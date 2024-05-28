Месяц крови и пота. Какие бои смотреть на Кинопоиске в июне

Поединок Конора с Чендлером станет главной изюминкой турнира UFC 303 в Лас-Вегасе… в том случае, если вообще состоится. На днях организация отменила первую из запланированных пресс-конференций с участием главных действующих лиц турнира — и, по всей видимости, именно из-за Конора. Злые языки уверяют, что боец мог сорвать подготовку к матчу и уйти в загул (ирландец сам выкладывал видео из баров и ночных клубов), но инсайдеры утверждают, что все дело в какой-то травме. Команда Конора отменила сразу несколько мероприятий, а он сам в ближайшее время должен пройти медицинское обследование. И вполне возможно, по его результатам возвращение Макгрегора в клетку опять придется отложить.