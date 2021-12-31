«Культурная комедия»: Владимир Котт призывает ко второй пермской «культурной революции»

В российский прокат выходит ромком Владимира Котта («Непослушник», «Заступники»), когда-то анонсированный как «пермский „Ла-Ла Ленд“». Посмотревший картину Никита Демченко докладывает: песен и душераздирающего финала здесь нет. Зато есть пермская фактура и Юрий Стоянов в роли поэта с алкозависимостью.

Никита Демченко Автор Кинопоиска

Славный город Пермь встречает 300-летие ровными дорогами, отремонтированными зданиями и ухоженными парками. С чиновниками тоже полный порядок, и только с культурой беда. Так, во всяком случае, считает дочь местного губернатора (Александра Велескевич), только что вернувшаяся из Лондона. Дом-музей Чехова и пастернаковские сосны — это здорово, но туристов нужно завлекать чем-то свежим, новаторским и актуальным. Даешь реструктуризацию экономики региона, да здравствует новая культурная столица России!

Заместителя мэра, Виктора Летаева (Алексей Чадов), назревающая реструктуризация немного беспокоит. Но не только из-за того, что Виктор не может выговорить это слово. Дело еще в том, что искусство в представлении Летаева (не только современное, а вообще любое) — это какая-то непрактичная блажь, им дом не согреешь. Однако деваться некуда: либо срочно окультуриваешься, либо прощаешься с должностью и любимым желтым Porsche.

Алексей Чадов

За помощью отчаявшийся Летаев идет в Институт культуры, где преподает Марина Николаевна (Яна Гладких) — одинокая, неуклюжая, но гордая и страстная идеалистка, для которой искусство — «это про чувства, боль и эмпатию». Сперва она упрекает чиновника отсутствием духовности, а потом все же решается на эксперимент по его обучению и перевоспитанию (тем более что получить госгрант проще, если ты на дружеской ноге с начальством). Возникший в процессе уроков хрестоматийный конфликт между властью и интеллигенцией в конце концов разрешит страстный поцелуй. Он научится понимать балет и поэзию, она же увидит жизнь за пределами «кулька» и примерит вечернее платье.

Как и идея «культурной революции» в Перми (удивительно, конечно, как фильм переписывает городскую историю, игнорируя события 2008–2011 годов), идея этого кино родилась в кабинетах: ее придумали член Общественной палаты Ямур Гильмутдинов и медиаменеджер Гавриил Гордеев (оба указаны в титрах). А воплощать их романтические фантазии в жизнь позвали сценариста Даниила Троценко и Владимира Котта, режиссера-стахановца, способного соревноваться в производительности с Гаем Ричи или, скажем, Романом Михайловым. Последние несколько лет Котт занимался франшизой «Непослушник», в которой город встречается с деревней, а цифровая современность — с бородатой архаикой. На похожих контрастах — между приземленностью крепкого хозяйственника и фантазиями бюджетницы — держится и «Культурная комедия». Подобный фильм уже был снят более десяти лет назад Авдотьей Смирновой («Два дня»), но с куда большей заинтересованностью в проблеме. Котт старается осторожно дистанцироваться от любых примет реального времени и старается вообще не думать, кому на Руси жить хорошо и за чей счет. Его фильм населяют сплошь хорошие и добрые люди. Летаев хоть и глуповат, зато свою работу выполняет добросовестно: и бордюр новый уложит, и капремонт в подъезде организует, и покраску лепнины в театре проконтролирует; Марина Николаевна совсем не божий одуванчик и своего не упустит, но цели у нее всегда возвышенные.

Яна Гладких

Некоторые вопросы вызывает низкая мораль другого интеллигента — пьющего поэта Белозёрова (Юрий Стоянов в привычном со времен «Городка» алкоамплуа), цинично обманывающего наивного чиновника. Но и он, как выяснится, не жулик, а просто страдающий художник, чью душу изранила безответная любовь. Это ведь ромком!

Но ромком пермский — при всех общих местах романтической линии комедийная как раз сильно завязана на локальную специфику. Разумеется, зрителей ждут аллеи парка имени Чехова, виды милых двориков, Пермского театра оперы и балета и живописного горнолыжного курорта Губаха, а также камео Антона Богданова из «Реальных пацанов». Да и все гэги имеют четкий пацанский привкус: герой Чадова, конечно, пальцы не гнет (хотя и вырос в детдоме), но «че там почем в „Трех сестрах“» интересуется. Ему противопоставлена бездушная антинародность губернаторской дочки, изъясняющейся исключительно англицизмами. Этим гротескным приемом Гильмутдинов и Гордеев, видимо, намекают на необходимость борьбы за чистоту русского языка. Скажем же на великом и могучем пермском диалекте: это не баско! «Культурная комедия» — досадная неудача, больше похожая на видеооткрытку к 300-летию Перми, развлекающую только тех, кто не может самостоятельно добраться до берегов Камы.