не понимал, что она говорит, какой-то клей. Потом только понял».

Какие-то фразы героя Сергея Бурунова, отца Марата и Адидаса, говорил папа постановщика. Персонаж Марата отчасти списан с одноклассника и товарища Крыжовникова — внука крупного чиновника и предводителя местной пацанской банды.

Кстати, манера Марата держать руки списана с владельца ночного клуба, где в юности работал режиссер.

А момент с сумасшествием героини Юлии Александровой, мамы Пальто, которая поджигает волосы от плиты, основан на истории одногруппницы режиссера — так поступила ее мама.

…и контролировал соответствие эпохе

Жора Крыжовников

Например, Жора Крыжовников попросил художников по реквизиту найти настольную игру, в которую играл в детстве. За ней в сериале сидят Пальто с мамой и младшей сестрой. А когда снимали сцену школьного обеда, где у Андрея требует деньги Искандер (Григорий Дудник), режиссер рассказал команде, что в кадре не те ложки — у него в школе были алюминиевые. Еще просил саунд-дизайнеров добавить автобусу ЛиАЗ-67, на котором ездят герои, знаменитый звук стукающихся бутылок.

История с валенком тоже реальная

Сотрудник милиции дядя Ильдар (Антон Васильев) заводит Пальто в туалет, запихивает кирпич в валенок и избивает им парня «для профилактики». Этот момент тоже основан на реальных событиях: так сотрудники милиции пытались отвадить от пацанства Роберта Гараева.

Для съемок Янковский учился играть на гитаре

Иван Янковский

«Я вообще нулевой в музыке, абсолютно», — рассказывает Иван Янковский. Поэтому играть учился с самых азов: запоминал аккорды, как зажимать струны. А еще актер признался, что при монтаже не все его музыкальные сцены сохранились.

Фактуру искали в кино конца 1980-х

Для работы Жора Крыжовников отсматривал позднесоветские фильмы, начиная с 1986 года. Одним из референсов стала криминальная драма «Меня зовут Арлекино» 1988 года про молодежную банду. Там подсмотрели сцену с домашним видеосалоном, где ребята смотрели боевик.

Казанские пацаны не слушали «Седую ночь»

По словам режиссера, местные банды слушали западный поп. «На месте „Седой ночи“ должна была быть песня „Boys, Boys, Boys“ Сабрины Салерно. Это был сигнал к драке на дискотеке. Они воспринимали это как „Пацаны, пацаны!“ и начинали драться. Это был хит», — объясняет Жора Крыжовников. У разных группировок были свои песни. У какой-то, по рассказам постановщика — «Happy Song» группы Boney M.

Из-за маленькой детали решили переделать финал

Эта деталь, по словам сценариста Андрея Золотарёва, — обыск дяди Ильдара дома у Адидаса и Марата. После этого Золотарёв и Крыжовников поняли, что милиционер бы пошел с обыском и на работу к отцу пацанов, после чего от героя Бурунова отвернулись бы коллеги и друзья, а юбилей он бы встретил в одиночестве и со старшим сыном говорил бы иначе.

Автор: Елизавета Кузнецова