«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Полицейское ретро, главное оружие которого — усы Эдди Мёрфи

На Netflix вышла четвертая часть приключений Алекса Фоули. После паузы в несколько десятилетий полицейский из Детройта опять вынужден отправиться в Калифорнию. Умилялся критик Кинопоиска.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Годы идут, а Аксель Фоули (Эдди Мёрфи) по-прежнему охраняет правопорядок на улицах Детройта, где все знают его по имени. И вот старый друг Билли Роузвуд (Джадд Райнхолд) вновь вызывает Акселя в Беверли-Хиллз. Он в частном порядке расследует дело, связанное с наркотиками и коррумпированными полицейскими. Таггарт (Джон Эштон), другой их старый друг, — теперь шеф местной полиции, но он отказывается верить теориям Роузвуда. Ситуация осложняется тем, что одного из фигурантов — молодого латиноамериканца, которому шьют убийство — защищает адвокат по имени Джейн Сондерс (Тейлор Пейдж). Настоящая фамилия Джейн — Фоули, но она не хочет иметь с отцом ничего общего.

Поклонников Эдди Мёрфи этим фильмом дразнили десятилетиями. У многих за это время, очевидно, появились и успели хлопнуть дверью не только дети, как у Акселя, но и внуки. Вслед за провалом в 1994 году невыразительной третьей части в постановке Джона Лэндиса франшиза осталась лежать в бессознательном состоянии, откуда ее время от времени выводили электрическими разрядами. Бретт Рэтнер! Адиль и Билал! Телесериал про Фоули-младшего! Рэтнера с тех пор закенселили, сериал зарубили на корню, Адиль с Билалом переключились на «Плохих парней» — другую долгоиграющую коп-комедию тех же Симпсона и Брукхаймера. «Аксель Фоули» в итоге выходит с эпическим лагом ровно в 30 лет (с первой части прошло и вовсе сорок), и не в кино, а на Netflix, с режиссером-дебютантом — австралийским рекламщиком по имени Марк Моллой. Зато стриминговая премьера снижает напряжение, и вроде бы уже идут разговоры о следующем фильме.

Джон Эштон, Эдди Мёрфи и Джадд Райнхолд

Как легко догадаться, главным и безотказным оружием Акселя Фоули является ностальгия. Пистолет могут отобрать, ноги уже порой не слушаются, но желающие увидеть, как Мёрфи со своими усами и бейсбольным бомбером под до слез знакомую мелодию рулит по детройтской или лос-анджелесской улице, найдутся всегда. Мёрфи, впрочем, сохранился очень недурно (в отличие от некоторых коллег по франшизе): он начал сниматься в «Полицейском» таким юным, что спустя 40 лет ему всего шестьдесят с небольшим. Актер, в последние годы переживший ренессанс карьеры, вернулся к роли с очевидным удовольствием и несомненным успехом.

Сам фильм можно оценивать по-разному, но Мёрфи, конечно, на своем месте.

К камбэку присоединились в том числе и те, кто когда-то не стал сниматься в третьей части: Пол Райзер, чей герой стал детройтским шефом Акселя, и Джон Эштон. Таггарту-Эштону пришлось пояснять, что он вернулся с пенсии, чтобы не сидеть дома с женой — старорежимный юморок, который тут встречается, но все же не определяет тон фильма. Не хватает разве что лейтенанта Богомила. На месте даже Бронсон Пиншо, он же манерный Серж — тоже шутка из другого времени, но в контексте «Полицейского» вполне естественная, тем более что Мёрфи и сам по-прежнему не прочь поэкспериментировать с голосами и акцентами.

Насим Педрад, Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж, Бронсон Пинчот и Эдди Мёрфи

Кевин Бейкон механически, но с крысиной вальяжностью играет главного антагониста — коррумпированного силовика в безупречном костюме и дорогих ботинках. Джозеф Гордон-Левитт — коп, постриженный под Серпико — сперва мешает (как когда-то Роузвуд и Таггарт), а потом помогает Акселю и по странному совпадению является экс-бойфрендом его дочери. Гордон-Левитт, как ни странно, слабое место фильма, жертва несовершенного сценария. Он здесь ни то ни се, герой неопределенного возраста и амплуа, у которого нет химии ни с Пейдж (достойно справившейся со своей стереотипной ролью), ни с Мёрфи.

В программе ретрохиты («The Heat Is On»! «Shakedown»!), погони на снегоуборочной машине, гольф-карте и вертолете, вопиющие примеры служебного несоответствия, успешные и не очень попытки Акселя прикидываться кем-то другим, перестрелка, напоминающая финал «Лица со шрамом» — словом, примерно то же (а иногда буквально то же), что было в 1980-е. Аргумент, что сейчас другое тысячелетие на дворе, небьющийся. Но почему же тогда по телу на этом фильме разливается такое тепло? Возможно, он все же небезнадежен. Возможно, заметил бы Фоули, верному зрителю пора обзавестись памперсом.