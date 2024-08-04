Кинопоиск
Индустрия

Новости недели: «Ландыши. Вторая весна», «Час пик 4» и Ева Грин в «Уэнздей»

Обсудить0

Новая неделя — новый дайджест новостей Кинопоиска. Сегодня смотрим первые тизеры продолжений «Клиники» и «Ландышей», гадаем, что будет в третьем сезоне «Уэнздей», и делаем ставки, чем еще готов заняться Тарантино, лишь бы не снимать свой десятый фильм.

Трейлеры недели

Вышел дебютный тизер перезапуска «Клиники». В коротком ролике показали, как Джей Ди, Тёрк, доктор Кокс, Эллиот и Карла встречают новых интернов. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок. Шоураннерами продолжения выступили Тим Хоберт и Асим Батра, которые работали над «Клиникой» в качестве сценаристов. Комедийный сериал вернется на экраны 25 февраля будущего года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

Смотрите видеоэссе

Почему «Клиника» не просто ситком

Продолжение «Ландышей» получило первый тизер. В новом сезоне с подзаголовком «Вторая весна» Катя сталкивается с распадом своей группы, ведет борьбу за наследство и пытается найти мужа Лёху. Свои роли вновь исполнили Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие. К актерскому составу присоединились Дмитрий Блохин, Иван Архангельский и рэпер ST (Александр Степанов). «Ландыши. Вторая весна» начнет выходить в начале 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.

Читайте также

«Ландыши»: почему сериал про перевоспитание мажорки армией России стал популярнее «Бригады»

A24 выпустила дебютный трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли. Главный герой — парень по имени Бекет, живущий в бедности из-за того, что его семья от него отреклась. Поэтому Бекет решает убить своих алчных родственников, чтобы к нему по наследству перешло все их состояние — 28 млрд долларов. В актерский состав также вошли Билл Кэмп, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Зак Вудс. «Наследник» выйдет в зарубежный прокат 27 февраля 2026 года. Фильм выпустят и в России благодаря «Вольге».

Читайте также

Как мы полюбили Глена Пауэлла — звезду ромкомов, боевиков и соавтора Линклейтера

Опубликован трейлер романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. В фильме звезда шоу-бизнеса сыграла саму себя. По сюжету Ольга вкладывает средства в пельменный завод в Нижних Теплышках по совету возлюбленного, но мужчина исчезает с ее деньгами. Девушка решает, что делать с убыточным бизнесом. Роли также исполнили Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Марина Федункив и другие. «Равиоли Оли» выйдут в прокат 5 февраля 2026 года.

Кастинг недели

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в новом «Изгоняющем дьявола». Для актрисы это будет первый полноценный фильм ужасов. Режиссером и сценаристом картины выступает Майк Флэнаган, автор «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы». По данным Deadline, руководство Universal Pictures рассматривало других звезд на главную роль, но после успешного проката «Мир Юрского периода: Возрождение», собравшего 868 млн долларов при бюджете в 180 миллионов, выбор пал на Йоханссон.

Смотрите видеоэссе

Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

Ева Грин сыграет в третьем сезоне «Уэнздей». Актриса исполнит роль тети Офелии, сестры Мортиши Аддамс, которая, судя по всему, станет новой злодейкой. Это будет также воссоединение актрисы с Тимом Бёртоном, с которым она работала над фильмами «Мрачные тени», «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Дамбо».

Читайте также

Финал второго сезона «Уэнздэй»: проверенная формула с минимальными сюрпризами

В сериале по Assassin's Creed сыграет Тоби Уоллес («Байкеры», «Скины»), сообщает Deadline. Австралийский актер получил одну из главных ролей, но подробности о его персонаже и сеттинге телеадаптации пока что неизвестны. Правда, источники СМИ передают, что в центре сюжета будут герои, которые ранее не появлялись в играх франшизы Ubisoft. Съемки сериала должны начаться в Италии где-то в следующем году, однако дата релиза пока неизвестна. Выйдет адаптация на Netflix.

Читайте также

Что такое Assassin's Creed и в каком порядке в нее играть: полный гид по эпической видеоигровой вселенной

В фильме «Король и Шут. Навсегда» появятся Бременские музыканты, но в виде зомби. Сыграли их участники группы Jane Air. В фильме они попадут под власть Некроманта, который угрожает сказочной вселенной Горшка и Князя. Jane Air также записали саундтрек — свою интерпретацию песни «Мертвый анархист», которая прозвучит в одной из ключевых сцен фэнтезийного фильма. «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года, а презентация ленты пройдет 14 декабря на «Comic Con Игромир».

