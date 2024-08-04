Новости недели: «Ландыши. Вторая весна», «Час пик 4» и Ева Грин в «Уэнздей»

Новая неделя — новый дайджест новостей Кинопоиска. Сегодня смотрим первые тизеры продолжений «Клиники» и «Ландышей», гадаем, что будет в третьем сезоне «Уэнздей», и делаем ставки, чем еще готов заняться Тарантино, лишь бы не снимать свой десятый фильм.

Трейлеры недели

Вышел дебютный тизер перезапуска «Клиники». В коротком ролике показали, как Джей Ди, Тёрк, доктор Кокс, Эллиот и Карла встречают новых интернов. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок. Шоураннерами продолжения выступили Тим Хоберт и Асим Батра, которые работали над «Клиникой» в качестве сценаристов. Комедийный сериал вернется на экраны 25 февраля будущего года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

Продолжение «Ландышей» получило первый тизер. В новом сезоне с подзаголовком «Вторая весна» Катя сталкивается с распадом своей группы, ведет борьбу за наследство и пытается найти мужа Лёху. Свои роли вновь исполнили Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие. К актерскому составу присоединились Дмитрий Блохин, Иван Архангельский и рэпер ST (Александр Степанов). «Ландыши. Вторая весна» начнет выходить в начале 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.

A24 выпустила дебютный трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли. Главный герой — парень по имени Бекет, живущий в бедности из-за того, что его семья от него отреклась. Поэтому Бекет решает убить своих алчных родственников, чтобы к нему по наследству перешло все их состояние — 28 млрд долларов. В актерский состав также вошли Билл Кэмп, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Зак Вудс. «Наследник» выйдет в зарубежный прокат 27 февраля 2026 года. Фильм выпустят и в России благодаря «Вольге».

Опубликован трейлер романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. В фильме звезда шоу-бизнеса сыграла саму себя. По сюжету Ольга вкладывает средства в пельменный завод в Нижних Теплышках по совету возлюбленного, но мужчина исчезает с ее деньгами. Девушка решает, что делать с убыточным бизнесом. Роли также исполнили Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Марина Федункив и другие. «Равиоли Оли» выйдут в прокат 5 февраля 2026 года.

Кастинг недели

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в новом «Изгоняющем дьявола». Для актрисы это будет первый полноценный фильм ужасов. Режиссером и сценаристом картины выступает Майк Флэнаган, автор «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы». По данным Deadline, руководство Universal Pictures рассматривало других звезд на главную роль, но после успешного проката «Мир Юрского периода: Возрождение», собравшего 868 млн долларов при бюджете в 180 миллионов, выбор пал на Йоханссон.

Ева Грин сыграет в третьем сезоне «Уэнздей». Актриса исполнит роль тети Офелии, сестры Мортиши Аддамс, которая, судя по всему, станет новой злодейкой. Это будет также воссоединение актрисы с Тимом Бёртоном, с которым она работала над фильмами «Мрачные тени», «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Дамбо».

В сериале по Assassin's Creed сыграет Тоби Уоллес («Байкеры», «Скины»), сообщает Deadline. Австралийский актер получил одну из главных ролей, но подробности о его персонаже и сеттинге телеадаптации пока что неизвестны. Правда, источники СМИ передают, что в центре сюжета будут герои, которые ранее не появлялись в играх франшизы Ubisoft. Съемки сериала должны начаться в Италии где-то в следующем году, однако дата релиза пока неизвестна. Выйдет адаптация на Netflix.

В фильме «Король и Шут. Навсегда» появятся Бременские музыканты, но в виде зомби. Сыграли их участники группы Jane Air. В фильме они попадут под власть Некроманта, который угрожает сказочной вселенной Горшка и Князя. Jane Air также записали саундтрек — свою интерпретацию песни «Мертвый анархист», которая прозвучит в одной из ключевых сцен фэнтезийного фильма. «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года, а презентация ленты пройдет 14 декабря на «Comic Con Игромир».

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки третьего сезона One Piece. Его сюжетные детали не раскрывают. Вторая же часть сериала выйдет 10 марта 2026 года на Netflix и расскажет о путешествии Луффи и его команды по течению Гранд-Лайн. Когда выпустят третий сезон, пока не говорят.

Съемки пятого сезона «Медведя» стартуют в январе. Об этом рассказал Джереми Аллен Уайт, назвав приблизительную дату — 5 января. Когда выйдет продолжение, пока не уточняется, но предыдущие сезоны выпускали с промежутком примерно в год. Сериал продолжит рассказ о шеф-поваре, который пытается превратить забегаловку брата в мишленовский ресторан.

В Черногории завершился съемочный блок «Битвы моторов» с Юрой Борисовым. Об этом сообщили создатели фильма, поделившись свежими фотографиями с площадки. В центре истории — автогонщик Андрей Нагель, который выпускает первые отечественные автомобили «Руссо-Балт» и отправляется со своей разработкой на ралли в Монако. Ему помогает инженер-конструктор Дмитрий Бондарев. В фильме также снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и многие другие. Режиссером выступил Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября 2026 года.

Продолжение недели

«Час пик 4» запущен в работу, подтверждают источники Deadline. Выпустит его студия Paramount. Снимет продолжение Бретт Ратнер, режиссер прошлых частей серии. Ранее несколько студий отказались от выпуска фильма, в том числе Warner Bros. New Line, которая стояла у истоков франшизы с Джеки Чаном и Крисом Такером. Ожидается, что актеры вернутся к главным ролям.

Universal Pictures готовится расширить вселенную «Злой». На фоне успеха второй части мюзикла в прокате студия планирует развивать франшизу. Пока неизвестно, будет ли это фильм или сериал, но новый проект станет дополнением к дилогии. В центре сюжета, скорее всего, окажутся другие герои, так как, по словам автора песен мюзикла, история Эльфабы и Глинды завершена. Одна из идей заключается в том, чтобы обратиться к произведениям Грегори Магвайра, автора оригинального романа о Ведьме Запада, к которому он написал восемь продолжений.

Мегаломания недели

Новый фильм режиссера «Бруталиста» Брэйди Корбе будет четырехчасовым вестерном с рейтингом 18+. Об этом рассказал сам Корбе в интервью THR. По его словам, действие картины охватит период с XIX века до современности, но в основном события развернутся в 1970-х. Режиссер снимет фильм на 70-миллиметровую пленку, он планирует использовать для этого редкие форматы, которые обычно применяют для отдельных сцен, но не полного метра. Сюжетных подробностей нет, как и информации про актерский состав.

Прокрастинация недели

Квентин Тарантино снял в Fortnite эпизод, не попавший в первую часть «Убить Билла». Глава «Месть Юки», в которой Невесту преследовала сестра убитой ею Гого Юбари, была в изначальном сценарии, но для фильма ее так и не сняли. Двадцать с лишним лет спустя сцену превратили в анимационную короткометражку, созданную с персонажами онлайн-игры Epic Games. Впервые «Месть Юки» покажут в Fortnite в эти выходные, 30 ноября, в 22:00 по Москве. Но эпизод войдет еще и в расширенную версию «Убить Билла», которую выпустят в зарубежных кинотеатрах в декабре.

«Галя, у нас отмена!» недели

Apple TV отменил выход сериала «Охота» из-за обвинений в плагиате. Создателя и режиссера Седрика Анже заподозрили в том, что он позаимствовал сюжет из романа Дугласа Фэрбэрна «Shoot» 1973 года, по которому сняли одноименный фильм. По сюжету сериала друзья отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже уже в городе один из них замечает слежку за ними. «Охота» с Бенуа Мажимелем и Мелани Лоран должна была стартовать 3 декабря, но теперь ее выход отложен на неопределенный срок в связи с расследованием обвинений. Apple TV удалил все материалы о сериале со своего сайта.

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко