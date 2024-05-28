Месяц крови и пота. Какие бои смотреть на Кинопоиске в июне

Июнь можно смело называть бойцовским месяцем на Кинопоиске — в ближайшие недели стриминг покажет сразу несколько высокорейтинговых турниров, вдобавок к которым на сервисе состоится премьера очередного сезона популярного реалити-шоу об ММА и документального сериала про UFC. А теперь обо всем поподробнее.
Воскресенье, 23 июня
Бой Уиттакера против Чимаева станет вторым крупным поединком UFC за месяц — 2 июня главный российский боец смешанных единоборств прямо сейчас Ислам Махачев в пятом раунде одолел Дастина Порье и защитил пояс чемпиона в легком весе.
Хамзату Чимаеву 30 лет. Он родился в Чечне, в 18 лет перебрался в Швецию, в последние годы защищает цвета Объединенных Арабских Эмиратов. За свою профессиональную карьеру провел 13 боев и ни разу не проиграл, лишь дважды победа присуждалась ему решением судей. Чимаеву принадлежит один из рекордов в новейшей истории UFC — он первым выиграл два поединка подряд в течение 10 дней.
Роберт Уиттакер — уже второй бывший чемпион UFC, с которым Чимаев разделит клетку, в октябре прошлого года он решением большинства судей одолел Камару Усмана. Уиттакер старше соперника на три года, в UFC выступает с 2012-го, всего в ММА провел 32 боя, одержал в них 25 побед.
Уиттакер — первый австралийский чемпион в истории UFC. Чемпионский титул в среднем весе принадлежал ему с 2017 по 2019 год. Примечательно, что еще в начале марта, за несколько недель до анонса боя, Уиттакер заявлял, что поединок с Чимаевым ему совершенно не интересен. Но, по сути, этот бой можно считать претендентским — у победителя будут все шансы на встречу с действующим чемпионом мира в среднем весе. Правда, случится это, по всей видимости, уже в следующем году.
Бой Чимаева с Уиттакером украсит стартующий 22 июня турнир UFC в Абу-Даби — за право принять соревнование саудовцы заплатили организации 20 млн долларов. И пусть турнир будет не номерной, он может похвастаться внушительным кардом, в котором выделяются российские бойцы: Сергей Павлович, Александр Волков, Шарабутдин Магомедов, Денис Тюлюлин, Ринат Фахретдинов.
Смотрите турнир UFC: Уиттакер — Чимаев 23 июня.
Воскресенье, 30 июня
UFC 303: Макгрегор — Чендлер
Конор Макгрегор остается самым популярным ММА-бойцом в мире. И это притом, что в последнее время его карьера пошла на спад: в последний раз Конор выходил в клетку три года назад, в трех последних боях у него три поражения.
У поединка с Майклом Чендлером интересная предыстория. Почти год назад Макгрегор выступил тренером одной из команд в очередном сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter — и именно Чендлер тренировал его соперников. По правилам шоу поединок тренеров на номерном турнире должен был стать финалом сезона, но по разным причинам его проведение задержалось.
Поединок Конора с Чендлером станет главной изюминкой турнира UFC 303 в Лас-Вегасе… в том случае, если вообще состоится. На днях организация отменила первую из запланированных пресс-конференций с участием главных действующих лиц турнира — и, по всей видимости, именно из-за Конора. Злые языки уверяют, что боец мог сорвать подготовку к матчу и уйти в загул (ирландец сам выкладывал видео из баров и ночных клубов), но инсайдеры утверждают, что все дело в какой-то травме. Команда Конора отменила сразу несколько мероприятий, а он сам в ближайшее время должен пройти медицинское обследование. И вполне возможно, по его результатам возвращение Макгрегора в клетку опять придется отложить.
Смотрите турнир UFC 303: Макгрегор — Чендлер
5 июня на Кинопоиске состоялась премьера нового, уже тридцать второго по счету сезона The Ultimate Fighter — главного бойцовского реалити-шоу. The Ultimate Fighter выходит в эфир с 2005 года. Сюжет шоу довольно прост: группа бойцов делится на две команды, тренерами которых выступают известные атлеты вроде того же Конора. Бойцы живут вместе в одном доме и готовятся к поединкам, которые проходят по олимпийской системе: проигравший выбывает. Победители всего турнира получают эксклюзивные контракты с организацией.
В The Ultimate Fighter 32 примут участие 16 бойцов-мужчин из 14 стран, выступающие в полулегкой и средней весовых категориях. Российской аудитории могут быть известны таджик Бехзод «Лев» Усмонов (семь боев, три победы) и чемпион лиги LFA, россиянин Шамидхан Магомедов.
Тренерами команд в новом сезоне выступят женщины-бойцы Алекса Грассо и Валентина Шевченко. Шевченко — одна из самых узнаваемых женщин в UFC. Она долгое время оставалась чемпионкой мира в наилегчайшем весе, пять раз защищала титул и сенсационно уступила его лишь в начале 2023 года — как раз Алексе Грассо. Матч-реванш закончился решением судей присудить ничью — спорным, так как, по мнению ММА-сообщества, Шевченко заслужила победу. Так что уровень накала на шоу будет запредельным.
Тридцать второй сезон The Ultimate Fighter будет состоять из 12 эпизодов, они будут выходить на Кинопоиске каждую неделю.
Премьера «Империи UFC» (Fight Inc) — документалки важного промоушена
8 июня на Кинопоиске состоится премьера «Империи UFC» (Fight Inc: Inside the UFC) — документального сериала о закулисье бойцовского бизнеса, снятого промоушеном совместно со стриминговым сервисом Roku. В России сериал эксклюзивно покажет Кинопоиск. Это история о бизнесе, боях и людях, которые сознательно рискуют собственным здоровьем ради славы и наследия. Авторы сериала получили беспрецедентный доступ к главе организации Дейне Уайту и смогли из-за его плеча снимать, как проходит тридцатый, юбилейный год жизни организации.
Из этой документалки вы узнаете:
- как живет босс промоушена Дейна Уайт (спойлер: как и вы, не расстается с телефоном);
- что делать, если срывается ключевой бой важного турнира;
- как совладать с величайшим ММА-бойцом в мире за пределами октагона;
- как проходит возвращение в клетку бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Джона Джонса после трехлетнего простоя.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC, Brandon Magnus / Getty Images, Jeff Bottari / Getty Images