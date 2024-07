«Самая большая луна»: фэнтези, от которого хочется выть

В российский прокат выходит фильм о приключениях юных супергероев, косплеящих неформалов нулевых. Он должен был произвести революцию в жанре, стать началом огромной франшизы и поменять наши представления о технологиях визуальных эффектов. Посмотрев «Луну», Василий Корецкий вынужден констатировать: картина открывается, увы, далеко не такая радужная.

Василий Корецкий Кинокритик, старший редактор Кинопоиска

В начале было слово, и слово это было «эмарь». Потом прошло 20 лет, новое поколение юных зрителей уже и забыло обидную кличку поклонников Panic! At The Disco и My Chemical Romance, а дерзкий сериал «Школа» (первое и последнее явление эмо на российских экранах) стал чем-то типа «маминого кино».

Зато создатели фэнтези «Самая большая луна» все прекрасно помнили и, воспользовавшись амнезией поп-культуры, решили продать старую надрывную фактуру — чувствительных подростков с нелепыми прическами — под видом новых героев. Знакомьтесь: эмеры. То ли супергерои, то ли суперзлодеи психологического фронта, они питаются или, скорее, напиваются эмоциями простых людей: страхом, любовью, возбуждением и так далее. Любить эмеры не могут, причинять другим боль — тоже. Как и положено подросткам, они объединяются в большие компании по интересам, стремясь собрать в банде все цвета эмоционального спектра, то есть буквально каждая эмоция визуализирована тут визуальными эффектами определенного колера.

За эмерами, с одной стороны, охотятся юные силовики в черном, тоже обладающие способностью энергетического вампиризма («каннибалы»), а с другой — их используют какие-то серьезные коррупционеры в пиджаках, толкающие на международный рынок приложение для осознанности Emron. Утомительная презентация приложения, выдержанная в тошнотворных цветах, какие обычно используются для интерьеров салонов сотовой связи в торговых центрах, занимает всю экспозицию фильма, но мало что проясняет, кроме того что это какая-то липа, а все чудеса управления эмоциями вместо АI делают нанятые эмеры. Говорят герои фильма шершавым языком рекламы батончиков «Финт» (старожилы помнят), да и одеваются и ведут себя точно так же. Два исключения: персонаж Ивана Ивашова, который и выглядит как то ли сотрудник в штатском, то ли молодой функционер из департамента молодежной политики, и герой Филиппа Янковского, единственный старичок в радужном подполье. Тот поминутно падает в обморок от непосильной эмоциональной нагрузки (тут хочется сказать «на печень» — сложно поверить, что взрослый человек в трезвом уме может нести штампованную чушь типа «Ты всегда знал, что ты другой. Ты боялся, думал, что ты такой один. Но ты такой же как мы»).

Симона Куст

По поручению товарищей Денис, герой Ивашова, должен похитить аутичную эмершу Катю (кинодебют модели Симоны Куст), которая все время норовит залезь то на стол, то на перила моста. Тут кроется тайна названия: парень выманивает затворницу с подмосковной дачи предложением посмотреть на «самую большую луну». Катя — последний недостающий цвет в спектре команды, который сделает их непобедимыми. Однако все идет не совсем по плану, так как Ивашов — эмер не настоящий, а значит, между героями может вспыхнуть незапланированная страсть. Сюжет затягивает, но не в том смысле: это булькающий кисель, трясина, в которой отчаянно хочется схватиться хоть за какую-то соломинку логики и причинно-следственных связей. Кажется, что это уже пятый или шестой фильм долгой франшизы, рассчитанный на ядерную фан-базу, а ты, новичок, попал сюда по своей глупой ошибке.

Тут самое время назвать авторов этого удивительного сочинения, однако это не представляется возможным. Долгое время «Луну» презентовали как дрим-проект Алексея Попогребского, первый за 14 лет фильм режиссера «новой тихой волны», последнее время занятого исключительно преподаванием в МШК и культовым сериалом «Оптимисты». Своеобразная игровая версия «Головоломки» должна была соединить психологический бэкграунд режиссера с его пристальным интересом к всевозможным новым технологиям (спецэффекты тут вроде бы собирались не пририсовывать на постпродакшене, а создавать прямо на площадке при помощи видеомэппинга). Но что-то где-то и явно не единожды пошло не так, и имя Попогребского не фигурирует ни на постере, ни в титрах (нередкая сегодня история). Осталась там только сосценаристка Елена Ванина; впрочем, вероятнее всего, по недоразумению или недосмотру. Невозможно поверить, что сценарий «Луны» писал человек, подаривший нам «Последнего министра», а инструкции актерам (делать вид, что проглотил лом? имитировать завирально-задушевные интонации телефонных мошенников?) давал режиссер, блестяще, на полутонах работавший с самим Броневым. Ведь только галлюцинациями текстового бота и можно объяснить постоянное присутствие на лицах каста той особой напряженной сосредоточенности, какая бывает лишь у страдающих запором и у актеров поточных эфирных сериалов, силящихся понять, что значат реплики, которые они вызубрили, и в чем тут вообще сюжет. Визуальные эффекты? Уже вообще неважно; кажется, даже если бы оператор «Луны» заснял настоящую человеческую душу, это не спасло бы ситуацию.

Филипп Янковский (в центре)

Монтировал «Луну», судя по всему, тоже АI, зачем-то нарезающий «восьмеркой» сцены многочисленных драк. То есть сначала мы смотрим на все как бы из-за спин «хороших», а через пять секунд — с противоположной точки, из лагеря «плохих». Возможно, такая интересная беготня устроена с глубоким философским смыслом, ради борьбы с бинарными оппозициями, но, так как экшен тут обычно происходит впотьмах, это просто мешает понять, кто кому в итоге навешал.

В целом все это настолько уныло, путано и неинтересно даже самим участникам съемок (актер Янковский оживляется лишь в те моменты, когда ему наконец предоставляется возможность просто тихо полежать на земле), что разводить какую-то аналитику дальше не имеет смысла. Наверное, можно было бы порассуждать о новой волне сказочно-фантазийного кино, об особенностях существования фантастики на российском рынке, вспомнить мудрые мысли Тимура Бекмамбетова о том, что успешная у нас фантастика всегда про настоящее, а не про попытки в него ни на мизинец не вляпаться. Но единственное истинно фантастическое допущение в «Луне» — это кеды Vans и костюмы Adidas на простых жителях Подмосковья летом 2024 года, а единственное пересечение с физической реальностью — виды природы да бронзовый чижик-пыжик (видимо, уже восьмой раз похищенный с Фонтанки), от которого изможденная Катя подзаряжается… любовью.

Вердикт? 2007-й нам все-таки вернули. Эмоция? Ну какая-то…