Читайте также

Фильм «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, фото со съемок и Куценко в роли злодея

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки третьего сезона One Piece. Его сюжетные детали не раскрывают. Вторая же часть сериала выйдет 10 марта 2026 года на Netflix и расскажет о путешествии Луффи и его команды по течению Гранд-Лайн. Когда выпустят третий сезон, пока не говорят.

Смотрите видеоэссе

Как «Ван-Пис» исследует сложные темы и почему адаптация от Netflix получилась не хуже аниме

Съемки пятого сезона «Медведя» стартуют в январе. Об этом рассказал Джереми Аллен Уайт, назвав приблизительную дату — 5 января. Когда выйдет продолжение, пока не уточняется, но предыдущие сезоны выпускали с промежутком примерно в год. Сериал продолжит рассказ о шеф-поваре, который пытается превратить забегаловку брата в мишленовский ресторан.

Читайте также

«Медведь», 4-й сезон: как кулинарный триллер спекся

В Черногории завершился съемочный блок «Битвы моторов» с Юрой Борисовым. Об этом сообщили создатели фильма, поделившись свежими фотографиями с площадки. В центре истории — автогонщик Андрей Нагель, который выпускает первые отечественные автомобили «Руссо-Балт» и отправляется со своей разработкой на ралли в Монако. Ему помогает инженер-конструктор Дмитрий Бондарев. В фильме также снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и многие другие. Режиссером выступил Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября 2026 года.

Читайте также

«Битва моторов»: как снимают ретро-спортивную драму с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Продолжение недели

«Час пик 4» запущен в работу, подтверждают источники Deadline. Выпустит его студия Paramount. Снимет продолжение Бретт Ратнер, режиссер прошлых частей серии. Ранее несколько студий отказались от выпуска фильма, в том числе Warner Bros. New Line, которая стояла у истоков франшизы с Джеки Чаном и Крисом Такером. Ожидается, что актеры вернутся к главным ролям.

Читайте также

За что мы любим Джеки Чана и почему к нему есть вопросики

Universal Pictures готовится расширить вселенную «Злой». На фоне успеха второй части мюзикла в прокате студия планирует развивать франшизу. Пока неизвестно, будет ли это фильм или сериал, но новый проект станет дополнением к дилогии. В центре сюжета, скорее всего, окажутся другие герои, так как, по словам автора песен мюзикла, история Эльфабы и Глинды завершена. Одна из идей заключается в том, чтобы обратиться к произведениям Грегори Магвайра, автора оригинального романа о Ведьме Запада, к которому он написал восемь продолжений.

Читайте также

«Злая. Часть 2»: тьма политических аллюзий накрывает Изумрудный город

Мегаломания недели

Новый фильм режиссера «Бруталиста» Брэйди Корбе будет четырехчасовым вестерном с рейтингом 18+. Об этом рассказал сам Корбе в интервью THR. По его словам, действие картины охватит период с XIX века до современности, но в основном события развернутся в 1970-х. Режиссер снимет фильм на 70-миллиметровую пленку, он планирует использовать для этого редкие форматы, которые обычно применяют для отдельных сцен, но не полного метра. Сюжетных подробностей нет, как и информации про актерский состав.

Читайте также

9 вопросов к «Бруталисту», которые могли остаться у вас после просмотра

Прокрастинация недели

Квентин Тарантино снял в Fortnite эпизод, не попавший в первую часть «Убить Билла». Глава «Месть Юки», в которой Невесту преследовала сестра убитой ею Гого Юбари, была в изначальном сценарии, но для фильма ее так и не сняли. Двадцать с лишним лет спустя сцену превратили в анимационную короткометражку, созданную с персонажами онлайн-игры Epic Games. Впервые «Месть Юки» покажут в Fortnite в эти выходные, 30 ноября, в 22:00 по Москве. Но эпизод войдет еще и в расширенную версию «Убить Билла», которую выпустят в зарубежных кинотеатрах в декабре.

Читайте также

Никакого вам Тома Круза! Разбираемся, что случилось с последним фильмом Квентина Тарантино «Кинокритик»

«Галя, у нас отмена!» недели

Apple TV отменил выход сериала «Охота» из-за обвинений в плагиате. Создателя и режиссера Седрика Анже заподозрили в том, что он позаимствовал сюжет из романа Дугласа Фэрбэрна «Shoot» 1973 года, по которому сняли одноименный фильм. По сюжету сериала друзья отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже уже в городе один из них замечает слежку за ними. «Охота» с Бенуа Мажимелем и Мелани Лоран должна была стартовать 3 декабря, но теперь ее выход отложен на неопределенный срок в связи с расследованием обвинений. Apple TV удалил все материалы о сериале со своего сайта.

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вчера21
Вчера20
26 сентября1
4 августа 202415

Главное сегодня

Сегодня0
Сегодня, 09:440
Вчера10
Вчера0
27 ноября4
Вчера0
Вчера9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации