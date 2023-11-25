«Цербер», режиссерская версия: а ведь хороший сериал!

На платформе Premier вышла авторская сборка мини-сериала про кровавое эхо декабрьского восстания и проказы Пушкина в деревне. О том, почему «Цербер» теперь кажется одним из лучших российских шоу года, рассказывает Василий Корецкий.

Василий Корецкий Кинокритик, старший редактор Кинопоиска

Как известно, все люди делятся на две группы. Те, кто сидит на трубах, и те, кому нужны деньги; право имеющие и твари дрожащие; обитатели флоры и живущие в подземелье. Сценарист сериала «Цербер» Алексей Гоноровский добавил к ним михрюток, готовых порешить соседа топором за просто так, и церберов, стерегущих михрюток. А за церберами — тьма, где творится такое…

Собственно, тьме этой и посвящена по большей части режиссерская версия сериала об охоте на карбонария Ушакова. Ведут ее сотрудники свежеобразованного Третьего отделения — одышливый москвич Лавр Петрович Переходов (корпулентный пристав в кашне, чудовище вполне лесковского масштаба, блестяще сыгранное Тимофеем Трибунцевым в «толстом» гриме) и прагматичный господин Бошняк с мутноватым прошлым, удачно избежавший бородинской мясорубки 1812 года по причине травмы руки, полученной при падении с лошади. Продюсерская сборка сериала грешила некоторой затянутостью и одновременно немотивированной нелинейностью. Теперь же видно, что медленное, как болотный пожар под снегом, тление сюжета «Цербера» — настоящий авторский концепт, который гармонично сочетается с пятиминутными приступами неразборчивого бормотания героев и припадками депрессивного хтонического русского угара, от которого бросает в дрожь.

Как это нередко случается с проектами, отмеченными финансированием ИРИ, формальное соответствие критериям патриотического контента в «Цербере» дает возможность для очень странных и смелых решений и эскапад. С одной стороны, сотрудники ОВД в качестве главных героев, намеки на необузданность подлинно народного характера, которому нужна не только гармонь, но и кутузка (для его же пользы), антагонисты, увлеченные либеральными идеями до буквального умопомрачения, и финальное унижение либерального поэта Пушкина государем (Лев Зулькарнаев играет Александра Сергеича как ручную придворную обезьянку). А с другой — столь же умопомрачительный оммаж не только Достоевскому (либеральных своих персонажей не слишком щадившему), но и Салтыкову-Щедрину, и Гоголю, и тому же Лескову, не говоря уже о пейзажисте Шишкине и, разумеется, авторе «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова». Сюжет не торопится и ерзает на месте, уходя в лирические отступления? Вы не ошиблись, это и есть зримое, тактильное ощущение застоя, в который въедет империя по мере возмужания Николая I.

Вдобавок все эти скрипучие движения туда-сюда на самом деле только заводят жанровую пружину: в авторской версии проступает и конспирологическая версия смерти Александра I, и, так сказать, вересаевская линия с анекдотами из жизни Пушкина, и в целом масштаб омута российской жизни, поглощающего всё и всех.

Пока наивный заводной Бенкендорф тщится «творить историю», познавшие всю суть русской жизни участковый Переходов и стукач Бошняк берут демонстративный самоотвод. Все устали, всем все равно, и как все это закончить, совершенно непонятно ни Бенкендорфу, ни самому царю (сейчас особенно символичным выглядит финал, в котором Николай I пытается придумать последнюю строфу к самовосхваляющему стихотворению).

Что остается? Ловить момент, и именно эти моменты чистого аттракциона вернулись в режиссерскую сборку: мастер-класс по декламации пушкинского «Пророка» (даже два), цитата из «Утомленных солнцем 2», несколько оммажей «Мертвым душам», короткое, но яркое приключение Лавра Петровича и ведра раков в публичном доме. В конце концов, тут появляется разъяснение глубокого символизма названия сериала: если без спойлеров, то дело в том самом инфернальном трехголовом псе из античных мифов, который как будто вырвался из ада и добежал аж до Псковской губернии, роняя всюду ядовитую слюну.

Увы, в новой версии не исправлены нелепые ошибки: в слове «ломберный» ударение все-таки ставится на е. Немного жаль и полностью слитой пушкинской линии, но, как выражается в фильме сам поэт, «текст может иметь ровно столько свободы, сколько может вынести».